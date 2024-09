IBM Watson Text to Speech è un servizio cloud API che consente di convertire il testo scritto in audio dal suono naturale in diverse lingue e voci su un'applicazione esistente o watsonx Assistant.Dai voce al tuo marchio e migliora l'esperienza e il coinvolgimento dei clienti interagendo nella loro lingua madre.Aumenta l'accessibilità per gli utenti con diverse abilità, fornisci opzioni audio per evitare distrazioni alla guida o automatizza le interazioni con il servizio clienti per eliminare i tempi di attesa.