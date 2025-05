Le tecnologie per l'approvvigionamento funzionano se i lavoratori sanno come utilizzare gli strumenti. Man mano che l'approvvigionamento diventa più strategico, le organizzazioni stanno investendo nei propri team per garantire che abbiano le competenze necessarie per gestire efficacemente le moderne sfide di approvvigionamento. Un sondaggio di Gartner ha rilevato che solo il 14% dei responsabili dell'approvvigionamento era fiducioso nella capacità dei propri talenti di soddisfare le esigenze future del dipartimento.

È essenziale migliorare le competenze per garantire che i team siano in grado di utilizzare queste tecnologie, dall'impiego dell'AI per la data analytics alla gestione delle piattaforme di approvvigionamento digitali. Grazie alle conoscenze necessarie per utilizzare questi strumenti, i professionisti degli acquisti sono in grado di contribuire in modo più strategico agli obiettivi dell'organizzazione e di concentrarsi meno sulle attività transazionali.

Inoltre, c'è una crescente enfasi sulla sostenibilità, sull'approvvigionamento etico e sulla gestione del rischio, che richiede ai team di approvvigionamento di rimanere aggiornati sulle normative e sulle best practice in evoluzione. Investire nel miglioramento delle competenze favorisce anche la fidelizzazione e lo sviluppo dei talenti, promuovendo una forza lavoro adattabile e in grado di promuovere l'innovazione.