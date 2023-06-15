Manajemen aset vs manajemen inventaris suku cadang: Apa bedanya?

Dalam hal mengelola aset sepanjang siklus hidup mereka, para pemimpin bisnis tahu bahwa mereka membutuhkan strategi komprehensif untuk berhasil. Tetapi mereka tidak selalu jelas tentang peluang strategis seputar manajemen inventaris suku cadang dan peran yang dimainkannya dalam strategi pemeliharaan.
Sementara solusi manajemen aset memantau bangunan, peralatan, kendaraan, aset TI, dan barang-barang lain yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, manajemen inventaris suku cadang melacak operasi perbaikan pemeliharaan suku cadang (MRO) yang dibutuhkan untuk memperbaiki aset dengan cepat dan efektif ketika rusak.
Mari kita mulai dengan definisi dari dua istilah tersebut.
Perusahaan menggunakan aset untuk menjalankan operasi bisnis sehari-hari dan menciptakan nilai. Ini mencakup aset fisik (seperti bahan baku, peralatan, dan kendaraan) dan aset nonfisik (seperti kekayaan intelektual dan paten).
Aset perusahaan dibagi menjadi dua kategori, aset tetap dan aset tidak tetap. Aset tetap, atau “properti, pabrik, dan peralatan” (PP & E) adalah item yang ingin digunakan perusahaan selama lebih dari setahun. Contohnya termasuk tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan komputer.
Aset tidak tetap biasanya memiliki nilai lebih rendah bagi perusahaan dan perusahaan jarang memilikinya lebih dari satu tahun. Contoh aset tidak tetap termasuk perlengkapan kantor, komputer, peralatan audio-visual, dan perabot kantor.
Persediaan suku cadang, dikenal juga sebagai "inventaris perlengkapan," mengacu pada barang-barang yang harus disediakan oleh perusahaan untuk memperbaiki aset yang dimilikinya dengan cepat dan efektif. Perusahaan yang sukses memelihara dengan ketat daftar suku cadang yang mereka butuhkan untuk menjaga peralatan mereka yang paling penting berjalan dengan lancar dan meningkatkan keuntungan mereka.
Tetapi suku cadang mana yang penting dan suku cadang mana yang hanya “bagus untuk dimiliki?” Ini adalah pertanyaan utama strategi inventaris suku cadang. Untuk menjawabnya, manajer pemeliharaan, perbaikan, dan operasi (MRO) mengandalkan “kepentingan suku cadang”—proses mengidentifikasi suku cadang mana yang mengancam operasi bisnis jika ada kekurangan vs suku cadang yang tidak begitu penting.
Meskipun kedua jenis manajemen berhubungan dengan hal-hal yang dimiliki bisnis, sistem manajemen aset hanya menangani peralatan dan persediaan yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi. Di sisi lain, manajemen inventaris suku cadang berhubungan dengan barang-barang yang dibutuhkan perusahaan untuk memperbaiki aset yang rusak.
Aset memiliki berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari truk dan pabrik manufaktur hingga kincir angin dan perpipaan. Manajemen aset melacak lokasi dan kondisi aset fisik dan bukan fisik yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan operasi bisnis sepanjang siklus hidup aset.
Salah satu contoh penggunaan manajemen aset yang paling umum adalah pemeliharaan aset, yang digunakan untuk mempertahankan nilai aset selama mungkin. Untuk melakukannya, banyak perusahaan mengandalkan perangkat lunak manajemen aset seperti sistem manajemen aset perusahaan (EAM) untuk menciptakan transparansi, meningkatkan kemampuan pemantauan, dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Berikut adalah beberapa manfaat dari perangkat lunak manajemen aset yang efektif:
Berikut ini adalah empat jenis sistem pelacakan aset yang paling banyak digunakan yang tersedia saat ini:
Manajemen aset berfokus pada item yang membantu perusahaan beroperasi, sedangkan manajemen inventaris suku cadang berfokus pada suku cadang dan bahan yang perlu disimpan perusahaan untuk memperbaiki peralatan rusak. Untuk mencapai hal ini dengan cara yang andal dan hemat biaya, tim operasi perbaikan pemeliharaan (MRO) harus menjaga tingkat inventaris suku cadang secara strategis sehingga mereka memiliki apa yang mereka butuhkan, tetapi meminimalkan retensi stok berlebih atau usang.
Berikut ini adalah tiga komponen penting dalam kontrol inventaris suku cadang dan beberapa pertanyaan yang dapat Anda ajukan untuk memastikan keberhasilan dengan komponen tersebut:
Setiap hari, para pemimpin bisnis membuat keputusan penting tentang cara memangkas biaya, meningkatkan efisiensi, dan meraih peluang pasar baru. Tetapi tanpa sistem manajemen inventaris aset dan suku cadang yang kuat, keputusan tersebut kemungkinan tidak akan relevan. Manajemen inventaris aset dan suku cadang yang dijalankan dengan baik memberikan banyak manfaat penting bagi organisasi, termasuk yang berikut ini:
Solusi manajemen aset berkinerja terbaik saat ini memanfaatkan teknologi mutakhir seperti data real-time yang disampaikan melalui IoT, analitik dan pemantauan yang ditingkatkan AI, serta kemampuan berbasis cloud. Manajemen aset perusahaan dengan IBM Maximo Application Suite membantu perusahaan mengoptimalkan kinerja aset dan memperpanjang rentang hidup aset. Ini adalah platform terintegrasi penuh yang menggunakan alat analitik canggih dan data IoT untuk meningkatkan ketersediaan operasional serta mengurangi waktu henti dan biaya.
Gunakan proses prediktif yang didukung AI untuk meningkatkan hasil produksi pabrik, mengurangi inventaris suku cadang, dan menyederhanakan layanan manajemen aset.
Pelajari cara memberdayakan tim operasi Anda dengan manajemen aset dan kinerja cerdas.
Didukung oleh data AI dan IoT, aset yang terhubung dan cerdas dapat mengoptimalkan kinerja, beradaptasi dengan keadaan yang berubah, dan membantu memastikan keberlanjutan.
Maksimalkan hasil dari aset perusahaan Anda dengan IBM Maximo Application Suite, set perangkat lunak cerdas yang terintegrasi. Kelola dan pantau aset secara lebih efektif dengan menggunakan analitik canggih, AI, dan otomatisasi, termasuk pemeliharaan prediktif untuk meningkatkan keandalan aset.