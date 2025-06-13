Apa yang dimaksud dengan jaringan Linux?

Melalui serangkaian protokol dan alat bantu, seperti antarmuka jaringan, router, Sistem Nama Domain (Domain Name System, DNS), dan firewall, jaringan Linux menyediakan infrastruktur jaringan yang fleksibel dan aman yang diandalkan banyak perusahaan untuk aplikasi bisnis inti mereka.

Jaringan sangat penting untuk semua jenis komunikasi digital, demi memungkinkan pertukaran data dan sumber daya melalui jaringan yang mendukung teknologi transformasional seperti komputasi cloud, virtualisasi, jejaring sosial, dan banyak lagi.

Sebagai sistem operasi (operating system, OS) sumber terbuka terpopuler di dunia, Linux berperan penting dalam mengonfigurasi, mengelola, dan mengamankan jaringan, koneksi jaringan, serta perangkat jaringan.