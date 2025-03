Cos'è il Text to Speech?

Il Text to Speech (TTS) è un tipo di tecnologia che converte il testo su un'interfaccia digitale in un audio dal suono naturale. Può anche essere definita tecnologia di "lettura ad alta voce", sintesi vocale generata dal computer o sintesi vocale. La maggior parte delle aziende offre la tecnologia Text to Speech sotto forma di Application Programming Interface (API).

Originariamente, i sistemi TTS sono stati sviluppati come tecnologia assistiva in grado di rendere determinati servizi più accessibili agli utenti con disabilità visive e difficoltà di apprendimento, come ad esempio la dislessia. Attualmente i generatori vocali basati sull'intelligenza artificiale consentono al software Text to Speech di imitare meglio il linguaggio umano, generando un'ondata di nuovi casi d'uso come la risposta alle chiamate del servizio clienti, i podcast generati dall'AI, il doppiaggio e la narrazione di audiolibri.