Che cos'è la consulenza basata sugli asset? 

La consulenza basata sugli asset è un modello di business di consulenza in cui le aziende utilizzano strumenti, tecnologie e metodi proprietari per fornire soluzioni per fornire soluzioni più efficienti ed efficaci ai loro clienti.

A differenza della consulenza tradizionale, che spesso si basa in gran parte su processi manuali che richiedono molto tempo, nella consulenza basata sugli asset, i consulenti utilizzano queste risorse predefinite per standardizzare alcuni aspetti della risoluzione dei problemi. Questo approccio consente ai clienti di realizzare valore più rapidamente, migliora la coerenza nella qualità dei risultati finali e aumenta la scalabilità per la società di consulenza.

Questi assets possono assumere varie forme, tra cui soluzioni software come modelli e algoritmi di intelligenza artificiale, strumenti di automazione dei processi, database proprietari e strumenti di benchmarking, assistenti di intelligenza artificiale (inclusi i chatbot) e agenti di intelligenza artificiale (assistenti codificati autodeterminanti). Ad esempio, una società di consulenza potrebbe utilizzare una piattaforma di analisi guidata dall'intelligenza artificiale per valutare rapidamente la salute finanziaria o l'efficienza operativa di un'azienda, anziché affidarsi esclusivamente alle competenze dei singoli consulenti. Implementando queste risorse, i consulenti possono concentrarsi maggiormente sugli insights strategici e sulla personalizzazione in base al contesto specifico del cliente, mentre gli strumenti gestiscono attività standardizzate.

La consulenza basata sugli asset non sostituisce completamente la consulenza tradizionale, ma sposta l'attenzione automatizzando le attività ripetibili, consentendo ai consulenti di concentrarsi su un lavoro più strategico e umano. Molte società di consulenza hanno adottato la consulenza basata sugli asset per la sua capacità di supportare sia l'efficienza che la coerenza. L'utilizzo di asset tangibili, come la tecnologia e l'infrastruttura, e intangibili, come le metodologie e le competenze, consente alle aziende di scalare i propri servizi e di riutilizzare la preziosa proprietà intellettuale sviluppata in passato. Questa pratica offre ai clienti soluzioni più snelle ed efficaci.

Invece di occuparsi di singoli progetti, la consulenza basata sugli asset si concentra sulla costruzione di relazioni a lungo termine con i clienti. Le società di consulenza utilizzano le loro competenze di base e la loro proprietà intellettuale per creare strumenti e soluzioni riutilizzabili, che possono portare a nuove iniziative commerciali. Questo approccio incoraggia una collaborazione costante, in cui le attività di routine vengono automatizzate mentre i consulenti forniscono una guida strategica, favorendo l'innovazione e il miglioramento continui.

L'obiettivo della consulenza basata sugli asset è quello di creare maggior valore per i clienti, in modo più rapido e costante. Anche dopo la conclusione dell'incarico iniziale, i clienti possono utilizzare gli asset per conto proprio attraverso modelli di abbonamento. Questo accordo fornisce un valore continuo alla società di consulenza.

L'approccio alla consulenza basato sugli asset sta rimodellando il modo in cui le aziende forniscono i propri servizi. L'approccio allinea le proprie competenze con soluzioni scalabili e tecnologiche che soddisfano le esigenze dei clienti in continua evoluzione e che portano al successo a lungo termine.