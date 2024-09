Audi può ora prendere le decisioni commerciali e sull'esperienza del cliente basandosi su dati e non su ipotesi.Attraverso i dati, il team può vedere il percorso complessivo del cliente e capire come i consumatori interagiscono con il sito.Queste informazioni aiutano Audi a ottimizzare continuamente ciò che funziona e a scartare ciò che non funziona.Antony Roberts, responsabile del settore digitale di Audi UK, afferma: "Nel giro di 18 mesi siamo passati da una situazione molto scarsa, in termini di analisi dei dati che eravamo in grado di presentare, a una situazione incredibilmente ricca.Siamo stati in grado di dimostrare che in tutto il Gruppo VW nel Regno Unito, il marchio Audi ha la piattaforma online più efficace, che genera il maggior numero di lead che si traducono in vendita".

Audi ha accettato la sfida di reinventare e far evolvere i punti di contatto digitali del suo brand, iniziativa che ha definito l'intero percorso dei clienti.Nemmeno la pandemia ha impedito ad Audi di fornire la migliore esperienza al cliente."Per quanto riguarda COVID, il passaggio al lavoro virtuale è avvenuto senza problemi", afferma Sadier."Dal punto di vista di Audi, non abbiamo riscontrato alcun calo delle prestazioni.Anzi, abbiamo riscontrato il contrario: la cadenza dei team di consegna e la produzione sono effettivamente aumentate".Il reparto digitale Audi ha stimato di consegnare nel 2020 il 50% in più rispetto all'anno precedente.

In conclusione, Roberts racconta un momento memorabile: «La parte più entusiasmante di questo progetto per me è stata quando ho partecipato a una grande riunione tra reparti in cui abbiamo presentato l'analisi.Sono rimasto in silenzio mentre parlavano di come il numero di visitatori unici del nostro sito Web fosse calato, ma i nostri lead fossero cresciuti in modo esponenziale e le nostre conversioni fossero migliorate.Un alto dirigente ha chiesto: «Cosa c'è dietro tutto questo?Io non capisco."C'è stata una pausa nella conversazione e non ho resistito a dire: 'È il team digitale di Audi, l'intero team, compresa IBM, che considero il mio team'".