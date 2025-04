I centri dati di cloud pubblico IBM in Australia sono stati valutati e certificati da un consulente di zone di sicurezza approvato dalla SCEC come dotati dei controlli di sicurezza fisica protettivi appropriati per la Zona 3 a supporto della classificazione PROTECTED, in conformità con i principi dell'Australian Government Protective Security Policy Framework. Questo fornisce l'ambiente fisico necessario per condurre con sicurezza le attività del governo australiano. I centri dati vengono valutati ogni 2 anni.