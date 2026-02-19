Apa itu rantai pasokan MRO?

Sementara bahan baku langsung dimasukkan ke dalam produk akhir, item MRO mendukung proses produksi. Banyak organisasi mengklasifikasikan biaya MRO sebagai tidak langsung dan memperlakukannya dengan ketelitian pengadaan yang lebih sedikit, menciptakan peluang kebocoran biaya, kelebihan inventaris, dan penyebaran pemasok.

Rantai pasokan MRO meliputi yang berikut:

Pengadaan suku cadang: Menguraikan strategi pengadaan MRO untuk sumber suku cadang dari penyedia yang sesuai.

Manajemen inventaris MRO: Mempertahankan tingkat inventaris untuk suku cadang untuk mencegah kehabisan stok, kekurangan, dan kelebihan stok.

Koordinasi layanan MRO: Menjadwalkan dan memfasilitasi layanan (misalnya, perbaikan peralatan) dengan cara yang menggunakan inventaris secara efisien dan meminimalkan waktu henti.

Manajemen hubungan dengan vendor: Sumber strategis termasuk mengidentifikasi mitra MRO yang tepat dan menjaga hubungan baik dengan mereka selama pengadaan untuk meningkatkan ketahanan rantai pasokan.

Memantau keberhasilan perbaikan, termasuk tingkat perbaikan pertama kali, memberikan data yang menginformasikan proses MRO. Sementara pelaksanaan pemeliharaan terjadi di luar rantai pasokan, metrik kinerja perbaikan secara langsung mempengaruhi perencanaan inventaris MRO dan strategi pengadaan.