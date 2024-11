Cos'è l'augmented analytics?

Interazioni con il linguaggio naturale



Una delle barriere all'ingresso più importanti per gli utenti non tecnici interessati all'analytics dei dati è la profondità delle conoscenze tecniche specialistiche richieste per l'analytics dei dati tradizionale. Per molte persone, imparare a programmare o utilizzare il linguaggio di query strutturato (SQL) è estremamente difficile o richiede molto tempo. Comprende infatti l'apprendimento delle tecniche statistiche, della nomenclatura e delle best practice necessarie per interpretare e convalidare efficacemente i risultati.

Il matrimonio tra l'analytics dei dati e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) è forse il modo più efficace e intuitivo con cui l'augmented analytics amplia l'accesso agli insight basati sui dati. Gli utenti possono interrogare i dati usando un linguaggio semplice e chiaro: "quali prodotti hanno i tassi di ritorno più elevati nei 30 giorni successivi alle festività natalizie? " e ricevere risposte in un linguaggio altrettanto semplice.

Sul lato back-end, un LLM deve interpretare quella query in linguaggio naturale, tradurla in una richiesta strutturata e fare ipotesi per riempire le informazioni mancanti in base alla sua comprensione del contesto della domanda dell'utente. Per elaborare la richiesta, è necessario selezionare uno o più modelli. Il modello deve attingere alla fonte (o alle fonti) di dati più pertinenti alla questione. Infine, l'LLM deve interpretare i risultati matematici e articolarli in modo da centrare i dettagli rilevanti.

Tuttavia, dal punto di vista dell'utente, sta semplicemente facendo una domanda e ricevendo una risposta.