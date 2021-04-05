Apa itu Cloud Integration?

Pasar untuk hybrid cloud integration diperkirakan akan mengalami tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 14% antara 2018 dan 2023, menurut laporan Research and Markets. Pemicu kegiatan ini banyak dan beragam. Beberapa organisasi ingin menggunakan sumber daya terintegrasi untuk mendukung aplikasi dan layanan real-time, sementara yang lain mengincar peningkatan kemampuan otomatisasi untuk back-office dan platform yang berinteraksi dengan pelanggan. Cloud terintegrasi juga memberikan dukungan yang lebih baik untuk aplikasi mobile dan menawarkan opsi penerapan dan skalabilitas yang lebih mudah secara keseluruhan.

Tidak heran, kemudian, bahwa cloud integration semakin populer. Namun, apa yang harus diperhatikan CIO dalam cabang teknologi TI yang baru ini?

Satu hal, platform mereka harus memberikan perlindungan yang cukup untuk data baik saat data tidak aktif maupun dalam perjalanan. Di beberapa wilayah dunia — terutama Eropa — ini bukan hanya pemikiran cerdas tetapi persyaratan peraturan.

Kemampuan utama lainnya adalah pembentukan autentikasi yang tepat antara pengontrol data dan prosesor, karena ini adalah area yang paling mungkin ditargetkan oleh peretas saat ini.

Selain itu, integrasi harus komprehensif untuk semua contoh penggunaan yang melibatkan transfer data batch ke aplikasi perusahaan. Ini sangat penting untuk beban yang sangat berat, seperti ketika ilmuwan data menarik aset digital baru ke dalam alur kerja mereka atau tim pemasaran melacak peristiwa real-time untuk mendapatkan insight baru atau meluncurkan saluran baru.