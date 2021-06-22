Memahami “Kekritisan Suku Cadang” dalam inventaris MRO Anda

Suku cadang mana yang paling penting?

Jika Anda bertanggung jawab atas inventaris persediaan pemeliharaan, perbaikan dan operasi (MRO), itu adalah pertanyaan kunci untuk ditanyakan dan dijawab. Persediaan adalah investasi, dan investasi itu perlu dikelola. Namun tidak semua bagiannya sama. Beberapa sangat penting untuk operasi atau keselamatan karyawan. Yang lain “baik untuk dimiliki” tetapi tidak mendesak.

Itulah mengapa sangat penting untuk memiliki metodologi yang jelas untuk suku cadang yang disertai dengan pemahaman menyeluruh tentang kekritisan suku cadang terhadap operasi Anda. Ini adalah cara terbaik untuk memberikan kinerja yang kuat dan andal. Dan itu juga bagaimana Anda dapat menentukan tingkat stocking yang optimal.