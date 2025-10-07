Cos'è l'approvvigionamento sostenibile?

La minaccia del cambiamento climatico e i segni dei suoi effetti negativi possono essere visti nella perdita di biodiversità, nella carenza di cibo e acqua e nell'aumento dei disastri naturali. In risposta, alcune organizzazioni stanno lavorando per ridurre le emissioni di gas serra (GHG) o eliminare i rifiuti dalle loro supply chain.

Inoltre, ci si aspetta sempre più che le aziende adottino pratiche commerciali più sostenibili e mostrino i loro progressi attraverso report di sostenibilità. Gli stakeholder stanno ponendo maggiore enfasi sull'attuazione di iniziative ESG e di responsabilità sociale d'impresa CSR), motivo per cui sono state approvate normative come la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). La CSRD richiede alle aziende dell'Unione Europea (UE) di rendicontare l'impatto ambientale e sostenibile delle loro attività commerciali, nonché le loro iniziative ESG, attraverso i report ESG.

Molte organizzazioni stanno anche valutando cosa significhi per le loro attività aderire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Gli SDG sono in tutto 17, anche se i professionisti dell'approvvigionamento si concentreranno probabilmente sull'obiettivo 12, che insiste sulla necessità di "garantire modelli di consumo e produzione sostenibili". Per raggiungere l'obiettivo 12, sono stati delineati undici sotto-obiettivi diversi. Uno di questi, il sotto-obiettivo 12.7, mira specificamente a "promuovere pratiche sostenibili di approvvigionamento pubblico, in conformità con le politiche e le priorità nazionali."1

Ogni aspetto dell'approvvigionamento, dal processo decisionale al sourcing, fino alla funzione "a prova di futuro", può essere esaminato per garantire che le organizzazioni adottino strategie di approvvigionamento sostenibile attuabili. Questo mette sotto pressione i professionisti della supply chain e dell'approvvigionamento, che devono porsi obiettivi come la riduzione dell'impronta di carbonio dell'azienda attraverso la riduzione delle emissioni, il monitoraggio continuo delle violazioni dei diritti umani, come lo sfruttamento minorile, e l'adozione di pratiche di approvvigionamento più sostenibili.