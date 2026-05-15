Contoh dasar yang umum dikutip adalah berbagi layanan antar-aplikasi. Katakanlah pengembang web ingin menyematkan Interactive Maps di situs web bisnis untuk menampilkan lokasinya. Google Maps API memungkinkan hal ini dengan mengekspos fungsionalitas pemetaan itu untuk konsumsi pihak ketiga. Hal ini memungkinkan pengembang untuk mengintegrasikan peta yang berfungsi penuh tanpa harus membangunnya dari awal.

API digunakan untuk menghubungkan sistem dengan segala macam cara: dari pertukaran aplikasi ke aplikasi dasar, hingga sinkronisasi real-time database dan platform bisnis, otomatisasi alur kerja multi-langkah dan memperpanjang umur sistem lama.

API menggunakan format seperti JSON dan XML dan memungkinkan aplikasi klien untuk meminta dan bertukar data spesifik sesuai permintaan. Fleksibilitas ini membuat API ideal untuk integrasi khusus dan pertukaran pesan yang lebih kecil secara real-time antara berbagai pihak.

Selain itu, API biasanya lebih cepat untuk diimplementasikan dan diterapkan, sambil mendukung arsitektur berbasis cloud dan arsitektur layanan mikro modern. API juga cocok untuk integrasi dinamis yang memerlukan tanggapan segera, seperti pesan, aplikasi seluler, layanan web, dan berbagi data real-time.



Terlepas dari perbedaan ini, EDI dan API tidak saling eksklusif. Banyak organisasi menggunakannya bersama-sama untuk mendukung kebutuhan integrasi B2B yang berbeda, menggabungkan standardisasi dan keandalan EDI dengan fleksibilitas dan responsivitas API.