Apa itu rantai pasokan MRO?

Rantaian pasokan MRO (pemeliharaan, perbaikan dan operasi) mencakup sumber, pengadaan, dan pengelolaan semua suku cadang dan peralatan yang diperlukan untuk menjaga peralatan industri tetap berjalan.
Sementara bahan baku langsung dimasukkan ke dalam produk akhir, item MRO mendukung proses produksi. Banyak organisasi mengklasifikasikan biaya MRO sebagai tidak langsung dan memperlakukannya dengan ketelitian pengadaan yang lebih sedikit, menciptakan peluang kebocoran biaya, kelebihan inventaris, dan penyebaran pemasok.
Rantai pasokan MRO meliputi yang berikut:
Memantau keberhasilan perbaikan, termasuk tingkat perbaikan pertama kali, memberikan data yang menginformasikan proses MRO. Sementara pelaksanaan pemeliharaan terjadi di luar rantai pasokan, metrik kinerja perbaikan secara langsung mempengaruhi perencanaan inventaris MRO dan strategi pengadaan.
Berikut adalah beberapa contoh item MRO yang mungkin termasuk dalam proses rantai pasokan:
Rantaian pasokan MRO yang dioptimalkan dirancang untuk meningkatkan bisnis produksi melalui lebih banyak waktu aktif peralatan, pengurangan biaya persediaan, dan lebih sedikit gangguan.
MRO yang efektif memaksimalkan waktu aktif dengan mengalihkan bisnis dari strategi MRO reaktif ke strategi proaktif. Pemeliharaan prediktif berbasis data yang menggunakan visibilitas real-time dari sensor Internet of Things (IoT) yang disematkan memungkinkan tim mencegah kegagalan yang berpotensi mengganggu dengan pemeliharaan terjadwal secara teratur di seluruh siklus hidup peralatan.
Sementara itu, Transformasi ke MRO Software, seperti sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS), memperkenalkan otomatisasi untuk meningkatkan alur kerja pemeliharaan dan mengelola pesanan kerja secara efisien.
Biaya persediaan dapat dengan cepat memakan margin bisnis yang berorientasi pada produksi apa pun. Optimalisasi inventaris MRO memperkenalkan penghematan biaya melalui inventaris yang efektif dan manajemen rantai pasokan.
Strategi pasokan MRO yang kuat akan mempertahankan tingkat persediaan yang optimal untuk mengurangi kelebihan stok dan stok habis. Overstocking meningkatkan biaya penahanan karena barang-barang yang tidak dibutuhkan berada di gudang, sementara stok habis menghasilkan biaya terburu-buru dan meningkatkan waktu henti saat suku cadang pengganti dikirim. Program manajemen persediaan berukuran tepat mencocokkan kepemilikan untuk menghemat kekritisan dan permintaan.
Sementara itu, kemitraan strategis dan hubungan vendor yang kuat mengurangi waktu tunggu dan pesanan terburu-buru untuk menjaga pengeluaran MRO tetap rendah.
Pemeliharaan prediktif dan strategi inventaris yang kuat membantu organisasi tetap berada di depan potensi gangguan produksi dan mengurangi penghentian produksi. Memiliki suku cadang dan bahan MRO yang tepat saat terjadi gangguan berarti tim pemeliharaan dapat beraksi dan meminimalkan waktu henti di jalur produksi.
Manajemen aset dan manajemen inventaris keduanya merupakan komponen penting dari strategi MRO yang diarahkan pada waktu aktif maksimum dan laba yang lebih kuat.
Berikut ini adalah contoh tantangan membangun dan memelihara rantai pasokan MRO yang efektif:
Manajemen rantai pasokan MRO yang efektif membutuhkan visibilitas real-time ke dalam perbaikan, tingkat inventaris, harga, penugasan personel, dan data lainnya untuk memaksimalkan manfaatnya. Stok inventaris paling baik direncanakan dengan perkiraan akurat yang didukung oleh data real-time.
Demikian pula, tanpa data perbaikan yang memadai, tim MRO tidak dapat melacak alokasi sumber daya dan personel untuk mengidentifikasi peralatan mana yang paling membutuhkan perhatian dan waktu. Data yang baik dan tepat waktu sangat penting untuk manajemen rantai pasokan MRO yang cerdas, seperti saat memperkenalkan otomatisasi rantai pasokan.
Jaringan vendor yang kacau dan kompleks lebih sulit dikelola, dengan lebih banyak pesanan pembelian untuk dilacak dan lebih banyak hubungan untuk dipertahankan. Konsolidasi ke vendor yang lebih sedikit menyederhanakan manajemen pemasok, mengurangi beban kerja administratif dan memberi organisasi kemampuan memanfaatkan yang lebih besar atas Harga selama negosiasi.
Ketika karyawan, tim, dan departemen tidak dapat berkomunikasi dengan lancar dan terbuka, berbagi informasi menjadi sulit. Miskomunikasi atau keterlambatan komunikasi dapat menyebabkan inventaris yang terbuang, pekerjaan yang berlebihan, dan penundaan pengisian ulang.
Dalam industri di mana teknologi maju dengan cepat, keusangan muncul sebagai tantangan rantai pasokan MRO. Teknologi yang lebih baru seringkali lebih mahal daripada versi sebelumnya, yang dapat memaksa organisasi untuk memilih antara meningkatnya biaya MRO dan penundaan pemeliharaan.
Peramalan yang tepat dapat membantu mengurangi kejutan harga dan merencanakan perombakan peralatan yang diperlukan.
Kegagalan untuk mengikuti persyaratan peraturan dan hukum dapat menghentikan operasi. Setiap penurunan kepatuhan—persyaratan Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA), peraturan lingkungan, dan standar khusus industri seperti ISO—akan berdampak negatif pada rantai pasokan MRO.
Seiring kemajuan teknologi, kebutuhan akan teknisi yang berkualitas dan terlatih tumbuh di sampingnya. Tanpa personel yang cukup terlatih, organisasi akan mengalami penundaan pemeliharaan dan perbaikan—bahkan jika semua suku cadang yang tepat tersedia dan penjadwalan sempurna.
Berinvestasi dalam pelatihan berkelanjutan dapat membuat teknisi dilengkapi dengan keahlian yang mereka butuhkan.
Organisasi dapat merampingkan dan memperkuat rantai pasokan MRO mereka dengan berfokus pada beberapa hal utama:
Memusatkan data di seluruh organisasi mencegah siloing dan membuatnya lebih mudah untuk mengumpulkan kumpulan data besar yang diperlukan untuk analisis real-time berbasis data yang meningkatkan visibilitas rantai pasokan di sektor energi dan industri lainnya.
Alat kecerdasan buatan (AI) dapat mengotomatiskan analisis data dan menemukan pola tersembunyi yang dapat mengungkapkan peluang untuk peningkatan efisiensi, penghematan biaya, pemeliharaan prediktif, dan pengadaan.
Penggunaan data yang lebih baik secara langsung mendukung peningkatan optimalisasi inventaris melalui pendekatan termasuk analisis ABC, pemesanan just-in-time (JIT), dan implementasi AI:
Persediaan dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan nilai konsumsi tahunan (penggunaan × biaya):
Item A: 10–20% SKU, 70–80% dari nilai inventaris
Item B: 20–30% dari SKU, 15–25% dari nilai
Item C: 50–70% dari SKU, 5–10% dari nilai
Item Kategori A menerima tingkat kontrol yang paling ketat, dengan kategori B dan C menerima secara proporsional lebih sedikit. Pendekatan ABC dapat mengarah pada analisis kekritisan suku cadang yang lebih baik, menurunkan biaya persediaan dan mengurangi risiko kehabisan stok untuk barang-barang penting.
Pemesanan JIT menjadwalkan pengadaan sehingga suku cadang diterima sesuai kebutuhan. JIT paling cocok untuk bahan habis pakai non-penting daripada suku cadang penting di mana risiko waktu henti melebihi biaya penahanan.
Strategi berbasis kritik mengklasifikasikan suku cadang menurut dampak kegagalan, waktu tunggu, dan biaya penggantian.
Komponen kritis tinggi yang dapat menghentikan produksi atau menciptakan risiko keselamatan menuntut tingkat layanan dan stok keselamatan yang lebih tinggi. Suku cadang dengan kritisitas rendah dapat dibeli berdasarkan JIT atau diserahkan kepada inventaris yang dikelola vendor.
Manajemen inventaris berbasis AI dapat menghasilkan proses yang lebih lancar dan lebih efisien dengan penggunaan analisis data, machine learning, dan analisis prediktif. Perencanaan permintaan menjadi lebih akurat, meningkatkan analisis ABC dan pemesanan JIT.
Standardisasi suku cadang di seluruh peralatan membantu menjaga SKU inventaris seminimal mungkin. Konsolidasi vendor juga membantu personel merampingkan manajemen hubungan karena mereka berurusan dengan sejumlah kecil vendor.
Sumber strategis menerapkan analitik berbasis data untuk mengoptimalkan pembelian untuk nilai jangka panjang terbesar, alih-alih mengejar harga terendah.
Pemeliharaan prediktif mengatasi potensi kegagalan peralatan sebelum terjadi, sementara pemeliharaan reaktif menunggu sampai masalah terjadi sebelum menindaklanjutinya.
Organisasi dapat menggunakan AI dalam pemeliharaan prediktif untuk mengoptimalkan interval pemeliharaan berdasarkan data kondisi daripada jadwal tetap.
