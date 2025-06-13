Apa yang dimaksud dengan jaringan Linux?

8 menit
Jaringan Linux adalah sistem alat dan konfigurasi yang memungkinkan sistem Linux berkomunikasi dengan perangkat komputasi lain serta bertukar informasi melalui jaringan.
Melalui serangkaian protokol dan alat bantu, seperti antarmuka jaringan, router, Sistem Nama Domain (Domain Name System, DNS), dan firewall, jaringan Linux menyediakan infrastruktur jaringan yang fleksibel dan aman yang diandalkan banyak perusahaan untuk aplikasi bisnis inti mereka.
Jaringan sangat penting untuk semua jenis komunikasi digital, demi memungkinkan pertukaran data dan sumber daya melalui jaringan yang mendukung teknologi transformasional seperti komputasi cloud, virtualisasi, jejaring sosial, dan banyak lagi.
Sebagai sistem operasi (operating system, OS) sumber terbuka terpopuler di dunia, Linux berperan penting dalam mengonfigurasi, mengelola, dan mengamankan jaringan, koneksi jaringan, serta perangkat jaringan.
Linux adalah sistem operasi (OS) sumber terbuka berbasis Unix, yaitu salah satu sistem operasi awal untuk perangkat komputasi yang dikembangkan pada tahun 1960-an. Sejak ditemukan pada tahun 1991, Linux berkembang menjadi salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan, yang menawarkan alternatif gratis terhadap platform eksklusif seperti Microsoft Windows dan Apple macOS. Saat ini, Linux beroperasi di banyak PC, server, ponsel dan berbagai perangkat lainnya.
Jaringan Linux sangat bergantung pada kernel Linux, sebuah program komputer yang memberi kontrol atas perangkat keras dan perangkat lunak sistem kepada pengguna agar dapat beroperasi secara efektif. Semua sistem Linux menggunakan kernel untuk berkomunikasi dan menerima perintah Linux dari pengguna.
Jaringan adalah metode menghubungkan perangkat komputasi, seperti PC, perangkat mobile, router, atau aplikasi, sehingga dapat bertukar data dan berbagi sumber daya. Perangkat yang terhubung melalui jaringan, yang juga dikenal sebagai perangkat berjaringan, mengandalkan serangkaian aturan yang dikenal sebagai protokol. Protokol ini menentukan cara pengiriman dan penerimaan data melalui koneksi fisik dan nirkabel.
Sebelum ditemukannya jaringan komputer, komputer dan perangkat komputasi harus dipindahkan secara fisik agar dapat berbagi informasi dan sumber daya. Proses ini merepotkan karena perangkat tersebut berukuran besar dan berat. Departemen Pertahanan Amerika Serikat menciptakan jaringan komputer pertama ARPANET pada akhir tahun 1960-an untuk memudahkan berbagi informasi dan sumber daya.
Saat ini, jaringan komputer menopang beberapa teknologi paling transformasional di dunia, termasuk internet, penelusuran, media sosial, dan banyak lagi.
Jaringan Linux bergantung pada empat konsep utama agar dapat berfungsi:
Bersama-sama, keempat konsep ini menguraikan cara penyiapan jaringan, lokasi penempatan perangkat, dan cara berbagi informasi. Berikut adalah penjelasan mendetail dari setiap konsep.
Konfigurasi jaringan Linux adalah manajemen aspek terkait jaringan, seperti antarmuka jaringan, perutean, dan DNS, yang penting untuk fungsionalitas jaringan. Dalam konfigurasi jaringan Linux, antarmuka jaringan menjelaskan cara perangkat terhubung ke jaringan Linux (fisik atau virtual). Perutean dan tabel perutean adalah jalur yang dapat diambil oleh informasi (juga dikenal sebagai lalu lintas jaringan) melalui jaringan.
Untuk mengaktifkan konfigurasi jaringan, Linux mendukung berbagai protokol, yakni aturan yang mengelola proses berbagi lalu lintas jaringan di antara perangkat, seperti TCP/IP, DHCP, ICMP, IPv4, IPv6, dan UDP. Ini juga termasuk alat pemecahan masalah. Alat baris perintah seperti netstat, ifconfig, traceroute, dan tcpdump adalah antarmuka berbasis teks yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung dengan jaringan melalui OS.
Sistem Nama Domain (DNS) mengubah nama domain tertentu (misalnya, alamat web) menjadi alamat Internet Protocol (IP), yang memungkinkan perangkat di jaringan untuk mengaksesnya. Pengalamatan IP penting dalam konfigurasi jaringan, karena alamat IP sering kali berupa serangkaian angka kompleks yang lebih sulit diingat pengguna daripada nama domain.
Terakhir, firewall adalah sistem yang disiapkan selama konfigurasi jaringan untuk memantau semua lalu lintas masuk dan keluar pada jaringan demi menjaganya agar tetap aman.
Manajemen jaringan Linux adalah serangkaian alat dan praktik untuk memantau lalu lintas jaringan, layanan, dan konektivitas. Alat dan praktik ini dapat digunakan untuk membangun antarmuka jaringan sederhana. Namun, alat dan praktik tersebut juga dapat menangani instalasi dan konfigurasi infrastruktur jaringan yang kompleks untuk lingkungan cloud modern.
Pemantauan jaringan adalah aspek kunci dari manajemen jaringan Linux. Upaya ini menggunakan alat untuk melacak aktivitas jaringan serta mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dapat memengaruhi kinerja jaringan. Salah satu contohnya adalah netstat, alat Linux baris perintah yang menyediakan informasi tentang fungsionalitas koneksi, perutean, dan kinerja antarmuka jaringan Linux.
Seiring meningkatnya kemampuan dan teknologi, manajemen jaringan Linux makin bergantung pada otomatisasi. Saat ini, sistem secara otomatis menangani banyak tugas, seperti mengonfigurasi antarmuka jaringan, memantau lalu lintas, dan memeriksa status sistem, untuk merampingkan dan menyederhanakan proses penting.
Jaringan Linux, atau sistem terkoneksi yang menjalankan OS Linux, menggunakan berbagai alat dan teknologi untuk melindungi pengguna dan sistem dari penyusupan tanpa izin. Berikut adalah beberapa alat dan teknologi yang paling efektif.
Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan beberapa sumber daya komputasi dibagikan dari satu mesin fisik. Virtualisasi jaringan Linux membantu virtualisasi sumber daya jaringan yang biasanya bergantung pada perangkat keras, seperti router dan switch, sehingga dapat dialokasikan dan digunakan dengan lebih efisien.
Untuk mendukung proses ini, jaringan Linux membuat lapisan abstraksi antara aplikasi dan perangkat keras, yang menyederhanakan manajemen perangkat keras melalui aplikasi. Lapisan abstraksi sangat penting untuk membuat aplikasi lebih portabel dan fleksibel dalam lingkungan tervirtualisasi.
Jaringan Linux sangat cocok untuk virtualisasi karena sifat sumber terbukanya. Jaringan ini juga menggunakan Mesin Virtual berbasis Kernel (Kernel-based Virtual Machine, KVM), yakni modul virtualisasi yang dibangun ke dalam kernel Linux agar dapat berfungsi layaknya hypervisor.
Hypervisor adalah perangkat lunak yang memungkinkan banyak instans VM, masing-masing dengan OS-nya sendiri, untuk berjalan secara bersamaan pada satu server fisik. Pada sistem non-Linux, hypervisor aktif mengalokasikan berbagai sumber daya komputasi ke mesin virtual. Sementara itu, pada sistem Linux, alokasi sumber daya ini ditangani oleh KVM.
Jaringan Linux digunakan oleh beberapa bisnis paling sukses di dunia untuk menghubungkan dan mendukung aplikasi dan proses bisnis inti mereka. Berikut adalah beberapa manfaat jaringan Linux yang paling populer.
Sifat sumber terbuka Linux menjadikannya solusi yang hemat biaya, terutama di tingkat perusahaan. Komunitas pengembang global aktif memantau jaringan Linux dengan terus-menerus memecahkan masalah yang muncul, tanpa biaya lisensi yang biasanya dibebankan oleh jaringan eksklusif lainnya.
Manfaat lain dari penggunaan OS sumber terbuka seperti Linux adalah kemampuan keamanannya yang kuat. Komunitas Linux dipenuhi pakar keamanan siber, yang meninjau semua distribusi Linux dengan tujuan melindungi jaringan Linux dari serangan terbaru. Upaya ini membantu memastikan pertahanan yang kuat terhadap ancaman yang muncul.
Jaringan Linux dianggap sangat andal, terutama saat menjalankan beban kerja kompleks seperti aplikasi keuangan yang melaksanakan perdagangan frekuensi tinggi. Kemampuan jaringan Linux menjadikannya solusi ideal untuk aplikasi semacam ini, karena kinerja dan stabilitasnya yang tinggi.
OS Linux dan jaringan Linux sangat mudah disesuaikan, sehingga memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk menyesuaikan infrastruktur jaringan agar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Alat jaringan Linux memungkinkan pengguna memodifikasi kode sumber, menyesuaikan lingkungan komputasi, serta mengintegrasikan berbagai fitur dan platform.
Dukungan OS Linux dan jaringan Linux berbasis komunitas dan gratis. Komunitas pengembang dan pakar global yang menggunakan sistem Linux menawarkan berbagai sumber daya, termasuk forum dan tutorial yang memberi banyak pilihan pemecahan masalah bagi pengguna.
Karena sifatnya yang terbuka, fleksibilitas, dan fitur keamanannya, bisnis dari segala ukuran dan di berbagai industri mengandalkan jaringan Linux untuk kebutuhan jaringan mereka yang paling rumit. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan jaringan Linux yang paling populer di tingkat perusahaan.
OS Linux dan jaringan Linux digunakan secara luas untuk menghosting jutaan situs web dan pusat data bisnis. Sistem ini mendukung fungsi bisnis inti seperti e-commerce, penjualan perangkat lunak sebagai layanan (software as a service, SaaS), dan banyak lagi.
Linux menyediakan lingkungan yang stabil dan aman untuk menjalankan web dan server aplikasi yang mendukung banyak aplikasi bisnis yang intensif sumber daya. Menurut laporan Enterprise Apps tahun lalu, Linux mendukung lebih dari 96% dari satu juta server web teratas di dunia.1
OS Linux mendukung sebagian besar instans komputasi cloud, sebagai akses sesuai permintaan ke sumber daya komputasi yang telah menjadi dasar dari sebagian besar lingkungan TI tingkat perusahaan. Platform cloud terpopuler di dunia, seperti Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud, dan Google Drive, semuanya berjalan di Linux dan jaringan Linux.
Banyak perusahaan besar yang beroperasi saat ini mengandalkan jaringan Linux dan rangkaian fitur keamanannya yang kuat untuk melindungi jaringan mereka dari serangan siber yang kompleks.
Jaringan Linux memiliki beberapa firewall dengan rancangan terbaik di dunia, yang dilengkapi alat khusus seperti iptables dan nftables yang unik bagi lingkungan Linux.
Jaringan Linux dioptimalkan untuk aplikasi dalam kontainer, yaitu unit perangkat lunak yang menggabungkan dependensi dan perpustakaan kode aplikasi, sehingga aplikasi dapat berjalan di beberapa lingkungan. Saat ini, kontainer mendominasi pasar aplikasi modern, dengan nilai pasar global sebesar 5,85 miliar USD. Nilai ini diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (compound annual growth rate, CAGR) 33% dalam 5 tahun ke depan.2
Jaringan Linux mendukung banyak lingkungan DevOps modern yang mengandalkan kontainerisasi demi memastikan kode yang mereka kirim sepenuhnya diuji di semua lingkungan yang relevan.
