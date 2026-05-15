Pertukaran data elektronik (EDI) dan antarmuka pemrograman aplikasi (API) merupakan metode untuk bertukar data antar-sistem, tetapi keduanya berbeda dalam fleksibilitas, kompleksitas implementasi, biaya dan contoh penggunaan.
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EDI terutama digunakan untuk transaksi B2B. Sedangkan API, meskipun juga digunakan untuk pertukaran informasi B2B, digunakan dalam berbagai cara. Untuk memfokuskan perbandingan, artikel ini akan membahas bagaimana kedua teknologi ini berhubungan dalam konteks pertukaran data dan dokumen bisnis.
EDI adalah seperangkat sistem dan standar yang memungkinkan organisasi untuk bertukar dokumen bisnis dan data secara langsung antara sistem komputer, sehingga mengurangi kebutuhan untuk proses manual. EDI terutama digunakan untuk transaksi B2B. Secara tradisional, EDI bekerja dengan menghasilkan dokumen dalam format digital yang konsisten dengan penerjemah EDI, sering menggunakan pemrosesan batch secara terjadwal.
Namun, implementasi EDI modern juga dapat mendukung pertukaran data nyaris seketika atau data real-time. Dokumen dikirim menggunakan salah satu dari dua metode pertukaran dokumen EDI umum: koneksi point to point atau jaringan nilai tambah (VAN). Pendekatan yang lebih baru memanfaatkan protokol berbasis internet untuk pengiriman yang lebih cepat.
Organisasi menggunakan EDI untuk bertukar berbagai dokumen bisnis dan tipe data, seperti pesanan pembelian, permintaan penawaran, aplikasi pinjaman, dan pemberitahuan pengiriman di muka antara mitra dagang dan mitra bisnis lainnya. Karena EDI menggunakan standar ketat dan format standar, termasuk ANSI X12 dan EDIFACT, EDI memastikan konsistensi di seluruh mitra tetapi dapat menjadi kaku dan lebih lambat untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis.
Sementara itu, API menawarkan cara yang lebih fleksibel untuk bertukar data dan fungsionalitas real-time antara aplikasi perangkat lunak, sistem, dan penyedia layanan eksternal.
Contoh dasar yang umum dikutip adalah berbagi layanan antar-aplikasi. Katakanlah pengembang web ingin menyematkan Interactive Maps di situs web bisnis untuk menampilkan lokasinya. Google Maps API memungkinkan hal ini dengan mengekspos fungsionalitas pemetaan itu untuk konsumsi pihak ketiga. Hal ini memungkinkan pengembang untuk mengintegrasikan peta yang berfungsi penuh tanpa harus membangunnya dari awal.
API digunakan untuk menghubungkan sistem dengan segala macam cara: dari pertukaran aplikasi ke aplikasi dasar, hingga sinkronisasi real-time database dan platform bisnis, otomatisasi alur kerja multi-langkah dan memperpanjang umur sistem lama.
API menggunakan format seperti JSON dan XML dan memungkinkan aplikasi klien untuk meminta dan bertukar data spesifik sesuai permintaan. Fleksibilitas ini membuat API ideal untuk integrasi khusus dan pertukaran pesan yang lebih kecil secara real-time antara berbagai pihak.
Selain itu, API biasanya lebih cepat untuk diimplementasikan dan diterapkan, sambil mendukung arsitektur berbasis cloud dan arsitektur layanan mikro modern. API juga cocok untuk integrasi dinamis yang memerlukan tanggapan segera, seperti pesan, aplikasi seluler, layanan web, dan berbagi data real-time.
Terlepas dari perbedaan ini, EDI dan API tidak saling eksklusif. Banyak organisasi menggunakannya bersama-sama untuk mendukung kebutuhan integrasi B2B yang berbeda, menggabungkan standardisasi dan keandalan EDI dengan fleksibilitas dan responsivitas API.
Manfaat menggunakan EDI dan API dapat diringkas sebagai merampingkan operasi, meningkatkan akurasi, dan memungkinkan pertukaran data terintegrasi secara real-time. Salah satu keuntungan utama yang ditawarkan solusi EDI adalah otomatisasi pertukaran dokumen bisnis, yang mengurangi entri data manual, meminimalkan kesalahan dan mempercepat pemrosesan transaksi.
Selain itu, organisasi mendapat manfaat dari penghematan biaya dan analisis yang lebih baik. Dengan menghubungkan EDI dengan sistem bisnis lainnya, perusahaan dapat melacak dokumen secara lebih efisien dan melihat apa yang terjadi di setiap langkah, meningkatkan kemampuan penelusuran, observabilitas, dan pelaporan.
API memberikan serangkaian manfaat pelengkap yang berfokus pada konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi di lingkungan digital modern. Meskipun EDI dapat mendukung pertukaran data yang mendekati real-time untuk transaksi standar, API lebih mudah memungkinkan komunikasi instan sesuai permintaan antar sistem.
Kemampuan ini mendukung integrasi antara aplikasi, platform, dan layanan, membantu organisasi mengotomatiskan alur kerja, menghilangkan silo data, dan meningkatkan produktivitas tanpa pengembangan kustom yang ekstensif. API juga meningkatkan skalabilitas dan inovasi dengan mengubah layanan menjadi blok bangunan modular yang dapat digunakan kembali oleh pengembang untuk membuat aplikasi baru atau meningkatkan aplikasi yang sudah ada. Dengan demikian, bisnis dapat merespons permintaan yang berubah dengan lebih cepat sambil mempertahankan arsitektur TI yang efisien dan fleksibel.
Integrasi EDI mengacu pada menghubungkan platform pertukaran data elektronik dengan sistem internal organisasi, seperti perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), manajemen rantai pasokan (SCM), atau aplikasi alur kerja untuk memungkinkan pertukaran data otomatis antara sistem perusahaan dan ekosistem mitra dagang eksternal. Menghubungkan transaksi EDI eksternal secara langsung ke aplikasi internal akan merampingkan integrasi dan memungkinkan data bisnis mengalir melintasi sistem.
Melalui integrasi EDI, data masuk dan keluar secara otomatis diterjemahkan antara format data EDI standar dan struktur data internal perusahaan, menghilangkan kebutuhan untuk transformasi data manual. Otomatisasi menyeluruh ini memungkinkan informasi untuk berpindah dari mitra eksternal langsung ke sistem back-end dan sebaliknya, sehingga meningkatkan efisiensi, akurasi, dan visibilitas data real-time.
Integrasi EDI penting karena mengoptimalkan kinerja operasional. Sistem ini juga mendukung transaksi bisnis berskala besar dan bervolume tinggi serta operasi rantai pasokan di berbagai industri seperti retail, manufaktur, dan logistik. Misalnya, integrasi ini dapat membantu peretail mengelola jaringan pemasok yang luas dengan mengotomatiskan pertukaran dokumen bisnis di beberapa mitra.
Integrasi API adalah penggunaan API untuk menghubungkan aplikasi perangkat lunak, sistem, dan alur kerja untuk pertukaran data dan layanan. API seperti kontrak: seperangkat aturan dan protokol yang menggambarkan bagaimana aplikasi yang berbeda dapat berkomunikasi satu sama lain dan bertukar data.
Kemampuan ini memungkinkan koneksi sederhana seperti situs e-commerce yang terhubung ke pemroses pembayaran, ke integrasi yang lebih kompleks antara sistem perusahaan, seperti menyinkronkan data pelanggan di seluruh manajemen hubungan pelanggan (CRM), ERP, dan platform rantai pasokan. Dengan cara ini, integrasi API menciptakan metode terstruktur dan standar untuk berbagi fungsionalitas dan data di berbagai teknologi.
Dalam organisasi modern, integrasi API memainkan peran penting dalam menghubungkan aplikasi terdistribusi di seluruh lingkungan cloud (termasuk SaaS) dan sistem on premises, mendukung pertukaran data real-time dan proses bisnis otomatis.
Integrasi ini memberikan alternatif yang lebih fleksibel dan efisien untuk integrasi tradisional yang bersifat langsung dengan kode khusus, memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan sistem di mana pun mereka berada. Integrasi ini juga mendukung modernisasi bertahap lingkungan TI. Dengan memisahkan sistem—memungkinkan mereka untuk beroperasi dan berkembang secara independen dengan ketergantungan minimal—dan mengaktifkan koneksi mereka melalui API, organisasi dapat meningkatkan skalabilitas dan kelincahan di seluruh ekosistem TI mereka.
Meskipun EDI dan API memungkinkan pertukaran data antar sistem, ada perbedaan yang jelas di antara keduanya:
Kriteria
EDI (pertukaran data elektronik)
API (antarmuka pemrograman aplikasi)
Fleksibilitas
Fleksibilitas rendah; bergantung pada format standar yang kaku (ANSI X12, EDIFACT)
Sangat fleksibel; mendukung berbagai format data (JSON, XML) dan dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan bisnis
Kompleksitas implementasi
Membutuhkan pengetahuan khusus, pemetaan, dan integrasi dengan sistem lama atau VAN
Lebih mudah diimplementasikan dengan alat modern, dokumentasi ramah pengembang, dan SDK
Harga
Biasanya biaya awal dan operasional yang tinggi (perangkat lunak, biaya VAN, pemeliharaan, mitra orientasi) tetapi dapat lebih hemat biaya untuk transaksi volume tinggi
Hambatan masuk yang lebih rendah; biasanya melibatkan upaya pengembangan dan hosting, biaya transaksi pihak ketiga; dapat digunakan di beberapa aplikasi
Keamanan
Fitur keamanan yang kuat; menggunakan protokol keamanan yang mapan (AS2, SFTP) dan standar kepatuhan yang ketat
Aman tetapi bervariasi berdasarkan implementasi; bergantung pada HTTPS, OAuth, kunci API, dan langkah-langkah keamanan modern lainnya
Kecepatan pemrosesan data
Biasanya pemrosesan batch, transmisi terjadwal; dapat mencakup pertukaran data nyaris seketika atau real-time
Pertukaran data real-time atau nyaris seketika
Skalabilitas
Kurang dapat diskalakan; menambahkan mitra biasanya membutuhkan pengaturan dan konfigurasi per koneksi
Dapat diskalakan; dirancang untuk ekspansi yang cepat dan integrasi dengan beberapa sistem
Contoh penggunaan
Paling cocok untuk pertukaran rutin dokumen bisnis dalam jumlah besar dalam batch terjadwal, seperti pesanan pembelian, faktur, laporan inventaris, pemberitahuan pengiriman uang, dan konfirmasi pembayaran
Pertukaran dan integrasi data real-time yang membutuhkan respons segera. Misalnya, integrasi antara sistem perbankan dan layanan deteksi penipuan untuk menganalisis transaksi saat terjadi.
Dalam praktiknya, organisasi sering menggabungkan EDI dan API untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing. Pendekatan hybrid ini membantu bisnis menjaga stabilitas operasional melalui EDI sekaligus memperkenalkan kelincahan, fleksibilitas, dan visibilitas melalui API.
Dengan kecepatan pengambilan keputusan dan presisi yang lebih penting dari sebelumnya, EDI dan API tradisional saja sering kali tidak dapat mengikutinya. Seperti yang dikatakan Vijay Chougule, Product Management Leader di IBM Sterling Data Exchange SaaS di sebuah blog, “EDI tidak akan berubah. Tetapi untuk berkembang di dunia yang mengutamakan pola pikir digital, EDI harus menjadi bagian dari sesuatu yang lebih cerdas dan responsif. Chougule selanjutnya mengatakan bahwa API dan gen AI membuat EDI “lebih pintar, lebih cepat, dan siap untuk masa depan.”
Sebagai ilustrasi: Bayangkan sebuah organisasi ingin meningkatkan daya tanggap rantai pasokannya dan mengurangi keterlambatan dalam pemenuhan pesanan. Organisasi ini dapat menggunakan EDI untuk secara otomatis memproses transaksi seperti pesanan pembelian, sementara API memberikan visibilitas real-time ke tingkat inventaris dan status pengiriman di seluruh sistem.
AI kemudian menganalisis aliran data gabungan ini untuk memprediksi fluktuasi permintaan, deteksi potensi gangguan dan merekomendasikan atau memicu tindakan korektif, seperti menyesuaikan tingkat inventaris atau mengubah rute pengiriman. Dengan cara ini, EDI mengoptimalkan pemrosesan transaksi, API memungkinkan akses dan integrasi data instan, dan AI menambahkan kecerdasan dan kemampuan otomatisasi yang lebih kompleks.
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