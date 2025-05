Di fronte a condizioni di mercato dinamiche e a crescenti pressioni socioeconomiche e ambientali, i business leader di oggi stanno rivedendo le priorità e reinventando rapidamente le loro operazioni per apportare maggiore valore aziendale al futuro del loro business. Ottimizzando i processi e integrandoli con l'AI e l'automazione, i business leader stanno creando operazioni più efficienti e innovative che aumentano la produttività e generano nuove fonti di ricavi.

Per realizzare appieno il valore aziendale dell'applicazione dei dati strutturati, dell'AI e dell'automazione nelle tue operazioni, hai bisogno del partner giusto che ti affianchi nel percorso. Con oltre 27.000 professionisti di talento a livello globale dedicati alla finanza, alla supply chain e alla trasformazione, IBM Consulting offre la competenza e l'esperienza necessaria per sviluppare l'efficienza operativa e ottenere risultati più rapidamente per la tua azienda. Come partner dedicato, IBM Consulting ti supporta in ogni fase del tuo percorso operativo, dalla co-creazione strategica all'implementazione e oltre.