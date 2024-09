Il team di business process outsourcing per il settore finanziario e la contabilità (FAO) di IBM Consulting ha competenze uniche nel riunire risorse e tecnologie avanzate del settore, come il cloud ibrido, i dati e l'AI, con flussi di lavoro intelligenti richiesti dalla modernizzazione dell'organizzazione finanziaria.Collaboriamo insieme a te per reinventare e reimmaginare le esperienze end-to-end, progettando processi intelligenti integrati in grado di trovare, collegare e analizzare i dati per scoprire insight che informano il processo decisionale intelligente nella tua azienda finanziaria e contabile.Insieme creeremo una piattaforma in grado di organizzare i processi aziendali necessari; una piattaforma che trascende i confini del front e del back-office e sfrutta i dati provenienti dalla catena del valore dell'azienda per fornire informazioni continue e in tempo reale.