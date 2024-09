Dopo aver esplorato una serie di opzioni per l'AI, CodeObjects ha scelto la piattaforma IBM Watson per supportare il suo prodotto per chatbot, che l'azienda chiama InsurBot.ai. La soluzione include i servizi IBM Watsonx Assistant, IBM Watson Discovery, IBM Watson Speech to Text, IBM Watson Text to Speech e IBM® Voice Agent with Watson.

Anthony Peccerillo, vicepresidente del marketing di prodotto di CodeObjects, riprende la storia: "Il nostro piano per la prima fase del prodotto era di puntare all'area del servizio clienti e di automatizzare le attività ripetibili che le persone svolgono quotidianamente".

Le attività critiche della prima fase comprendevano la presentazione della prima notifica di sinistro (FNOL), la verifica dello stato dei pagamenti o dei sinistri, l'ottenimento di un preventivo e l'effettuazione di un pagamento. La soluzione risponde alle voci degli assicurati, seguendo uno script predeterminato che è stato sviluppato dopo aver utilizzato la tecnologia Watson per analizzare circa 50.000 chiamate ricevute dopo l'uragano Irma nel 2017.

Sebbene l'intenzione fosse quella di rendere l'esperienza il più semplice e agevole possibile per gli assicurati, InsurBot.ai ha prestato attenzione a dare ai chiamanti un senso di controllo. Bala spiega: "Nel flusso di dialogo che abbiamo scritto utilizzando IBM Watsonx Assistant, ci sono vari nodi in cui la chiamata potrebbe essere deviata a un agente dal vivo, a causa della richiesta dell'utente o di qualche altra condizione interna."

Proprio mentre CodeObjects stava ultimando gli script per la prima fase dell'iniziativa InsurBot.ai, l'uragano Michael ha fatto la sua prima apparizione sugli schermi radar. L'uragano era diretto verso la Florida Panhandle, dove operavano molti clienti di CodeObjects. Se i modelli erano corretti, si trattava di una delle più violente tempeste che abbiano colpito l’area dal 1992. Le perdite catastrofiche erano praticamente inevitabili.

Prevedendo un enorme afflusso di richieste di risarcimento dopo l'uragano, Security First Insurance, uno dei clienti di CodeObjects, ha deciso di lanciare in anticipo il nuovo assistente AI . Con meno di una settimana di preavviso, i team assicurativi di InsurBot.ai e Security First hanno lavorato per passare dal progetto pilota alla produzione. "Siamo entrati in modalità di distribuzione", afferma Bala. “Abbiamo mobilitato tutti. L'abbiamo testato e stabilizzato, quindi abbiamo eseguito la migrazione dell'ambiente di produzione dal piano Watson standard a quello premium. È stata una finestra breve per molte attività, ma abbiamo affrontato la sfida a testa alta e abbiamo ottenuto un risultato positivo”.

Werner Kruck, direttore operativo di Security First Insurance, concorda: "Non solo siamo in grado di migliorare la soddisfazione dei clienti, ma il team di InsurBot.ai ci ha permesso di creare una strategia tecnologica per differenziare ulteriormente l'esperienza che offriamo e ridurre i costi a lungo termine".