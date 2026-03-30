Cos'è l'elaborazione automatica delle fatture?

Una fattura è una richiesta di pagamento per qualsiasi spesa addebitata a un'impresa, sia che si tratti di hardware, software, utenze, consulenza, trasporto, inventario o altro servizio.

L'elaborazione automatica delle fatture è strettamente legata al sistema dei conti fornitori (AP) di un'organizzazione. Ma mentre l'automazione AP tradizionalmente gestisce il ciclo di vita dei pagamenti end-to-end, l'elaborazione automatica delle fatture gestisce solo un sottoinsieme di funzioni, tra cui la cattura delle fatture, l'estrazione dei dati e l'approvazione delle fatture.

L'elaborazione delle fatture ha intrinsecamente un costo. Ad esempio, le organizzazioni devono pagare per il data storage per mantenere un registro delle loro transazioni. Devono assegnare team umani per convalidare le fatture, gestire gli errori, comunicare con i fornitori ed esaminare le eccezioni. E devono pagare le commissioni di transazione durante i bonifici bancari.

Ma sebbene i costi di elaborazione delle fatture siano inevitabili, le tariffe possono essere molto più alte per le aziende che si affidano esclusivamente all'elaborazione manuale delle fatture. La differenza di costo potrebbe essere trascurabile a livello di singola fattura, ma le spese possono rapidamente aumentare per centinaia o migliaia di transazioni.

Una delle ragioni è che i processi manuali introducono errori umani, causando discrepanze nell'inserimento dati che possono portare a costose penali di ritardo e correzioni che richiedono molto tempo. L'elaborazione manuale delle fatture può anche rallentare i workflow , poiché le fatture non elaborate si accumulano e creano colli di bottiglia.

Questi fattori hanno portato una quota crescente di aziende ad adottare soluzioni di automazione delle fatture scalabili, basate su cloud, che utilizzano l'automazione per ridurre le attività di elaborazione delle fatture soggette a errori. Il software di automazione delle fatture spesso utilizza modelli di intelligenza artificiale (AI), che possono interpretare e organizzare le fatture con una supervisione umana limitata, accelerando i tempi di elaborazione, migliorando l'accuratezza e, in definitiva, portando a workflow di contabilità fornitori più efficienti.

In uno studio del 2024, le organizzazioni con pipeline AP mature (altamente automatizzate) impiegavano circa tre giorni per completare una fattura, rispetto alla media di 17 giorni. Queste imprese hanno inoltre elaborato ogni fattura a un costo inferiore a un quarto rispetto alla media delle aziende, ottenendo così un notevole risparmio.

Tuttavia, quasi tre quarti delle organizzazioni affermano di non possedere ancora un sistema AP completamente automatizzato, mentre il 27% non dispone di alcuna funzionalità di automazione (si affidano esclusivamente all'inserimento manuale dei dati), secondo un sondaggio dell'Institute of Financial Operations and Leadership (IFOL) del 2025.

Le organizzazioni potrebbero essere riluttanti ad adottare l'elaborazione automatica delle fatture a causa della complessità dell'integrazione di software contabile basato su AI con sistemi legacy; preoccupazioni di conformità, affidabilità e sicurezza; il costo dell'abbonamento a un servizio contabile di terze parti; oppure esitazione nell'interrompere funzioni e workflow critico degli AP durante l'implementazione.