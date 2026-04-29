Apa itu anggaran fleksibel?

Rencana keuangan mencerminkan tingkat aktivitas aktual, termasuk perubahan secara real time pada penjualan, produksi, dan ketersediaan sumber daya. Penyesuaian tersebut dilakukan secara otomatis berdasarkan output bisnis dan tingkat aktivitas yang terjadi.

Anggaran statis menetapkan angka yang tetap pada awal periode keuangan. Sebaliknya, anggaran fleksibel menyesuaikan proyeksi pendapatan dan biaya variabel secara dinamis seiring dengan perubahan kondisi bisnis.

Model ini disusun berdasarkan tingkat aktivitas aktual suatu bisnis, bukan semata-mata berdasarkan perkiraan atau satu periode anggaran tertentu. Ketika volume produksi atau penjualan aktual diketahui, anggaran akan dihitung kembali untuk mencerminkan besarnya biaya dan pendapatan yang seharusnya dicapai pada tingkat aktivitas tersebut. Proses perhitungan ulang ini memberikan dasar yang lebih akurat bagi manajer untuk mengevaluasi kinerja dan membandingkannya dengan hasil aktual.

Anggaran fleksibel merupakan bagian dari pergeseran yang dilakukan organisasi keuangan menuju proses perencanaan yang lebih dinamis dan responsif. Banyak organisasi mulai mengadopsi model perkiraan keuangan yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, dan analisis prediktif. Laporan terbaru dari IBM® Institute for Business Value menunjukkan bahwa 41% proses perencanaan keuangan dan penganggaran telah bersifat cukup dinamis, sementara 34% diperbarui secara berkala untuk mengakomodasi skenario baru. Namun, hanya 8% yang telah sepenuhnya dinamis dan responsif.

Organisasi modern di berbagai industri semakin menyadari manfaat dari pendekatan perencanaan keuangan terintegrasi ini. Anggaran fleksibel mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait penetapan harga, pengelolaan tenaga kerja, dan alokasi sumber daya sepanjang periode fiskal, tidak terbatas hanya pada pengelolaan biaya tetap.