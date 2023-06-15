Manajemen aset vs manajemen inventaris suku cadang: Apa bedanya?

Meskipun kedua jenis manajemen berhubungan dengan hal-hal yang dimiliki bisnis, sistem manajemen aset hanya menangani peralatan dan persediaan yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi. Di sisi lain, manajemen inventaris suku cadang berhubungan dengan barang-barang yang dibutuhkan perusahaan untuk memperbaiki aset yang rusak.

Manajemen aset

Aset memiliki berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari truk dan pabrik manufaktur hingga kincir angin dan perpipaan. Manajemen aset melacak lokasi dan kondisi aset fisik dan bukan fisik yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan operasi bisnis sepanjang siklus hidup aset.

Salah satu contoh penggunaan manajemen aset yang paling umum adalah pemeliharaan aset, yang digunakan untuk mempertahankan nilai aset selama mungkin. Untuk melakukannya, banyak perusahaan mengandalkan perangkat lunak manajemen aset seperti sistem manajemen aset perusahaan (EAM) untuk menciptakan transparansi, meningkatkan kemampuan pemantauan, dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Berikut adalah beberapa manfaat dari perangkat lunak manajemen aset yang efektif:

Informasi aset terpusat: Pekerja pemeliharaan perlu mengetahui di mana aset berada dan bagaimana kinerjanya setiap saat. Untuk melakukannya, banyak yang menggunakan sistem komputerisasi manajemen pemeliharaan (CMMS) sebagai bagian dari pendekatan EAM mereka secara keseluruhan. Sistem ini menyimpan informasi pemeliharaan di satu tempat dan mudah diakses oleh pekerja yang harus menggunakannya untuk melakukan kegiatan pemeliharaan rutin seperti forecasting dan pengisian ulang.

Perangkat lunak EAM yang kuat menetapkan titik kontak tunggal untuk pengelolaan hampir semua aset atau jenis aset. Proses dapat disatukan dan distandardisasi di berbagai fungsi yang menjangkau seluruh perusahaan. Informasi aset real-time: Manajemen aset yang sukses bergantung pada ketersediaan informasi real-time yang akurat tentang semua yang dimiliki perusahaan. Bayangkan Anda telah membayar peralatan penting untuk dikirimkan ke fasilitas manufaktur Anda, tetapi tidak memiliki cara untuk melacaknya saat berada dalam pengiriman. Pelacakan aset dan perangkat lunak pelacakan aset memainkan peran kunci dalam keberhasilan sistem manajemen aset.

Berikut ini adalah empat jenis sistem pelacakan aset yang paling banyak digunakan yang tersedia saat ini:

Tag pengidentifikasi frekuensi radio (RFID): Tag RFID adalah tag kecil yang ditempelkan pada aset yang menyiarkan berbagai informasi menggunakan sinyal frekuensi radio dan teknologi Bluetooth. Selain lokasi aset, tag RFID dapat mengirimkan suhu dan kelembapan lingkungan tempat aset disimpan.

Manajemen inventaris suku cadang

Manajemen aset berfokus pada item yang membantu perusahaan beroperasi, sedangkan manajemen inventaris suku cadang berfokus pada suku cadang dan bahan yang perlu disimpan perusahaan untuk memperbaiki peralatan rusak. Untuk mencapai hal ini dengan cara yang andal dan hemat biaya, tim operasi perbaikan pemeliharaan (MRO) harus menjaga tingkat inventaris suku cadang secara strategis sehingga mereka memiliki apa yang mereka butuhkan, tetapi meminimalkan retensi stok berlebih atau usang.

Berikut ini adalah tiga komponen penting dalam kontrol inventaris suku cadang dan beberapa pertanyaan yang dapat Anda ajukan untuk memastikan keberhasilan dengan komponen tersebut: