Selama bertahun-tahun, para profesional di bidang rantai pasokan mengukur kesuksesan dari seberapa baik mereka mampu menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Just-in-Time (JIT) menjadi suatu bentuk seni dan para ahli dalam praktik ini mencapai tingkat presisi baru. Barang tiba tepat pada saat dibutuhkan, limbah dan biaya penyimpanan dijaga seminimal mungkin, dan strategi sumber tunggal menang karena kemudahan dan penghematan biaya.

Kemudian, tahun 2020 menghadirkan kejutan besar melalui berbagai strategi JIT; disrupsi ini terlalu besar untuk diserap dan ekosistem rantai pasokan belum dibangun untuk menjadi fleksibel. Ketika kita menerima kenyataan bahwa ketidakpastian akan terus ada, maka terjadi kebangkitan dalam disiplin rantai pasokan sehubungan dengan ketahanan. Waktunya telah tiba untuk mengubah fokus berlebihan pada efisiensi dan mulai menyeimbangkan antara efisiensi dan ketahanan. Para pakar rantai pasokan dari industri dan akademisi menunjukkan bahwa sangat mungkin bagi bisnis untuk mencapai keseimbangan antara mengupayakan ketepatan waktu dan tetap berjaga-jaga. Wendy Tate, profesor manajemen rantai pasokan di University of Tennessee, dan coeditor in-chief Journal of Purchasing and Supply Chain Management mendeskripsikannya dengan baik (tautan berada di luar ibm.com), “Menghilangkan limbah itu baik, tetapi inventaris tidak selalu sama dengan limbah. Jika mengeluarkan terlalu banyak inventaris, maka Anda menambah risiko. Singkatnya, kita perlu memikirkan kembali apa arti JIT dan apa saja kelebihan dan kekurangannya.” Sekarang jelas bahwa ketahanan harus mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat, bahkan mendapatkan keuntungan dari gangguan, sambil mempertahankan efisiensi semaksimal mungkin.

Menurut Geraint John (tautan berada di luar ibm.com), Vice President Analyst dari Gartner Supply Chain, "Para eksekutif rantai pasokan sangat menyadari perlunya membuat jaringan mereka lebih tangguh dan tangkas." Gartner mendefinisikan ketahanan rantai pasokan sebagai kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan struktural dengan memodifikasi strategi rantai pasokan, produk, dan teknologi, dan ketangkasan sebagai kemampuan untuk merasakan dan merespons perubahan permintaan atau pasokan yang tidak terduga dengan cepat dan andal, tanpa mengorbankan biaya atau kualitas.

Para pemimpin rantai pasokan yang berbicara dengan IBM merangkul fokus baru pada ketahanan rantai pasokan ini dan mencari pendekatan yang meminimalkan pertukaran antara JIT dan perencanaan untuk ketidakpastian. Di blog ini, mari kita jelajahi praktik terbaik yang mendorong ketahanan rantai pasokan dengan definisi ini sebagai intinya. Hal ini termasuk membangun ketahanan dalam kerangka kerja rantai pasokan dengan memperluas dan meningkatkan ekosistem dan hubungan dengan mitra, dengan tetap fokus pada efisiensi dan memenuhi harapan pelanggan. Dengan memahami pilihan Anda, membuat keputusan berbasis data, serta menjaga komunikasi dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya, Anda dapat mencapai keseimbangan yang tepat untuk bisnis Anda.

Mengapa ketahanan rantai pasokan penting?

Rantai pasokan adalah tulang punggung bagi ekonomi global. Mereka juga telah bertambah kompleks dan sekarang terdiri dari ratusan pemasok, penyedia layanan, serta pusat produksi dan distribusi yang tersebar di seluruh dunia. Karena kehidupan kita saat ini bergantung pada rantai pasokan global yang mampu mencari dan berkolaborasi secara efektif di seluruh mitra dagang, jaringan bisnis-ke-bisnis perlu dibangun dengan mempertimbangkan ketahanan. Dan bahkan saat menghadapi ketidakpastian, perusahaan dapat memberikan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat, dan bahkan mengungguli para pesaing.

Meskipun gangguan pada rantai pasokan bervariasi dalam hal ukuran dan dampak, siapa pun yang pernah bekerja dalam manajemen rantai pasokan tahu bahwa gangguan tidak dapat dihindari. Namun, satu studi menunjukkan bahwa 60% pemimpin rantai pasokan mengatakan (tautan berada di luar ibm.com) rantai pasokan mereka dirancang untuk efisiensi biaya, bukan ketahanan.

Rantai pasokan telah menjadi begitu terstruktur untuk menekan pemborosan dan biaya, sehingga ketika para pemimpin rantai pasokan perlu mengambil keputusan dengan cepat untuk mengatasi perubahan dramatis dalam pasokan, permintaan, dan logistik, pilihan mereka menjadi terbatas. Mereka tidak memiliki data dan ekosistem serta hubungan mitra yang kuat untuk menemukan alternatif yang dapat diterapkan agar rantai pasokan mereka tetap berjalan. Faktanya, sebuah studi oleh World Economic Forum (tautan berada di luar ibm.com) menemukan hanya 12% perusahaan global terkemuka yang cukup terlindungi dari gangguan masa depan dalam rantai pasokan dan operasi, dengan 88% sisanya sangat membutuhkan langkah-langkah tambahan untuk membangun ketahanan.

Rantai pasokan modern harus diperlengkapi agar dapat menyesuaikan operasi secara cepat dan efisien untuk mengelola gangguan dan bahkan mengatasinya guna meminimalkan dampak peristiwa sebelum terjadi. Berbekal akses ke data tepercaya dan real-time serta ekosistem mitra yang kuat, perusahaan yang terdepan dalam inovasi memanfaatkan disrupsi untuk meningkatkan hasil bisnis – bukan sekadar pendapatan, tetapi juga berfokus pada optimalisasi biaya sekaligus melampaui ekspektasi pelanggan.

Ketika gangguan bisnis terjadi, profesional rantai pasokan dapat menghadapi tekanan pasokan, keterbatasan logistik, perubahan gabungan permintaan yang dramatis, kurangnya visibilitas atas jumlah inventaris, serta pembatasan lokasi dan kapasitas. Dan daftar ini jauh dari komprehensif.

Itulah sebabnya bisnis memprioritaskan ketahanan rantai pasokan, dengan 87% organisasi (tautan berada di luar ibm.com) yang disurvei memberi tahu Gartner bahwa mereka berencana untuk berinvestasi dalam ketahanan rantai pasokan dalam dua tahun ke depan. Jika organisasi Anda memiliki rencana serupa, berikut adalah lima kiat untuk membantu memastikan Anda membangun strategi di atas fondasi kokoh yang memungkinkan Anda meminimalkan pilihan antara efisiensi dan ketahanan:

1. Jaga agar pelanggan tetap menjadi fokus utama. Satu pelajaran penting yang telah dipelajari oleh para pemimpin rantai pasokan adalah bahwa pelanggan semakin menginginkan visibilitas penuh atas rantai pasokan mulai dari inventaris hingga logistik jarak jauh. Bisnis perlu menyediakan visibilitas itu untuk memenuhi harapan pelanggan. Menurut survei terbaru terhadap 2.200 konsumen dewasa yang dilakukan oleh Morning Consult atas nama IBM, dua pertiga dari mereka mengatakan bahwa mereka berharap untuk segera mendapatkan pilihan pengiriman (67%) dan inventaris (65%) saat berbelanja online, sementara 64% akan pergi ke tempat lain untuk membeli barang jika barang tersebut tidak tersedia dalam waktu satu atau dua minggu. Perusahaan B2B juga berada di bawah tekanan yang tak terduga untuk memberikan pengalaman digital yang setara dengan pengalaman konsumen. Faktanya, lebih dari 70% pembeli B2B mengatakan mereka beralih ke pembelian jarak jauh atau digital.

2. Lakukan digitalisasi agar Anda dapat melakukan otomatisasi. Kemampuan untuk menghasilkan data yang aman secara granular dan real-time terkait rantai pasokan Anda telah berubah dari keinginan menjadi kebutuhan. Tetapi sulit untuk menjadi tangkas jika Anda mengandalkan formulir manual, faks, dan email untuk transaksi bisnis. Memprioritaskan digitalisasi proses manual yang penting adalah langkah pertama yang penting untuk memastikan visibilitas ke tanggal yang akurat dan real-time serta konektivitas yang lancar dengan pemasok. Anda akan dapat mendeteksi masalah sebelum berdampak pada pelanggan dan bisnis sambil mendorong efisiensi.

3. Hancurkan silo. Banyak organisasi memiliki data yang tersebar di berbagai sistem yang terpisah-pisah, baik di dalam maupun di luar batas-batas organisasi, sehingga tim tidak dapat mengakses informasi yang sewaktu-waktu mereka butuhkan. Visibilitas menyeluruh dan real-time ke dalam inventaris dan aktivitas alur kerja di seluruh organisasi memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan kinerja rantai pasokan, memenuhi ekspektasi pelanggan, dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Hal ini mencakup visibilitas di berbagai departemen dan divisi, serta di seluruh ekosistem pemasok dan mitra Anda. Anda juga harus mampu menangani sejumlah besar data internal dan eksternal yang tersebar di seluruh sistem yang terpisah-pisah, dari berbagai sumber dan dalam format yang berbeda. Dengan kemampuan untuk mengintegrasikan semua sumber data yang relevan dan menghubungkan berbagai aspek, Anda dapat membuat keputusan rantai pasokan yang lebih tepat dan mendorong tindakan.

4. Mengevaluasi strategi pengadaan Anda. Makin banyak perusahaan yang mendiversifikasi strategi pengadaan mereka untuk mengidentifikasi beberapa pemasok barang dan jasa, dan mereka makin mengurangi eksposur dengan menerima pemasok di lokasi geografis yang berbeda. Namun, mungkin yang lebih penting adalah kekuatan hubungan pemasok Anda. Ekosistem rantai pasokan yang didasarkan pada kemitraan yang benar-benar kolaboratif mendorong kreativitas dan fleksibilitas yang lebih besar dalam cara Anda melakukan pendekatan dan memitigasi gangguan. Ketika hubungan Anda dengan mitra dagang dibangun untuk jangka panjang di atas fondasi kepercayaan, Anda dapat memenuhi harapan pelanggan secara lebih efektif sekaligus menyeimbangkan biaya dan risiko.

5. Berkomitmen untuk jangka panjang. Ketahanan rantai pasokan bukanlah proyek satu kali, tetapi proses yang berkelanjutan. Strategi untuk ketahanan hari ini, mungkin tidak efektif untuk digunakan esok hari. Sumber, jenis, dan durasi gangguan terus berubah. Bisnis Anda berjalan secara dinamis. Dan ekspektasi pelanggan terus meningkat. Satu-satunya yang konstan adalah kebutuhan Anda akan opsi yang memungkinkan Anda untuk membuat jaring pengaman saat dan menyesuaikannya dengan perkembangan bisnis dan lingkungan operasi Anda. Ketahanan bukanlah fungsi yang terpisah, tetapi harus diintegrasikan dalam tim fungsional yang ada di rantai pasokan Anda.

Praktik terbaik ketahanan rantai pasokan

Ketahanan rantai pasokan membutuhkan pendekatan multi-segi yang bervariasi berdasarkan organisasi, industri, pelanggan, dan peran Anda dalam jaringan bisnis. Berikut adalah beberapa praktik terbaik yang diterapkan organisasi untuk membangun rantai pasokan yang lebih tangguh.

Mengetahui pilihan Anda. Kekuatan ekosistem mitra Anda secara langsung berkontribusi pada ketahanan rantai pasokan. Ketika Anda bergantung pada satu pemasok, pilihan Anda menjadi terbatas, jadi Anda perlu mencari cara baru untuk membangun serta mempertahankan kepercayaan dan transparansi dengan lebih banyak mitra. Teknologi seperti blockchain dapat membantu menyederhanakan dan mempercepat identifikasi, orientasi, dan manajemen pemasok, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan. Pertukaran informasi yang aman dan terukur mendorong transparansi dan kepercayaan, sehingga Anda dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang opsi yang dapat Anda lakukan untuk memberikan hasil yang lebih baik bagi pelanggan dan bisnis.

Saat Anda menciptakan fondasi untuk visibilitas yang mencakup seluruh rantai pasokan - ke setiap sumber pasokan dan permintaan, termasuk detail pelanggan, pesanan, dan inventaris - Anda dapat mengidentifikasi potensi masalah dan mengembangkan rencana kontingensi. Dengan menggabungkan teknologi utama seperti AI, machine learning, dan analitik, Anda dapat memperoleh insight tentang dampak peristiwa eksternal yang dapat menyebabkan gangguan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana bisnis berjalan setiap hari, Anda dapat memanfaatkan berbagai pendekatan untuk mengatasi tantangan yang berlapis-lapis. Faktanya, hampir setengah dari semua konsumen yang disurvei oleh Morning Consult atas nama IBM menyatakan bahwa mereka lebih cenderung membeli dari bisnis yang menggunakan teknologi canggih seperti AI untuk membantu mengurangi penundaan pengiriman. Jadi, gunakan AI dan analitik untuk membuka peluang dan membuat keputusan yang lebih baik. Mengelola ekspektasi. Anda tidak dapat menghindari setiap gangguan seberapa kerasnya Anda mencoba. Bagian dari ketahanan rantai pasokan berarti menyusun rencana cadangan dan selalu dapat mengatur dan mengelola ekspektasi. Setelah Anda membuat keputusan dan berkomunikasi dengan pelanggan, jaga agar jalur komunikasi itu tetap terbuka. Dengan inventori yang selalu diperbarui dan informasi pesanan hanya dengan sekali klik, Anda tetap dapat memberikan nilai kepada pelanggan bahkan ketika ada masalah yang muncul. Menunjukkan tekad bahwa Anda mengambil tindakan terbaik saat ini untuk mengoptimalkan hasil akan sangat membantu dalam melindungi merek Anda.

Solusi untuk ketahanan rantai pasokan

Tekanan pada rantai pasokan terus menjadi perhatian bagi semua orang. Jadi, membangun ketahanan rantai pasokan menjadi sangat penting. IBM memahami apa yang diperlukan untuk membangun ketahanan dalam kerangka kerja, ekosistem, dan hubungan rantai pasokan, sambil mempertahankan fokus pada efisiensi dan memenuhi harapan pelanggan.

Pertimbangkan solusi berikut untuk membantu Anda dalam bisnis Anda:

IBM Supply Chain Intelligence Suite – Solusi otomatisasi dan optimalisasi rantai pasokan berbasis AI yang membantu mempercepat time to value, meningkatkan kegesitan rantai pasokan, dan meningkatkan ketahanan rantai pasokan melalui insight yang dapat ditindaklanjuti, alur kerja yang lebih cerdas, dan otomatisasi intelijen. Solusi seperti IBM Blockchain Transparent Supply memungkinkan Anda membangun ekosistem blockchain Anda sendiri untuk mendorong visibilitas rantai pasokan, berbagi data dengan aman dengan mitra tepercaya, dan meningkatkan efisiensi. Didukung oleh AI terdepan dalam industri, IBM Supply Chain Control Tower memberikan visibilitas yang dapat ditindaklanjuti untuk mengatur jaringan rantai pasokan Anda secara keseluruhan, mengidentifikasi dan memahami dampak peristiwa eksternal untuk memprediksi gangguan, dan mengambil tindakan berdasarkan rekomendasi untuk mengurangi efek di hulu dan hilir.

IBM Sterling Supply Chain Business Network — Jaringan bisnis-ke-bisnis yang tepercaya dan dapat diskalakan yang membantu mengotomatiskan dan mengatur proses rantai pasokan dan kolaborasi mitra Anda pada satu platform berbasis cloud. Mendukung volume puncak dari semua jenis transaksi dengan ketersediaan tinggi dan insight data yang didukung AI untuk membantu Anda mendeteksi anomali dan mengambil tindakan korektif guna menghindari gangguan. Satukan data, insight, dan tindakan rantai pasokan di seluruh pelanggan, mitra, dan pemasok Anda dalam satu jaringan bisnis.

IBM Sterling Order Management – Memberikan pengalaman pelanggan yang optimal dengan platform pemenuhan pesanan omnichannel lengkap yang memberdayakan Anda untuk mengoptimalkan bisnis hari ini dan bersiap untuk hari esok. Mempercepat transformasi dengan menyederhanakan teknologi dan kompleksitas implementasi untuk memberikan kemampuan pemenuhan pesanan omnichannel seperti penjemputan di tepi jalan, pembelian online untuk diambil di toko (BOPIS), dan pengiriman dari toko (SFS). Berdayakan bisnis Anda untuk memaksimalkan hasil dengan mengelola aturan bisnis yang tepat untuk pelanggan dan bisnis Anda.

Di mana pun Anda berada dalam perjalanan menuju ketahanan rantai pasokan, kami hadir untuk membantu Anda mengeksplorasi pilihan dan memanfaatkan cara baru untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi dan ketahanan.