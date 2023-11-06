Apa itu business activity monitoring (BAM)?

Business activity monitoring (BAM) adalah pemantauan proses, operasi, dan aktivitas bisnis secara real-time. BAM menawarkan wawasan tentang kinerja bisnis yang memungkinkan organisasi memecahkan masalah dengan cepat dan beradaptasi dengan kebutuhan pengguna bisnis.
Melalui kemampuan observabilitas dan pemahaman yang komprehensif tentang operasi bisnis utama, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja bisnis dengan memanfaatkan data untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Pemantauan aktivitas bisnis memprioritaskan analisis key performance indicator (KPI) dan service-level agreement (SLA) untuk membantu tim mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari data mereka.
BAM dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan operasi bisnis dan untuk melukiskan gambaran dinamis tentang bagaimana fungsi bisnis dapat ditingkatkan untuk mengurangi risiko, meningkatkan profitabilitas, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Pemantauan aktivitas bisnis membantu menghubungkan departemen bisnis dan TI dengan menyelaraskan tim di sekitar tujuan bisnis dan memberikan informasi real-time tentang kinerja bisnis.
Alat pemantauan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada tim tentang operasi bisnis dan pandangan tentang kinerja waktu nyata, sehingga memungkinkan mereka untuk secara proaktif meningkatkan fungsi bisnis, bukan hanya bereaksi terhadap masalah. Untuk melakukan hal ini, para pemimpin bisnis dapat memantau data historis menggunakan perangkat lunak kecerdasan bisnis (BI) dan meningkatkan alur kerja dengan alat manajemen proses bisnis (BPM).
Panduan Perusahaan untuk AI dan Otomatisasi TI menawarkan pandangan mendalam tentang otomatisasi TI yang didukung AI, termasuk alasan dan cara menggunakannya, masalah yang menghalangi upaya Anda, dan cara memulainya.
Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang operasi bisnis, key performance indicators (KPI) harus ditetapkan untuk memantau kinerja. KPI bervariasi bergantung pada produk atau layanan yang bersangkutan, serta tujuan dan fungsi organisasi, tetapi dapat mencakup metrik seperti penggunaan aplikasi, kesalahan waktu proses, waktu henti yang tidak direncanakan, return of investment (ROI), atau total penjualan.
Menciptakan KPI yang berharga berarti para pemimpin bisnis harus mempertimbangkan dengan cermat dan menentukan ekspektasi kinerja dalam service level agreements (SLA), yang memerinci layanan yang diharapkan pengguna bisnis akan diterima dari penyedia layanan. SLA harus menetapkan persyaratan layanan yang jelas yang dapat diharapkan pengguna, sementara juga menjelaskan bagaimana kinerja layanan atau produk diukur dan dikomunikasikan kepada semua pihak.
Standar ini harus didiskusikan, dikembangkan, dan ditetapkan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Makin baik sebuah organisasi memahami bagaimana seharusnya berfungsi, atau bagaimana ia harus berfungsi di bawah SLA, makin akurat organisasi dapat mengukur tingkat kinerja dan mendapatkan insight yang berharga.
Setelah metrik ditetapkan, sistem BAM membantu dalam proses agregasi data—pengumpulan dan ringkasan data dari beberapa aplikasi bisnis. Solusi pemantauan aktivitas bisnis menyediakan dasbor dengan visualisasi yang jelas atas data penting dan membuatnya dapat diakses oleh semua anggota tim.
Tim juga dapat mengatur pemicu dalam sistem BAM untuk secara otomatis mengambil tindakan tertentu atau mengumpulkan data tambahan ketika metrik tertentu terpenuhi (atau tidak terpenuhi). Sebagai contoh, tim dapat menggunakan otomatisasi dalam platform pemantauan aktivitas bisnis untuk mengatur peringatan berdasarkan transaksi kartu kredit yang lebih tinggi dari rata-rata untuk jangka waktu tertentu. Jika peringatan ini terpicu, sistem dapat secara otomatis menjeda pembayaran hingga volume yang meningkat dapat diselidiki lebih lanjut.
Metodologi pemantauan aktivitas bisnis berfokus pada penggunaan analisis untuk mengurangi waktu antara pengumpulan data dan pengambilan keputusan. Untuk melakukan hal ini, para pemimpin bisnis memanfaatkan alat bantu dari metodologi kecerdasan bisnis (BI) dan business process management (BPM).
Business intelligence (BI), business process management (BPM), dan pemantauan aktivitas bisnis (BAM) saling tumpang tindih dalam beberapa fungsi, dan keseluruhan metodologinya dapat digunakan dengan cara yang saling melengkapi untuk membantu meningkatkan proses bisnis.
Business intelligence mengacu pada serangkaian teknologi dan strategi yang memungkinkan analis bisnis mendapatkan akses yang disederhanakan ke data dari berbagai sumber. Jenis data berikut membantu memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang operasi bisnis.
Manajemen proses bisnis memungkinkan para pemimpin bisnis untuk menindaklanjuti pekerjaan BI dan menganalisis sejumlah besar data yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk membuat model dan strategi untuk mengoptimalkan proses bisnis tertentu. Sebagai contoh, sebuah organisasi dapat menganalisis data pengguna untuk mengidentifikasi pertanyaan yang paling sering diajukan. Kemudian, tim dapat melatih bot obrolan untuk menjawab pertanyaan umum ini, sehingga memberikan waktu tambahan bagi karyawan layanan pelanggan.
Pemantauan aktivitas bisnis membutuhkan pengumpulan dan visualisasi data dari BI dan kekuatan analitik dari BPM untuk menciptakan pendekatan holistik untuk semua aktivitas bisnis. Sementara BPM berfokus pada peningkatan proses bisnis individu, BAM memperhitungkan setiap proses, serta bagaimana proses yang berbeda memengaruhi satu sama lain. Alat BAM juga dapat menggunakan data untuk memprediksi masalah di masa depan dan memecahkan masalah secara real-time.
Bersama-sama, pendekatan ini dapat membantu organisasi mengembangkan strategi menyeluruh untuk meningkatkan fungsi bisnis.
Menggunakan alat pemantauan aktivitas bisnis memungkinkan analis bisnis untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dalam proses bisnis. BAM dapat membantu sebuah organisasi:
Pemantauan aktivitas bisnis dengan IBM Instana Observability memperluas kemampuan pengamatan ke proses bisnis untuk memberikan konteks bisnis real-time bagi TI.
IBM Instana mendemokratisasi observabilitas dengan menyediakan solusi yang bisa digunakan siapa saja dan semua orang untuk mendapatkan data yang mereka inginkan dengan konteks yang mereka butuhkan. Dibangun khusus untuk cloud native tetapi tidak bergantung pada teknologi, platform ini secara otomatis dan terus menerus menyediakan data dengan ketelitian tinggi—granularitas 1 detik dan pelacakan menyeluruh—dengan konteks ketergantungan logis dan fisik di seluruh seluler, web, aplikasi, dan infrastruktur.
Platform pengoptimalan biaya hybrid cloud IBM Turbonomic memungkinkan Anda untuk terus mengotomatisasi tindakan penting secara real time yang secara proaktif memberikan penggunaan sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan yang paling efisien untuk aplikasi Anda di setiap lapis tumpukan.
IBM Instana menyediakan observabilitas real-time yang dapat digunakan oleh semua orang dan siapa saja. Ini memberikan time to value yang cepat sambil memverifikasi bahwa strategi observabilitas Anda dapat mengikuti kompleksitas dinamis lingkungan saat ini dan masa depan. Dari seluler hingga mainframe, Instana mendukung lebih dari 250 teknologi dan terus berkembang.