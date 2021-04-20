“Pivot” telah menjadi semboyan untuk tahun 2020. Dengan itu muncul implikasi dari pergeseran 180 derajat - bergerak ke arah yang sama sekali berbeda dan meninggalkan yang akrab, yang telah melayani kita dengan baik, di belakang. Tampaknya terjadi dalam semalam:
Rantai pasokan juga terpengaruh. Beberapa perusahaan mengalami lonjakan permintaan yang besar, sementara yang lain mengalami penurunan yang parah. Infrastruktur B2B yang beroperasi di belakang layar harus beradaptasi dengan beban kerja yang berubah dengan cepat, dan kelincahan menjadi kunci ketahanan. Sementara 85% transaksi rantai pasokan masih dikelola melalui EDI, dan ini adalah teknologi penting, perusahaan membutuhkan pendekatan perdagangan yang lebih fleksibel dengan mitra untuk membantu ketahanan rantai pasokan.
Untuk Lanjutkan memungkinkan transaksi B2B yang mulus dan integrasi dengan mitra dan pelanggan untuk menjaga rantai pasokan bergerak maju, jelas bahwa berputar bukanlah jawabannya, penambahan adalah jawabannya. Saya mengacu pada peningkatan kekuatan integrasi EDI dengan kemampuan antarmuka pemrograman aplikasi untuk mengurangi risiko dan menangkap peluang baru. Selama beberapa dekade, EDI telah memfasilitasi perdagangan tanpa gesekan, membantu menghilangkan proses kertas manual, dan memberikan efisiensi rantai pasokan yang luas dan signifikan melalui otomatisasi. API telah muncul sebagai cara lain untuk mengaktifkan transaksi B2B dan pendekatan ini sangat cocok untuk situasi tertentu.
API memfasilitasi koneksi langsung ke aplikasi alih-alih server transfer file. Menggunakan API untuk terhubung langsung ke sistem transaksional, seperti ERP, membuat jalur transfer data lebih sederhana karena server transfer file perantara dan proses terkait dihilangkan. Transaksi berbasis API juga membutuhkan lebih sedikit sumber daya (penyimpanan, memori, komputasi) untuk mengelola pertukaran data, dapat diamankan menggunakan berbagai mekanisme enkripsi dan otentikasi, dan lebih cepat untuk dieksekusi dan lebih real time. Terakhir, API menonjol di hampir setiap proyek modernisasi TI, perjalanan abadi untuk setiap perusahaan.
Berikut adalah tiga hal yang perlu diketahui saat Anda meninjau strategi integrasi B2B Anda untuk ketahanan rantai pasokan dengan API:
Gartner memperkirakan bahwa pada tahun 2023, 50% transaksi akan melalui API. Itu berarti 50% dari semua transaksi masih akan didukung oleh EDI. Di banyak industri dan jaringan rantai pasokan, serangkaian inti EDI transaction types telah diadopsi secara luas untuk mendukung proses bisnis yang sangat penting. Perusahaan perlu mendukung keduanya atau berisiko kehilangan peluang penting untuk mendorong pendapatan, pertumbuhan, dan diferensiasi kompetitif.
Untungnya, Anda dapat mengembangkan strategi integrasi B2B Anda dengan menambahkan kemampuan API pada integrasi EDI yang sudah ada, sehingga Anda tidak perlu memilih atau berinvestasi pada infrastruktur terpisah untuk menggunakan API. Solusi campuran memungkinkan Anda memanfaatkan sumber daya yang sudah ada dan berkinerja baik dan membangun apa yang Anda miliki untuk memenuhi semua persyaratan bisnis Anda dan memanfaatkan ketersediaan sumber data yang muncul. Tulang punggung integrasi B2B yang menangani EDI secara native dan dapat diperluas untuk menyertakan konektivitas API menyediakan pendekatan multi-fungsi yang efisien, efektif, dan mengoptimalkan kolaborasi dengan semua mitra dagang Anda.
Pendekatan hybrid memberikan manfaat menggunakan teknologi B2B terbaik untuk situasi tersebut. Untuk mitra yang belum mendaftar EDI karena biaya atau kompleksitas, API menyediakan cara alternatif untuk bertransaksi. Dan sementara EDI sangat cocok untuk pemrosesan batch transaksi sangat penting seperti dokumen keuangan, API bekerja dengan baik ketika Anda perlu terhubung langsung ke sistem transaksional atau mengaktifkan pertukaran data real-time. Misalnya, pengangkut barang memerlukan status pengiriman real-time dan respons pemuatan tender agar kompetitif. Detik dapat membuat perbedaan, terutama di pasar pengiriman di mana klik tercepat memenangkan bisnis.
Pada saat yang sama, ketika mandat pemerintah baru dan inisiatif industri muncul, format EDI telah berkembang secara bersamaan untuk mendukung standar baru untuk transaksi sangat penting. Dalam hal ini, pertukaran data B2B yang aman dan andal hanya dapat diatasi dengan jenis transaksi EDI dan protokol dan format B2B lainnya. Integrasi ke dalam sistem backend adalah contoh skenario mix and match. Sistem backend yang berbeda memiliki persyaratan integrasi yang berbeda, sehingga perusahaan memerlukan opsi untuk integrasi EDI dan API.
Pada tahun lalu, kami telah melihat lebih banyak bisnis menang dan kalah berdasarkan kemampuan mereka untuk menanggapi perubahan kebutuhan bisnis, pasar, dan mitra dengan segera. Platform terpadu untuk transaksi API dan EDI membuka kelincahan yang Anda butuhkan.
Dapatkan fleksibilitas untuk bergabung dengan mitra baru atau dengan cepat menanggapi persyaratan baru dari mitra dagang yang sudah ada. Tergantung pada sumber daya dan kebutuhan mitra Anda, API menyediakan cara yang lebih sederhana dan lebih cepat bagi mitra baru untuk terhubung. Namun, proses layanan mandiri juga membuat pertukaran data EDI lebih mudah dan lebih cepat untuk diatur. Untuk mengurangi kompleksitas EDI yang membutuhkan keahlian khusus yang langka untuk dikuasai, penawaran layanan terkelola yang didukung oleh keahlian EDI selama puluhan tahun dapat memasukkan data ke dalam format yang tepat untuk Anda, serta memenuhi semua kebutuhan API Anda.
Dengan API dan EDI terpadu dalam satu platform, Anda dapat melihat semua transaksi pelanggan, mitra, atau pemasok Anda melalui satu dasbor. Anda dapat menyaring categories seperti dokumen yang gagal dan menelusuri detail teknis. Penambahan kemampuan pencarian bahasa alami dan percakapan memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan, seperti tunjukkan status nomor P.O., dan mendapatkan semua dokumen terkait. Setiap pengguna dapat menemukan status transaksi dan menanggapi pertanyaan pelanggan dengan cepat — tanpa melibatkan TI.
Strategi integrasi B2B bisa rumit dan menggandakan investasi atau mengorbankan kinerja dapat menimbulkan risiko yang tidak perlu. Platform terpadu yang menggabungkan kekuatan EDI dan API menghilangkan kerumitan dan membuat rantai pasokan masuk akal — untuk Anda dan mitra dagang Anda.
