Conformità IBM Cloud: IRAP (Australia)

L'Infosec Registered Assessors Program (IRAP) è un programma Australian Signals Directorate (ASD) amministrato dall'Australian Cyber Security Centre (ACSC) per aiutare le agenzie governative a verificare che siano in atto controlli adeguati per soddisfare i requisiti di sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Il framework IRAP si basa sui requisiti dell'Australian Government Information Security Manual (ISM) e fornisce un processo tramite il quale un fornitore di tecnologia può dimostrare la propria conformità all'ISM.

Le valutazioni IRAP sono richieste per i servizi cloud acquistati dalle agenzie governative federali, statali e locali australiane. Come parte della politica IRAP aggiornata (2020), i provider del servizio cloud (CSP) sono tenuti a completare una valutazione di base utilizzando un valutatore certificato di terze parti indipendente che copra i fondamenti del CSP e i controlli specifici del servizio.