Apa itu integrasi EDI?

EDI menyediakan metode standar untuk pertukaran otomatis dokumen bisnis antara mitra dagang. Organisasi menggunakan EDI untuk berbagi berbagai transaksi EDI (atau “pesan EDI”) dan tipe data, seperti permintaan penawaran harga, pesanan pembelian, pembaruan inventaris, faktur, aplikasi pinjaman, atau pemberitahuan pengiriman lanjutan (ASN).

EDI merampingkan dan menyederhanakan pertukaran data dengan mengubah data menjadi dokumen EDI dalam format digital standar. Standar EDI menentukan lokasi dan urutan informasi di setiap dokumen. Melalui transformasi otomatis dan pertukaran dokumen, EDI membantu menghilangkan transaksi berbasis kertas dan mengurangi kesalahan manusia, menambah keandalan dan keamanan pada transfer data.

Integrasi EDI dapat dikatakan "melengkapi alur kerja", memungkinkan aliran data otomatis, tidak hanya antara mitra pada platform EDI yang bertukar dokumen EDI standar, tetapi juga dari mitra bisnis hingga ke aplikasi back-end dan sistem bisnis organisasi. Integrasi ini memfasilitasi pertukaran ujung ke ujung antara mitra dagang.

Dengan integrasi EDI, organisasi tidak perlu melakukan memasukkan ulang data pesanan atau pengiriman yang diterima melalui platform EDI. Informasi ini secara otomatis diterjemahkan dari format EDI ke dalam struktur data sistem bisnis internal dan diposting dalam aplikasi dan sistem terintegrasi. Alur kerja dan terjemahan yang sama dilakukan untuk data keluar—data sistem secara otomatis dipindahkan dari sistem internal ke perangkat lunak EDI, diubah menjadi standar EDI dan dikirim ke mitra bisnis.

Penambahan alat kecerdasan buatan (AI) seperti agen AI dan kemampuan no-code atau low-code ke sistem EDI dan solusi integrasi seperti platform iPaaS, telah membantu menyederhanakan dan mempercepat integrasi EDI. Solusi ini dapat memudahkan organisasi untuk mengatur dan memantau integrasi antara proses EDI dan sistem bisnis lainnya, menurunkan hambatan masuk dan meningkatkan skalabilitas.