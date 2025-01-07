Apa itu konfigurasi jaringan?

Konfigurasi jaringan adalah proses pengaturan kebijakan, kontrol, dan aliran data yang memungkinkan perangkat dan sistem berkomunikasi di jaringan komputasi.
Ini terdiri dari semua komponen perangkat keras dan perangkat lunak fisik dan virtual dalam jaringan dan protokol yang menentukan bagaimana data pindah di antara mereka.
Konfigurasi jaringan yang efektif sangat penting untuk mengoptimalkan arus lalu lintas, meningkatkan keamanan jaringan, dan meningkatkan stabilitas jaringan secara keseluruhan. Mengingat kompleksitas lingkungan hybrid dan multicloud yang terdistribusi secara geografis saat ini, penggunaan alat bantu manajemen konfigurasi jaringan merupakan cara terbaik untuk mengotomatiskan tugas-tugas konfigurasi dan pemeliharaan perangkat.
Alat konfigurasi jaringan menyediakan fitur pelacakan dan pelaporan data secara otomatis dan real-time kepada pengembang sehingga administrator dapat segera mengidentifikasi perubahan konfigurasi yang bermasalah dan potensi risiko keamanan. Mereka memfasilitasi perubahan besar-besaran (seperti memperbarui kata sandi ketika perangkat disusupi), memungkinkan tim untuk dengan cepat mengembalikan pengaturan jaringan ke konfigurasi sebelumnya, dan membantu bisnis meluncurkan kembali perangkat jaringan setelah terjadi kegagalan.
Dengan fitur konfigurasi jaringan otomatis, perusahaan dapat merampingkan pemeliharaan dan perbaikan untuk perangkat jaringan fisik dan virtual, mengurangi pemadaman jaringan bagi pengguna dan mengoptimalkan fungsi jaringan untuk administrator.
Konfigurasi jaringan dapat ditentukan oleh beberapa faktor (sering kali secara bersamaan), tetapi dua parameter yang umum digunakan adalah skala dan topologi. Skala adalah rentang geografis komponen dan perangkat jaringan, sedangkan topologi adalah susunan fisik dan logis dari node dan koneksi dalam jaringan.
PAN memiliki jangkauan kecil—biasanya di bawah 30 kaki—dan dimaksudkan untuk perangkat periferal yang digunakan oleh individu. Tidak seperti beberapa konfigurasi lainnya, PAN tidak memerlukan koneksi internet aktif untuk berfungsi.
PAN dapat dihubungkan ke local area network (LAN) dan jenis jaringan tingkat tinggi lainnya yang menggunakan satu perangkat sebagai gateway (menghubungkan pengontrol Bluetooth ke konsol game, misalnya).
Koneksi nirkabel dan kabel juga dapat membuat PAN. Administrator dapat menggunakan protokol komunikasi jarak dekat (seperti wifi dan Bluetooth) untuk membuat personal area network nirkabel (WPAN) untuk aplikasi yang berpusat pada data. Dan untuk membuat PAN berkabel, mereka dapat menggunakan teknologi seperti universal serial bus (USB).
Saat Anda menghubungkan laptop atau perangkat mobile Anda ke jaringan di rumah atau tempat kerja, Anda terhubung ke jaringan lokal.
LAN adalah jaringan komputer pribadi yang memungkinkan pengguna tertentu untuk memiliki akses tidak terbatas ke koneksi sistem yang sama di lokasi pusat, biasanya dalam satu mil dan sering di dalam satu gedung. Dalam konfigurasi LAN, sistem operasi sadar jaringan pada perangkat pengguna dapat berbagi sumber daya dan perangkat (printer dan scanner, misalnya).
LAN dapat menggunakan berbagai topologi, termasuk bintang, bus, dan pohon, tergantung pada persyaratan dan tujuan jaringan perusahaan.
Virtual LAN, atau VLAN, adalah jaringan overlay logis yang mengelompokkan himpunan bagian perangkat jaringan yang berbagi LAN dan mengisolasi lalu lintas jaringan masing-masing kelompok. VLAN biasanya digunakan dalam organisasi yang bekerja dengan lingkungan komputasi yang besar dan kompleks karena memungkinkan administrator membuat segmen jaringan untuk transmisi data yang lebih cepat dan lebih aman.
Konfigurasi WLAN memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas di sekitar area cakupan tanpa perlu repot mengangkut atau tetap terhubung ke kabel ethernet.
WLAN telah secara signifikan memperluas kemungkinan jaringan nirkabel, yang mengarah pada inovasi seperti nirkabel mobile , nirkabel tetap (akses broadband tetap yang menggunakan gelombang radio dan bukan kabel), nirkabel portabel (juga disebut "hotspot mobile"), dan nirkabel inframerah (memungkinkan transmisi data dengan menggunakan sinar inframerah dan bukan kabel).
VPN menyediakan koneksi terenkripsi yang menyembunyikan paket data saat pengguna terhubung ke jaringan publik (seperti internet). VPN membuat terowongan di antara perangkat-perangkat yang terhubung, mengenkapsulasi dan mengenkripsi data saat melintasi jaringan untuk menjaga agar informasi sensitif (seperti alamat IP, riwayat penjelajahan, korespondensi rahasia dan logistik) tidak terungkap secara online.
VPN dapat menggunakan akses jarak jauh dan konfigurasi situs-ke-situs. VPN akses jarak jauh dapat, misalnya, membantu pekerja jarak jauh dengan aman dan aman menghubungkan perangkat mereka ke jaringan kantor perusahaan dari mana saja. Dan karyawan yang bekerja di kantor cabang dapat menggunakan VPN situs-ke-situs untuk terhubung dengan aman ke jaringan kantor unggulan.
Terlepas dari dinamika jaringan, VPN membantu mengamankan data jaringan dari serangan siber yang berusaha menambang, mencegat, atau mencuri informasi pribadi dan sensitif.
MAN—juga dikenal sebagai jaringan berukuran sedang—mencakup lebih banyak area daripada LAN tetapi kurang luas daripada wide area network (WAN). Biasanya, mereka terdiri dari beberapa LAN yang dihubungkan bersama dengan menggunakan teknologi backbone berkapasitas tinggi point-to-point, yang berfungsi sebagai jalur koneksi utama di antara perangkat jaringan.
MAN dapat menjangkau beberapa gedung atau seluruh kota, seperti halnya jaringan DSL dan TV kabel, yang menggunakan sumber daya lokal dan regional yang sama untuk menghubungkan perangkat pada jaringan.
WAN menyediakan akses ke berbagai jenis media menggunakan penyedia tunggal yang ditunjuk. Itu tidak terbatas pada wilayah tertentu dan tidak memiliki batasan geografis.
WAN dapat berupa point-to-point (di mana perangkat mengirim data satu sama lain melalui koneksi pribadi) atau jaringan packet-switched (di mana data dipecah menjadi pesan singkat, atau "paket," dan dikirim sedikit demi sedikit) melalui sirkuit bersama (dapat mengambil berbagai jalur).
WAN hybrid dan wide area network yang ditentukan perangkat lunak (SD-WAN) dapat menggunakan beberapa jenis koneksi jaringan, termasuk jaringan pribadi virtual (VPN).
Penyimpanan jaringan meningkatkan keberlangsungan bisnis, jadi menemukan cara untuk memaksimalkan penyimpanan data dan mengotomatiskan pencadangan konfigurasi adalah sangat penting. SAN membantu perusahaan alamat prioritas ini.
Sebagai jaringan di belakang server, SAN adalah jaringan komputer berkecepatan tinggi yang dirancang untuk menyediakan akses ke penyimpanan ke segala arah. Tujuan utama dari SAN adalah untuk memfasilitasi transfer data dalam jumlah besar di antara perangkat penyimpanan yang berbeda dan di antara perangkat penyimpanan dan jaringan komputer.
Dalam topologi bus, semua node perangkat terhubung ke satu kabel (dikenal sebagai bus atau tulang punggung) seperti halte bus yang bercabang dari rute bus, dan data bergerak di kedua arah di sepanjang kabel.
Jaringan bus hemat biaya dan mudah diimplementasikan, tetapi mereka menciptakan satu titik kegagalan dalam jaringan; jika bus gagal, seluruh jaringan akan mati. Mereka juga bisa kurang aman karena tulang punggung bersama.
Selain itu, karena lebih banyak node yang berbagi kabel pusat dalam konfigurasi bus, mereka meningkatkan risiko tabrakan data, yang dapat mengurangi efisiensi jaringan dan menyebabkan perlambatan jaringan.
Topologi cincin menghubungkan node secara melingkar, dengan setiap node memiliki tepat dua tetangga. Data mengalir dalam satu arah di sekitar cincin, meskipun sistem cincin ganda dapat mengirim data di kedua arah.
Jaringan cincin umumnya murah untuk dipasang dan diskalakan, dan data mengalir melaluinya dengan cepat. Namun, seperti topologi bus, kegagalan pada satu node dapat menjatuhkan seluruh jaringan.
Jaringan cincin ganda melindungi dari jenis kegagalan ini dengan menggunakan dua cincin konsentris, bukan satu. Cincin mengirim data ke arah yang berlawanan, dan jika cincin pertama gagal, jaringan akan beralih ke cincin kedua, sehingga menambahkan ukuran redundansi ke jaringan.
Dalam jaringan bintang, semua node terhubung ke hub pusat. Node-node tersebut diposisikan di sekitar hub pusat dalam bentuk yang secara kasar menyerupai bintang. Jika satu node gagal, jaringan lainnya tidak terpengaruh jika hub pusat beroperasi.
Topologi bintang umumnya mudah dipecahkan dan dikelola, yang menjadikannya pilihan populer untuk LAN. Strukturnya yang terpusat juga membuat penambahan atau penghapusan perangkat menjadi relatif mudah, sehingga penskalaan menjadi lebih mudah dibandingkan dengan konfigurasi lainnya.
Namun, kinerja seluruh jaringan tergantung pada hub pusat
Juga disebut topologi spine-leaf, jaringan pohon menggabungkan elemen-elemen jaringan bus dan bintang untuk menciptakan struktur hirarki. Dalam konfigurasi ini, hub pusat berfungsi sebagai node akar, yang menghubungkan ke beberapa jaringan bintang daripada node individu.
Node dalam jaringan pohon bergantung pada hub pusat, menciptakan dependensi yang dapat mempengaruhi kinerja jaringan. Topologi pohon juga mewarisi kerentanan dari jaringan bus dan bintang; satu titik kegagalan di hub pusat dapat mengganggu seluruh jaringan.
Namun, topologi pohon mengoptimalkan aliran data dengan memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung ke pusat data pusat. Dan seperti jaringan bintang, topologi pohon memfasilitasi identifikasi dan penyelesaian masalah secara langsung dengan masing-masing node.
Topologi mesh adalah struktur jaringan yang sangat saling terhubung di mana setiap node terhubung langsung ke beberapa node lainnya.
Dalam konfigurasi full mesh, setiap node terhubung ke setiap node lain dalam satu jaringan, menciptakan jalur yang berlebihan untuk transmisi data. Tingkat interkonektivitas yang tinggi meningkatkan ketahanan jaringan dan toleransi terhadap kesalahan, karena data dapat dialihkan melalui jalur alternatif ketika koneksi gagal.
Topologi mesh parsial, di mana hanya beberapa node yang terhubung langsung ke semua node lainnya, menawarkan keseimbangan antara kekokohan mesh penuh dan keefektifan biaya topologi yang lebih sederhana.
Struktur jaringan mesh yang terdesentralisasi mengurangi ketergantungan pada satu titik, yang dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. Jaringan mesh juga mempercepat transmisi data dan meningkatkan skalabilitas.
Namun, mereka memperkenalkan lebih banyak kompleksitas pada manajemen dan desain jaringan. Dan banyaknya koneksi dalam topologi mesh dapat meningkatkan biaya implementasi dan pemeliharaan, terutama dalam konfigurasi mesh penuh untuk jaringan besar.
Terlepas dari tantangan ini, topologi mesh dapat sangat berharga untuk mengelola infrastruktur penting, jaringan nirkabel, dan skenario yang membutuhkan keandalan dan kinerja lanjut.
Topologi hybrid menggabungkan elemen topologi yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan jaringan tertentu. Misalnya, jaringan mungkin menggunakan pengaturan konfigurasi bintang dan mesh untuk menyeimbangkan skalabilitas dengan keandalan. Jaringan pohon (yang menggabungkan jaringan bintang dan bus) adalah jenis topologi hybrid.
Setiap topologi jaringan hybrid dapat disesuaikan untuk contoh penggunaan dan kebutuhan bisnis tertentu. Namun, membangun arsitektur jaringan yang disesuaikan dapat menjadi tantangan dan membutuhkan lebih banyak kabel dan perangkat jaringan daripada konfigurasi lainnya, sehingga meningkatkan biaya pemeliharaan jaringan.
Menyiapkan jaringan komputasi, apa pun konfigurasinya, melibatkan penetapan parameter dasar dan menyelesaikan beberapa tugas utama, termasuk:
Penentuan alamat IP mengharuskan administrator jaringan untuk menerapkan pengidentifikasi unik untuk setiap perangkat di jaringan, termasuk alamat IP statis dan dinamis serta subnet mask.
Sementara alamat statis diberikan secara manual ke perangkat yang memerlukan alamat permanen (server, printer dan perangkat keras jaringan), alamat dinamis diberikan secara otomatis oleh server DHCP dan dapat berubah seiring waktu (seperti perangkat pengguna, seperti mobile dan laptop).
Subnetting membagi jaringan menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola yang disebut "subnet" untuk membantu memastikan jaringan menggunakan alamat IP secara efisien dan mencegah kemacetan jaringan.
Protokol jaringan menentukan bagaimana perangkat bertukar data di seluruh infrastruktur jaringan dengan menerapkan aturan pemformatan dan komunikasi.
Protokol komunikasi yang umum digunakan termasuk TCP/IP, DNS, dan HTTP. Protokol DNS, misalnya, mengubah nama domain yang mudah dipahami manusia menjadi alamat IP yang digunakan komputer untuk mengidentifikasi satu sama lain di jaringan. Standar pemformatan, seperti JSON dan XML, dalam file konfigurasi memungkinkan interoperabilitas antara perangkat jaringan yang berbeda.
Konfigurasi router melibatkan pembuatan tabel perutean, yang menentukan jalur optimal bagi data untuk bergerak dari sumber ke tujuan. Protokol dan gateway default (perangkat, seperti router, yang berada di antara jaringan pengguna dan internet) mengoptimalkan aliran data dan meminimalkan latensi jaringan.
Firewall mengatur kontrol akses di sekitar lalu lintas masuk dan keluar berdasarkan kebijakan keamanan organisasi yang telah ditetapkan.
Untuk mengonfigurasi firewall, administrator membuat aturan untuk memblokir atau mengizinkan lalu lintas jaringan, melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan potensi ancaman. VPN dan zona demiliterisasi sering menjadi bagian dari konfigurasi firewall tingkat lanjut.
Protokol izin dan autentikasi memverifikasi bahwa pengguna yang mencoba mengakses jaringan diizinkan untuk melakukannya.
Proses ini dapat dilakukan secara manual atau otomatis dan mencakup beberapa protokol keamanan, termasuk protokol Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) (yang mengenkripsi data saat transit) dan protokol Internet Protocol Security (IPsec) (yang mengamankan komunikasi IP dengan cara mengautentikasi dan mengenkripsi setiap paket IP).
Jaringan konfigurasi nol (zeroconf) adalah rangkaian teknologi yang mengotomatiskan pengaturan jaringan. Alih-alih administrator dan tim TI secara manual mengkonfigurasi alamat IPv4 dan IPv6, server DNS atau layanan jaringan lainnya, perangkat yang mendukung zeroconf dapat secara otomatis menemukan dan bergabung dengan jaringan.
Jaringan Zeroconf bertujuan untuk membuat koneksi dan komunikasi lebih mudah dalam situasi di mana pengaturan jaringan sering berubah atau di mana pengguna non-teknis bertanggung jawab untuk mengatur jaringan (pengguna rumahan, misalnya).
Meskipun tidak dimaksudkan untuk menggantikan konfigurasi tradisional—terutama di jaringan yang lebih besar atau yang perlu memenuhi standar keamanan atau kinerja spesifik—jaringan konfigurasi nol dapat mengaktifkan berbagi file dan printer, streaming media, dan komunikasi antara perangkat Internet of Things (IoT).
Secara historis, manajemen konfigurasi jaringan (NCM) adalah tugas padat karya yang mengharuskan pengembang memasukkan perubahan secara manual ke dalam antarmuka baris perintah (CLI) untuk menyiapkan perangkat jaringan, yang menyebabkan seringnya terjadi kesalahan konfigurasi. Selain itu, tidak ada ketentuan untuk kembali ke versi sebelumnya.
Alat NCM mengotomatiskan modifikasi konfigurasi, sekaligus mengatur dan memelihara informasi terperinci tentang setiap komponen pada jaringan komputer. Ketika perbaikan, modifikasi, perluasan, atau peningkatan diperlukan, administrator jaringan dapat berkonsultasi dengan basis data manajemen konfigurasi. Basis data ini mencakup lokasi, nama antarmuka, alamat jaringan atau IP, dan detail pengaturan default dari setiap perangkat keras yang terpasang, program, versi konfigurasi, dan pembaruan.
Tujuan utama dari alat manajemen konfigurasi adalah untuk memantau, memelihara, mengatur dan memusatkan informasi yang terkait dengan perangkat jaringan organisasi, termasuk antarmuka jaringan, firmware, dan perangkat lunak mereka. Proses ini memungkinkan konfigurasi ulang dan penggantian perangkat jaringan yang cepat setelah kegagalan dan membantu memastikan bahwa pengguna mengalami latensi atau waktu henti yang minimal.
Dan dengan berkembangnya teknologi yang didorong oleh AIdan machine learning (ML), alat NCM dapat menganalisis dan terus belajar dari lalu lintas data jaringan dan secara dinamis menyesuaikan alur kerja konfigurasi untuk memaksimalkan kecepatan dan keandalan jaringan.
Solusi NCM membantu perusahaan:
IBM NS1 Connect menawarkan layanan manajemen DNS yang kuat yang dirancang untuk meningkatkan keandalan, keamanan, dan kinerja jaringan. Tingkatkan infrastruktur DNS Anda dengan fitur-fitur canggih untuk memastikan pengiriman aplikasi yang optimal dan meminimalkan waktu henti.
Solusi jaringan IBM Cloud menawarkan opsi yang aman, terukur, dan berkinerja tinggi untuk meningkatkan konektivitas bisnis Anda. Lindungi infrastruktur cloud Anda, tingkatkan kinerja aplikasi, dan lakukan penskalaan dengan mudah.
Pemantauan jaringan memastikan kesehatan dan kinerja infrastruktur TI Anda yang berkelanjutan. Temukan alat dan manfaat pemantauan, dan pelajari bagaimana alat tersebut dapat meningkatkan keandalan, keamanan, dan efisiensi operasional jaringan.
Mendukung otomatisasi orkestrasi dan komunikasi yang aman serta dapat diskalakan untuk jaringan yang kompleks.
Meningkatkan observabilitas jaringan terhadap aplikasi Anda dengan kemampuan mengubah insight menjadi tindakan dan menyederhanakan operasi.
Kelola kebutuhan industri untuk mewujudkan transformasi digital yang dapat dengan cepat mencapai dampak yang berarti.
Ubah jaringan Anda menjadi akselerator bisnis dengan solusi jaringan tinggi kinerja dari IBM.