Che cos'è la voce AI?

La voce AI è la voce sintetica generata dai sistemi di intelligenza artificiale (AI). È in grado di replicare voci simili a quelle umane in un'ampia gamma di applicazioni. Queste voci sono create utilizzando sofisticati algoritmi che imitano le sfumature del linguaggio umano naturale, come il tono, l'intonazione e la cadenza. La voce AI viene utilizzata in molteplici applicazioni, dagli assistenti virtuali ai sistemi automatici di risposta, fino agli audiolibri e ai voiceover automatizzati.

L'obiettivo principale della tecnologia vocale AI è quello di produrre una voce che suoni il più naturale e comprensibile possibile, rendendo le interazioni più simili a quelle umane e più coinvolgenti. Si differenzia dalla tecnologia text to speech in quanto impiega algoritmi di machine learning per generare voci più naturali, invece di fare affidamento su voci digitali di base per leggere il testo.

I progressi nei campi dell'AI generativa, della sintesi vocale e dell'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) hanno migliorato in modo significativo la voce AI, dando vita a voci più personalizzate e di alta qualità. Con la rapida evoluzione della tecnologia, è diventata sempre più popolare nei settori dell'esperienza cliente e dell'intrattenimento. Negli ultimi anni, le applicazioni di generazione vocale AI destinate ai consumatori hanno permesso ai creatori di contenuti di creare voci AI con conoscenze tecniche limitate.