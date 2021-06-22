Tag
Memahami “Kekritisan Suku Cadang” dalam inventaris MRO Anda

Suku cadang mana yang paling penting?

Jika Anda bertanggung jawab atas inventaris persediaan pemeliharaan, perbaikan dan operasi (MRO), itu adalah pertanyaan kunci untuk ditanyakan dan dijawab. Persediaan adalah investasi, dan investasi itu perlu dikelola. Namun tidak semua bagiannya sama. Beberapa sangat penting untuk operasi atau keselamatan karyawan. Yang lain “baik untuk dimiliki” tetapi tidak mendesak.

Itulah mengapa sangat penting untuk memiliki metodologi yang jelas untuk suku cadang yang disertai dengan pemahaman menyeluruh tentang kekritisan suku cadang terhadap operasi Anda. Ini adalah cara terbaik untuk memberikan kinerja yang kuat dan andal. Dan itu juga bagaimana Anda dapat menentukan tingkat stocking yang optimal.

Mengapa kekritisan penting untuk inventaris MRO

Mencoba meninjau secara manual dan menetapkan skor “Kekritisan Suku Cadang” untuk setiap item individu hampir tidak mungkin mengingat puluhan atau ratusan ribu item yang disimpan di banyak inventaris MRO. Kami telah bekerja dengan banyak klien untuk menetapkan kekritisan aset dan peralatan, dan pengalaman menunjukkan kepada kami bahwa ada manfaat nyata dalam mengalokasikan kekritisan ke suku cadang. Jenis informasi ini:

  • Memberikan penilaian yang akurat tentang suku cadang penting dan uang yang diinvestasikan di suku cadang tersebut
  • Memberikan transparansi dan visibilitas ke inventaris suku cadang penting dan tidak penting untuk organisasi
  • Menghilangkan kejadian “kehabisan stok”
  • Mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari dan memesan suku cadang
  • Mengurangi inventaris yang tidak aktif/tidak bergerak
  • Mempercepat pembuangan material yang sudah tidak terpakai
  • Meningkatkan alokasi stok untuk meningkatkan pemanfaatan ruang
  • Mengoptimalkan biaya persediaan dengan menyeimbangkan inventaris dengan permintaan operasional

Dua grafik di bawah ini mewakili profil rata-rata untuk tinjauan mendalam perusahaan atas inventaris mereka:

 
Grafik yang menguraikan distribusi inventaris suku cadang
Grafik alokasi inventaris suku cadang

Delapan pertanyaan yang perlu diajukan untuk setiap suku cadang

Namun, perlu ditekankan bahwa hanya memberikan kode pada suku cadang saja tidak cukup. Ada variabel yang juga perlu dipertimbangkan ketika Anda melihat kekritisan bagian tertentu. Sebagai contoh:

  1. Peralatan apa yang akan menggunakan suku cadang ini, dan seberapa penting peralatan tersebut bagi operasi?
  2. Siapa yang menyediakan suku cadang ini? Apakah itu OEM atau pihak ketiga?
  3. Berapa lama waktu tunggu yang diperlukan untuk mengisi ulang suku cadang?
  4. Di gudang mana suku cadang ini disimpan?
  5. Apakah Anda memiliki Build of Materials (BOM) yang tepat?
  6. Apakah suku cadang tersebut digunakan pada beberapa jenis peralatan?
  7. Apa tingkat layanan target?
  8. Apa prioritas perintah kerja?

Setelah Anda memutuskan parameter mana di atas yang paling penting bagi organisasi Anda, Anda kemudian perlu memilih metodologi dan solusi yang secara rutin mengaudit parameter tersebut. Misalnya, setiap kali transaksi baru dibuat di Enterprise Resources Planning (ERP), solusi perlu menerapkan transaksi tersebut terhadap materi untuk menentukan apakah kekritisannya masih benar.

Memahami Tujuan Manajemen Persediaan

Saat Anda bekerja untuk mengoptimalkan inventaris MRO Anda, pertimbangkan hal berikut:

  • Jika Anda ingin memberi pelanggan tingkat layanan maksimum, hal-hal apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat layanan itu dan bagaimana hal itu memengaruhi keputusan inventaris?
  • Jika Anda ingin mempertahankan tingkat minimum persediaan dan mencapai per timbangan keuangan, anggaran atau gudang, metode apa yang dapat Anda gunakan untuk mengurangi tingkat persediaan tersebut?
  • Jika tujuan Anda adalah beroperasi dengan biaya terendah dan sekali lagi, mencapai tujuan keuangan atau anggaran, apa yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi biaya tersebut?

