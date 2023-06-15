Tag
Manajemen aset vs manajemen inventaris suku cadang: Apa bedanya?

Dalam hal mengelola aset sepanjang siklus hidup mereka, para pemimpin bisnis tahu bahwa mereka membutuhkan strategi komprehensif untuk berhasil. Tetapi mereka tidak selalu jelas tentang peluang strategis seputar manajemen inventaris suku cadang dan peran yang dimainkannya dalam strategi pemeliharaan.

Sementara solusi manajemen aset memantau bangunan, peralatan, kendaraan, aset TI, dan barang-barang lain yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, manajemen inventaris suku cadang melacak operasi perbaikan pemeliharaan suku cadang (MRO) yang dibutuhkan untuk memperbaiki aset dengan cepat dan efektif ketika rusak.

Mari kita mulai dengan definisi dari dua istilah tersebut.

Apa yang dimaksud dengan aset?

Perusahaan menggunakan aset untuk menjalankan operasi bisnis sehari-hari dan menciptakan nilai. Ini mencakup aset fisik (seperti bahan baku, peralatan, dan kendaraan) dan aset nonfisik (seperti kekayaan intelektual dan paten).

Aset perusahaan dibagi menjadi dua kategori, aset tetap dan aset tidak tetap. Aset tetap, atau “properti, pabrik, dan peralatan” (PP & E) adalah item yang ingin digunakan perusahaan selama lebih dari setahun. Contohnya termasuk tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan komputer.

Aset tidak tetap biasanya memiliki nilai lebih rendah bagi perusahaan dan perusahaan jarang memilikinya lebih dari satu tahun. Contoh aset tidak tetap termasuk perlengkapan kantor, komputer, peralatan audio-visual, dan perabot kantor.

Apa itu inventaris suku cadang?

Persediaan suku cadang, dikenal juga sebagai "inventaris perlengkapan," mengacu pada barang-barang yang harus disediakan oleh perusahaan untuk memperbaiki aset yang dimilikinya dengan cepat dan efektif. Perusahaan yang sukses memelihara dengan ketat daftar suku cadang yang mereka butuhkan untuk menjaga peralatan mereka yang paling penting berjalan dengan lancar dan meningkatkan keuntungan mereka.

Tetapi suku cadang mana yang penting dan suku cadang mana yang hanya “bagus untuk dimiliki?” Ini adalah pertanyaan utama strategi inventaris suku cadang. Untuk menjawabnya, manajer pemeliharaan, perbaikan, dan operasi (MRO) mengandalkan “kepentingan suku cadang”—proses mengidentifikasi suku cadang mana yang mengancam operasi bisnis jika ada kekurangan vs suku cadang yang tidak begitu penting.

Manajemen aset vs manajemen inventaris suku cadang: Cara kerjanya

Meskipun kedua jenis manajemen berhubungan dengan hal-hal yang dimiliki bisnis, sistem manajemen aset hanya menangani peralatan dan persediaan yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi. Di sisi lain, manajemen inventaris suku cadang berhubungan dengan barang-barang yang dibutuhkan perusahaan untuk memperbaiki aset yang rusak.

Manajemen aset

Aset memiliki berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari truk dan pabrik manufaktur hingga kincir angin dan perpipaan. Manajemen aset melacak lokasi dan kondisi aset fisik dan bukan fisik yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan operasi bisnis sepanjang siklus hidup aset.

Salah satu contoh penggunaan manajemen aset yang paling umum adalah pemeliharaan aset, yang digunakan untuk mempertahankan nilai aset selama mungkin. Untuk melakukannya, banyak perusahaan mengandalkan perangkat lunak manajemen aset seperti sistem manajemen aset perusahaan (EAM) untuk menciptakan transparansi, meningkatkan kemampuan pemantauan, dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Berikut adalah beberapa manfaat dari perangkat lunak manajemen aset yang efektif:

  • Informasi aset terpusat: Pekerja pemeliharaan perlu mengetahui di mana aset berada dan bagaimana kinerjanya setiap saat. Untuk melakukannya, banyak yang menggunakan sistem komputerisasi manajemen pemeliharaan (CMMS) sebagai bagian dari pendekatan EAM mereka secara keseluruhan. Sistem ini menyimpan informasi pemeliharaan di satu tempat dan mudah diakses oleh pekerja yang harus menggunakannya untuk melakukan kegiatan pemeliharaan rutin seperti forecasting dan pengisian ulang.
  • Penyelesaian masalah secara proaktif: Dalam era Internet of Things (IoT), segala sesuatu mulai dari katup tunggal hingga pipa sepanjang ribuan mil dapat dihubungkan ke sensor yang memberikan data waktu nyata mengenai kondisinya dan mengukur penyusutan dari waktu ke waktu. Dengan memasukkan kecerdasan buatan (AI) dan analitik canggih ke dalam sistem perangkat lunak, tim pemeliharaan di lapangan dapat mengakses informasi penting dalam hitungan detik dan membuat keputusan yang lebih tepat. Kemampuan ini membentuk landasan pemeliharaan preventif, pendekatan yang mengantisipasi dan mencegah kegagalan sebelum terjadi melalui kombinasi machine learning, analitik data operasional, dan pemantauan kesehatan aset prediktif.
  • Aplikasi operasional terkonsolidasi: Perangkat lunak EAM yang kuat menetapkan titik kontak tunggal untuk pengelolaan hampir semua aset atau jenis aset. Proses dapat disatukan dan distandardisasi di berbagai fungsi yang menjangkau seluruh perusahaan.
  • Informasi aset real-time: Manajemen aset yang sukses bergantung pada ketersediaan informasi real-time yang akurat tentang semua yang dimiliki perusahaan. Bayangkan Anda telah membayar peralatan penting untuk dikirimkan ke fasilitas manufaktur Anda, tetapi tidak memiliki cara untuk melacaknya saat berada dalam pengiriman. Pelacakan aset dan perangkat lunak pelacakan aset memainkan peran kunci dalam keberhasilan sistem manajemen aset.

Berikut ini adalah empat jenis sistem pelacakan aset yang paling banyak digunakan yang tersedia saat ini:

  • Tag pengidentifikasi frekuensi radio (RFID): Tag RFID adalah tag kecil yang ditempelkan pada aset yang menyiarkan berbagai informasi menggunakan sinyal frekuensi radio dan teknologi Bluetooth. Selain lokasi aset, tag RFID dapat mengirimkan suhu dan kelembapan lingkungan tempat aset disimpan.
  • Pelacakan berkemampuan Wi-Fi: Sistem pelacakan berkemampuan Wi-Fi menggunakan tag yang ditempelkan pada aset untuk menyiarkan berbagai informasi tentang aset tersebut melalui jaringan Wi-Fi lokal. Namun, seperti RFID, pelacakan berkemampuan Wi-Fi hanya efektif untuk melacak item selama item tersebut berada di dalam ruangan dan dalam jangkauan jaringan WiFi.
  • Kode QR: Kode QR adalah peningkatan yang signifikan pada pendahulunya, barcode universal. Seperti nomor seri dan kode batang, kode QR dapat memberikan banyak informasi tentang aset dengan cepat dan mudah. Namun tidak seperti kode batang, kode QR memiliki dua dimensi dan dapat dibaca oleh ponsel pintar yang diarahkan ke kode tersebut dari sudut mana pun.
  • Satelit penentuan posisi global (GPS): Banyak bisnis menggunakan satelit penentuan posisi global untuk melacak aset mereka yang berada dalam perjalanan. Sebuah pelacak ditempatkan pada aset yang kemudian mengomunikasikan informasi tentang aset tersebut ke jaringan Sistem Satelit Navigasi Global (GNSS). Dengan memancarkan sinyal ke satelit, pelacak memungkinkan manajer untuk melihat lokasi aset, di mana pun di dunia ini, secara real-time. GPS adalah sistem yang paling banyak digunakan untuk melacak aset dan inventaris yang berada di luar ruangan dan jauh dari jaringan Bluetooth atau Wi-Fi.

Manajemen inventaris suku cadang

Manajemen aset berfokus pada item yang membantu perusahaan beroperasi, sedangkan manajemen inventaris suku cadang berfokus pada suku cadang dan bahan yang perlu disimpan perusahaan untuk memperbaiki peralatan rusak. Untuk mencapai hal ini dengan cara yang andal dan hemat biaya, tim operasi perbaikan pemeliharaan (MRO) harus menjaga tingkat inventaris suku cadang secara strategis sehingga mereka memiliki apa yang mereka butuhkan, tetapi meminimalkan retensi stok berlebih atau usang.

Berikut ini adalah tiga komponen penting dalam kontrol inventaris suku cadang dan beberapa pertanyaan yang dapat Anda ajukan untuk memastikan keberhasilan dengan komponen tersebut:

  • Kualitas layanan: Apakah tim MRO menyediakan layanan perbaikan yang cepat dan efisien ketika dipanggil yang membuat peralatan penting aktif dan berjalan kembali setelah kerusakan? Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan layanan dan bagaimana hal itu akan berdampak pada tingkat inventaris suku cadang?
  • Tingkat persediaan: Apakah MRO menyimpan barang yang dibutuhkan dengan tetap memperhatikan pertimbangan keuangan, anggaran, dan gudang? Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi inventaris lebih lanjut tanpa mengorbankan tingkat layanan?
  • Biaya bagi organisasi: Apakah biaya keseluruhan inventaris suku cadang MRO adalah sesuatu yang dapat dijangkau oleh organisasi, atau apakah organisasi perlu secara strategis menghilangkan beberapa item yang saat ini disimpan untuk mengurangi biaya lebih lanjut?

Manfaat manajemen aset dan inventaris suku cadang yang efektif

Setiap hari, para pemimpin bisnis membuat keputusan penting tentang cara memangkas biaya, meningkatkan efisiensi, dan meraih peluang pasar baru. Tetapi tanpa sistem manajemen inventaris aset dan suku cadang yang kuat, keputusan tersebut kemungkinan tidak akan relevan. Manajemen inventaris aset dan suku cadang yang dijalankan dengan baik memberikan banyak manfaat penting bagi organisasi, termasuk yang berikut ini:

  • Peningkatan efisiensi dan hasil bisnis: Ketika dilakukan dengan benar, inventaris aset dan suku cadang memastikan operasi yang mulus, mengidentifikasi redundansi dalam peralatan dan suku cadang, serta meningkatkan hasil bisnis.
  • Penurunan biaya: Dengan melacak kinerja aset dengan cermat dan mempertahankan sistem manajemen inventaris suku cadang yang ketat, pembuat keputusan dapat menemukan peluang untuk meningkatkan proses dan mengoptimalkan inventaris suku cadang untuk mengurangi biaya.
  • Keselamatan dan keamanan yang lebih baik: Sistem manajemen inventaris aset dan suku cadang yang kuat meningkatkan kondisi di berbagai tempat seperti gudang, pabrik industri, dan lini perakitan di mana pencurian dan kecelakaan sering terjadi. Hal ini dapat mengarah ke tempat kerja yang lebih aman serta pengurangan pencurian—dan tarif asuransi yang lebih rendah—seiring waktu berjalan.

Solusi manajemen aset

Solusi manajemen aset berkinerja terbaik saat ini memanfaatkan teknologi mutakhir seperti data real-time yang disampaikan melalui IoT, analitik dan pemantauan yang ditingkatkan AI, serta kemampuan berbasis cloud. Manajemen aset perusahaan dengan IBM Maximo Application Suite membantu perusahaan mengoptimalkan kinerja aset dan memperpanjang rentang hidup aset. Ini adalah platform terintegrasi penuh yang menggunakan alat analitik canggih dan data IoT untuk meningkatkan ketersediaan operasional serta mengurangi waktu henti dan biaya.

