“Pivot” telah menjadi semboyan untuk tahun 2020. Dengan itu muncul implikasi dari pergeseran 180 derajat - bergerak ke arah yang sama sekali berbeda dan meninggalkan yang akrab, yang telah melayani kita dengan baik, di belakang. Tampaknya terjadi dalam semalam:

Toko berubah menjadi pusat pemenuhan dan pelanggan mengambil di tepi jalan atau memilih untuk pengiriman.

Pengalaman kelas diganti dengan pembelajaran online.

Pekerjaan kantor berubah menjadi jam pertemuan online dan check-in obrolan.

Mencicipi anggur virtual, konser, dan makan malam adalah salah satu bentuk hiburan baru kami.

Rantai pasokan juga terpengaruh. Beberapa perusahaan mengalami lonjakan permintaan yang besar, sementara yang lain mengalami penurunan yang parah. Infrastruktur B2B yang beroperasi di belakang layar harus beradaptasi dengan beban kerja yang berubah dengan cepat, dan kelincahan menjadi kunci ketahanan. Sementara 85% transaksi rantai pasokan masih dikelola melalui EDI, dan ini adalah teknologi penting, perusahaan membutuhkan pendekatan perdagangan yang lebih fleksibel dengan mitra untuk membantu ketahanan rantai pasokan.

Untuk Lanjutkan memungkinkan transaksi B2B yang mulus dan integrasi dengan mitra dan pelanggan untuk menjaga rantai pasokan bergerak maju, jelas bahwa berputar bukanlah jawabannya, penambahan adalah jawabannya. Saya mengacu pada peningkatan kekuatan integrasi EDI dengan kemampuan antarmuka pemrograman aplikasi untuk mengurangi risiko dan menangkap peluang baru. Selama beberapa dekade, EDI telah memfasilitasi perdagangan tanpa gesekan, membantu menghilangkan proses kertas manual, dan memberikan efisiensi rantai pasokan yang luas dan signifikan melalui otomatisasi. API telah muncul sebagai cara lain untuk mengaktifkan transaksi B2B dan pendekatan ini sangat cocok untuk situasi tertentu.

API memfasilitasi koneksi langsung ke aplikasi alih-alih server transfer file. Menggunakan API untuk terhubung langsung ke sistem transaksional, seperti ERP, membuat jalur transfer data lebih sederhana karena server transfer file perantara dan proses terkait dihilangkan. Transaksi berbasis API juga membutuhkan lebih sedikit sumber daya (penyimpanan, memori, komputasi) untuk mengelola pertukaran data, dapat diamankan menggunakan berbagai mekanisme enkripsi dan otentikasi, dan lebih cepat untuk dieksekusi dan lebih real time. Terakhir, API menonjol di hampir setiap proyek modernisasi TI, perjalanan abadi untuk setiap perusahaan.

Berikut adalah tiga hal yang perlu diketahui saat Anda meninjau strategi integrasi B2B Anda untuk ketahanan rantai pasokan dengan API: