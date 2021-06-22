Memahami “Kekritisan Suku Cadang” dalam inventaris MRO Anda

Suku cadang mana yang paling penting?
Jika Anda bertanggung jawab atas inventaris persediaan pemeliharaan, perbaikan dan operasi (MRO), itu adalah pertanyaan kunci untuk ditanyakan dan dijawab. Persediaan adalah investasi, dan investasi itu perlu dikelola. Namun tidak semua bagiannya sama. Beberapa sangat penting untuk operasi atau keselamatan karyawan. Yang lain “baik untuk dimiliki” tetapi tidak mendesak.
Itulah mengapa sangat penting untuk memiliki metodologi yang jelas untuk suku cadang yang disertai dengan pemahaman menyeluruh tentang kekritisan suku cadang terhadap operasi Anda. Ini adalah cara terbaik untuk memberikan kinerja yang kuat dan andal. Dan itu juga bagaimana Anda dapat menentukan tingkat stocking yang optimal.
Mencoba meninjau secara manual dan menetapkan skor “Kekritisan Suku Cadang” untuk setiap item individu hampir tidak mungkin mengingat puluhan atau ratusan ribu item yang disimpan di banyak inventaris MRO. Kami telah bekerja dengan banyak klien untuk menetapkan kekritisan aset dan peralatan, dan pengalaman menunjukkan kepada kami bahwa ada manfaat nyata dalam mengalokasikan kekritisan ke suku cadang. Jenis informasi ini:
Dua grafik di bawah ini mewakili profil rata-rata untuk tinjauan mendalam perusahaan atas inventaris mereka:
Namun, perlu ditekankan bahwa hanya memberikan kode pada suku cadang saja tidak cukup. Ada variabel yang juga perlu dipertimbangkan ketika Anda melihat kekritisan bagian tertentu. Sebagai contoh:
Setelah Anda memutuskan parameter mana di atas yang paling penting bagi organisasi Anda, Anda kemudian perlu memilih metodologi dan solusi yang secara rutin mengaudit parameter tersebut. Misalnya, setiap kali transaksi baru dibuat di Enterprise Resources Planning (ERP), solusi perlu menerapkan transaksi tersebut terhadap materi untuk menentukan apakah kekritisannya masih benar.
Saat Anda bekerja untuk mengoptimalkan inventaris MRO Anda, pertimbangkan hal berikut:
IBM Maximo MRO Inventory Optimization dapat membantu Anda mengoptimalkan inventaris pemeliharaan, perbaikan, dan operasi (MRO) Anda dengan memberikan gambaran kinerja yang akurat dan terperinci.
Untuk membantu Anda memahami betapa pentingnya setiap bagian, MRO IO Material Criticality Value Service menggabungkan teknologi analitik MRO terkemuka di industri dan keahlian konsultasi untuk memberikan Kekritisan Suku Cadang yang relevan. Jelajahi demo dan temukan bagaimana Anda mendapatkan pandangan yang lebih jelas dan akurat tentang inventaris Anda.
