Apa itu business activity monitoring (BAM)?

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang operasi bisnis, key performance indicators (KPI) harus ditetapkan untuk memantau kinerja. KPI bervariasi bergantung pada produk atau layanan yang bersangkutan, serta tujuan dan fungsi organisasi, tetapi dapat mencakup metrik seperti penggunaan aplikasi, kesalahan waktu proses, waktu henti yang tidak direncanakan, return of investment (ROI), atau total penjualan.

Menciptakan KPI yang berharga berarti para pemimpin bisnis harus mempertimbangkan dengan cermat dan menentukan ekspektasi kinerja dalam service level agreements (SLA), yang memerinci layanan yang diharapkan pengguna bisnis akan diterima dari penyedia layanan. SLA harus menetapkan persyaratan layanan yang jelas yang dapat diharapkan pengguna, sementara juga menjelaskan bagaimana kinerja layanan atau produk diukur dan dikomunikasikan kepada semua pihak.

Standar ini harus didiskusikan, dikembangkan, dan ditetapkan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Makin baik sebuah organisasi memahami bagaimana seharusnya berfungsi, atau bagaimana ia harus berfungsi di bawah SLA, makin akurat organisasi dapat mengukur tingkat kinerja dan mendapatkan insight yang berharga.

Setelah metrik ditetapkan, sistem BAM membantu dalam proses agregasi data—pengumpulan dan ringkasan data dari beberapa aplikasi bisnis. Solusi pemantauan aktivitas bisnis menyediakan dasbor dengan visualisasi yang jelas atas data penting dan membuatnya dapat diakses oleh semua anggota tim.



Tim juga dapat mengatur pemicu dalam sistem BAM untuk secara otomatis mengambil tindakan tertentu atau mengumpulkan data tambahan ketika metrik tertentu terpenuhi (atau tidak terpenuhi). Sebagai contoh, tim dapat menggunakan otomatisasi dalam platform pemantauan aktivitas bisnis untuk mengatur peringatan berdasarkan transaksi kartu kredit yang lebih tinggi dari rata-rata untuk jangka waktu tertentu. Jika peringatan ini terpicu, sistem dapat secara otomatis menjeda pembayaran hingga volume yang meningkat dapat diselidiki lebih lanjut.

Metodologi pemantauan aktivitas bisnis berfokus pada penggunaan analisis untuk mengurangi waktu antara pengumpulan data dan pengambilan keputusan. Untuk melakukan hal ini, para pemimpin bisnis memanfaatkan alat bantu dari metodologi kecerdasan bisnis (BI) dan business process management (BPM).