Apa itu integrasi EDI?

Integrasi EDI adalah koneksi platform pertukaran data elektronik (EDI) dengan sistem internal organisasi, seperti perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), manajemen rantai pasokan (SCM), atau sistem manajemen alur kerja (WMS), untuk memungkinkan pertukaran data otomatis antara sistem perusahaan dan ekosistem mitra dagang eksternal.
EDI menyediakan metode standar untuk pertukaran otomatis dokumen bisnis antara mitra dagang. Organisasi menggunakan EDI untuk berbagi berbagai transaksi EDI (atau “pesan EDI”) dan tipe data, seperti permintaan penawaran harga, pesanan pembelian, pembaruan inventaris, faktur, aplikasi pinjaman, atau pemberitahuan pengiriman lanjutan (ASN).
EDI merampingkan dan menyederhanakan pertukaran data dengan mengubah data menjadi dokumen EDI dalam format digital standar. Standar EDI menentukan lokasi dan urutan informasi di setiap dokumen. Melalui transformasi otomatis dan pertukaran dokumen, EDI membantu menghilangkan transaksi berbasis kertas dan mengurangi kesalahan manusia, menambah keandalan dan keamanan pada transfer data.
Integrasi EDI dapat dikatakan "melengkapi alur kerja", memungkinkan aliran data otomatis, tidak hanya antara mitra pada platform EDI yang bertukar dokumen EDI standar, tetapi juga dari mitra bisnis hingga ke aplikasi back-end dan sistem bisnis organisasi. Integrasi ini memfasilitasi pertukaran ujung ke ujung antara mitra dagang.
Dengan integrasi EDI, organisasi tidak perlu melakukan memasukkan ulang data pesanan atau pengiriman yang diterima melalui platform EDI. Informasi ini secara otomatis diterjemahkan dari format EDI ke dalam struktur data sistem bisnis internal dan diposting dalam aplikasi dan sistem terintegrasi. Alur kerja dan terjemahan yang sama dilakukan untuk data keluar—data sistem secara otomatis dipindahkan dari sistem internal ke perangkat lunak EDI, diubah menjadi standar EDI dan dikirim ke mitra bisnis.
Penambahan alat kecerdasan buatan (AI) seperti agen AI dan kemampuan no-code atau low-code ke sistem EDI dan solusi integrasi seperti platform iPaaS, telah membantu menyederhanakan dan mempercepat integrasi EDI. Solusi ini dapat memudahkan organisasi untuk mengatur dan memantau integrasi antara proses EDI dan sistem bisnis lainnya, menurunkan hambatan masuk dan meningkatkan skalabilitas.
Meskipun munculnya antarmuka pemrograman aplikasi (API) dan integrasi cloud-native, EDI tetap sangat penting untuk transaksi B2B volume tinggi, kritis di sektor retail, e-commerce, manufaktur, logistik, perawatan kesehatan, energi, dan pemerintah.
Namun, menurut studi IBM Institute for Business Value, hanya 19% dari COO mengatakan bahwa organisasi mereka telah sepenuhnya mengembangkan komponen arsitektur data perusahaan dan skala integrasi data di semua fungsi.1 Ketika mereka mengintegrasikan seluruh fungsi, termasuk platform EDI, manfaat potensial dari integrasi EDI meliputi:
Integrasi EDI menghilangkan kebutuhan karyawan untuk memasukkan kembali pesanan pembelian, faktur, dan data lainnya dari platform EDI ke dalam sistem bisnis internal. Hal ini juga memungkinkan pemrosesan 24/7. Kemampuan ini mempercepat pemenuhan pesanan, pengiriman, dan siklus pembayaran. Pemrosesan faktur yang lebih cepat dapat meningkatkan arus kas dan mengurangi jumlah hari penyelesaian pembayaran setelah transaksi.
Dengan mengintegrasikan platform EDI dengan sistem internal, organisasi dapat mengurangi biaya tenaga kerja yang terkait dengan entri data manual, penanganan dokumen, dan koreksi kesalahan. Integrasi ini juga dapat menghilangkan biaya untuk kertas, pencetakan, ongkos kirim, pengarsipan, dan penyimpanan.
Pertukaran data otomatis menghilangkan kesalahan transkripsi yang terjadi dengan entri manual. Format standar membantu memastikan struktur data yang konsisten di seluruh mitra dagang, dan aturan validasi membantu menangkap kesalahan sebelum dokumen diproses, mendorong kualitas data yang lebih baik.
Integrasi EDI meningkatkan pelacakan dengan jejak audit elektronik untuk semua transaksi. Pembaruan status real-time memberi tahu Anda segera ketika pesanan dikirim dan diterima.
Dan standardisasi bawaan dan dokumentasi yang dihasilkan secara otomatis memudahkan untuk memenuhi persyaratan peraturan khusus industri termasuk General Data Protection Regulation (GDPR) California Consumer Privacy Act (CCPA), Sarbanes-Oxley Act (SOX), Payment Card Industry Data Security Standards (PCI-DSS), dan Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA).
Berbagai arsitektur dapat digunakan untuk mengintegrasikan sistem EDI, dengan pilihan tergantung pada ukuran organisasi, anggaran, standar industri, kebutuhan keamanan dan keahlian internal.
Satu lapisan integrasi EDI dapat merutekan, memvalidasi, dan mengubah pesan di antara sistem internal dan semua mitra dagang. Manfaat integrasi lintas sistem termasuk tata kelola yang seragam, pemantauan terpusat, dan skala ekonomi.
Logika EDI dapat disematkan dalam masing-masing aplikasi atau unit bisnis. Langkah ini mungkin lebih tangkas, tetapi integrasi yang kurang kuat berisiko menimbulkan duplikasi, inkonsistensi, dan kontrol yang tidak merata.
EDI tetap menjadi standar yang berhadapan dengan mitra sementara API dan streaming peristiwa—mencatat data real-time dari aplikasi—terhubung ke aplikasi internal. Integrasi ini mendukung arsitektur layanan mikro modern dan inovasi internal yang lebih cepat.
EDI mungkin tidak hanya diintegrasikan dengan sistem mitra bisnis eksternal, tetapi juga dengan sistem internal lainnya untuk menciptakan efisiensi baru. Sebagai contoh, EDI dapat diintegrasikan untuk bekerja dengan API. Sementara API menyediakan integrasi real-time dan berbutir halus, sistem EDI menyediakan pertukaran batch volume tinggi standar dengan tata kelola dan kemudahan diaudit.
Menggunakan API untuk terhubung langsung ke sistem ERP membuat jalur transfer data lebih sederhana karena server transfer file perantara dan proses manual terkait dihilangkan. Menerapkan EDI dengan integrasi hybrid API dapat memberikan:
Tulang punggung integrasi B2B yang menangani EDI secara native dapat diperluas untuk menyertakan konektivitas API dan menyediakan pendekatan multi-fungsi yang efisien, efektif, dan mengoptimalkan kolaborasi dengan mitra dagang. Integrasi EDI dapat memungkinkan transfer data di berbagai sistem dan perusahaan untuk komunikasi yang efisien dan andal.
Layanan terkelola pihak ketiga dapat mengambil alih tanggung jawab operasional untuk pemetaan EDI, orientasi, pemantauan, dan integrasi. Outsourcing ini dapat membantu, dan bahkan mempercepat, penyiapan dan orientasi, tetapi membutuhkan tata kelola vendor yang kuat dan SLA yang jelas.
Saat menghubungkan sistem EDI, solusi platform integrasi sebagai layanan (iPaaS) dapat mempercepat proses integrasi EDI. iPaas dapat mendukung beragam format, protokol, dan sistem data untuk memfasilitasi interoperabilitas yang lancar dan pertukaran data waktu nyata.
Fungsi tersembunyi yang sangat penting untuk terjemahan data yang akurat dan integrasi EDI yang sukses meliputi:
Pemetaan mengubah format EDI eksternal menjadi skema aplikasi internal yang menentukan properti untuk struktur data (dan sebaliknya). Pemetaan praktik terbaik meliputi:
Penerjemahan menangani konversi struktural (seperti EDIFACT—Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport—ke XML atau JSON).
Validasi membantu memastikan kepatuhan terhadap standar dan pedoman implementasi khusus mitra.
Ketika memilih platform EDI, organisasi harus memutuskan struktur dan metode pertukaran yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Pilihan ini—misalnya, apakah layanan dialihdayakan ke penyedia layanan atau ditangani secara internal, atau protokol transportasi apa yang akan digunakan—mungkin berdampak pada integrasi di masa mendatang. Jenis-jenis integrasi EDI meliputi:
Ini adalah pilihan yang efisien tetapi terbatas, karena hanya mencakup dua mitra bisnis. Diperlukan format dokumen dinegosiasikan antara mitra pertukaran dan kepatuhan terhadap format standar yang disepakati. Setiap koneksi point-to-point dengan mitra EDI lain perlu dinegosiasikan dan dikonfigurasi secara terpisah.
Kedua sistem harus sepenuhnya kompatibel, menggunakan protokol yang sama—seperti AS2, FTP atau SFTP (Secure File Transfer Protocol)—agar bekerja dengan benar. Selain itu, perangkat lunak EDI dan platform EDI harus dikelola dengan hati-hati oleh tim TI on premises—membutuhkan upaya ekstra dan keahlian internal. Selain itu, integrasi EDI langsung dapat digunakan untuk menghubungkan sistem pengumpulan data dalam organisasi, seperti platform CRM.
Ini biasanya berarti penggunaan jaringan bernilai tambah (VAN) yang disediakan oleh penyedia layanan pihak ketiga, yang mengelola kotak surat EDI dan perutean, sering kali dengan layanan terkelola tambahan, seperti penerjemahan atau pengarsipan. Dengan menyediakan solusi integrasi EDI, VAN menerjemahkan pesan EDI antara mitra, yang mungkin menggunakan protokol yang berbeda—membantu menghindari masalah seperti kehilangan data.
Pendekatan ini menggabungkan integrasi langsung dan tidak langsung. Integrasi EDI langsung mungkin mengelola transfer data yang paling sensitif, sementara integrasi EDI tidak langsung mengalihdayakan beberapa proses bisnis ke layanan EDI pihak ketiga, termasuk upaya tambahan berupa orientasi mitra bisnis.
Integrasi ini memungkinkan mitra bisnis untuk bertukar pesan EDI mereka dengan menggunakan browser web. Koneksi web mungkin lebih ramah pengguna dan dengan harga awal yang lebih murah, tetapi integrasi web biasanya merupakan pilihan bagi organisasi yang lebih kecil yang dapat mengelola dengan sistem yang kurang canggih.
Kemampuan integrasi EDI terus berkembang dengan kemajuan teknologi. Tren penting saat ini dan masa depan meliputi:
Integrasi dengan alat kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML), dan penggunaan agen AI, akan membantu organisasi menghubungkan aplikasi cloud dan on premises dengan lancar, memungkinkan transformasi digital yang lebih tangkas dan dapat diskalakan. Selain itu, alat ini dapat membantu organisasi mempercepat dan mengotomatiskan analisis dan pengambilan keputusan. Misalnya, agen AI dapat digunakan untuk memungkinkan ekstraksi informasi pelanggan dan pemetaan data yang lebih cepat.
Seiring dengan makin mudahnya integrasi, makin banyak organisasi yang akan menghubungkan solusi EDI dengan sistem ERP untuk mengotomatisasi transfer data secara lebih penuh, dan meningkatkan kelancaran serta keakuratan komunikasi dengan mitra dagang. Integrasi dengan sistem ERP juga dapat memberikan gambaran pasar yang lebih lengkap, meningkatkan perencanaan dan berpotensi memberikan keunggulan kompetitif.
Beberapa paket perangkat lunak EDI sekarang menyertakan fitur seperti konektor yang telah dikonfigurasi dan peta yang dibangun sebelumnya yang membuat orientasi mitra dagang lebih mudah, menghemat upaya pengembang.
