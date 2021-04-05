Sekilas, pertanyaan "apa itu cloud integration?" mungkin terdengar seperti pertanyaan sederhana. Pada tingkat yang paling dasar, cloud integration berarti menyatukan beberapa lingkungan cloud — baik dalam penerapan hybrid atau sebagai beberapa cloud publik — sehingga mereka dapat beroperasi sebagai infrastruktur TI tunggal yang kohesif untuk perusahaan.
Penyelaman yang lebih dalam ke dalam konsep ini, bagaimanapun, mengungkapkan bahwa ini bukan konsep dasar sama sekali. Tidak hanya ada banyak sekali tantangan teknis yang harus diatasi, namun para eksekutif TI juga harus bergulat dengan sejumlah masalah fungsionalitas; yaitu, mengapa Anda ingin mengintegrasikan arsitektur cloud, dan alur kerja seperti apa yang Anda inginkan untuk didukung oleh arsitektur tersebut?
Pasar untuk hybrid cloud integration diperkirakan akan mengalami tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 14% antara 2018 dan 2023, menurut laporan Research and Markets. Pemicu kegiatan ini banyak dan beragam. Beberapa organisasi ingin menggunakan sumber daya terintegrasi untuk mendukung aplikasi dan layanan real-time, sementara yang lain mengincar peningkatan kemampuan otomatisasi untuk back-office dan platform yang berinteraksi dengan pelanggan. Cloud terintegrasi juga memberikan dukungan yang lebih baik untuk aplikasi mobile dan menawarkan opsi penerapan dan skalabilitas yang lebih mudah secara keseluruhan.
Tidak heran, kemudian, bahwa cloud integration semakin populer. Namun, apa yang harus diperhatikan CIO dalam cabang teknologi TI yang baru ini?
Satu hal, platform mereka harus memberikan perlindungan yang cukup untuk data baik saat data tidak aktif maupun dalam perjalanan. Di beberapa wilayah dunia — terutama Eropa — ini bukan hanya pemikiran cerdas tetapi persyaratan peraturan.
Kemampuan utama lainnya adalah pembentukan autentikasi yang tepat antara pengontrol data dan prosesor, karena ini adalah area yang paling mungkin ditargetkan oleh peretas saat ini.
Selain itu, integrasi harus komprehensif untuk semua contoh penggunaan yang melibatkan transfer data batch ke aplikasi perusahaan. Ini sangat penting untuk beban yang sangat berat, seperti ketika ilmuwan data menarik aset digital baru ke dalam alur kerja mereka atau tim pemasaran melacak peristiwa real-time untuk mendapatkan insight baru atau meluncurkan saluran baru.
Idealnya, transisi dari infrastruktur tradisional ke cloud terintegrasi harus berjalan mulus, tanpa gangguan atau waktu henti. Namun, mencapai hal ini membutuhkan sejumlah langkah persiapan. Langkah-langkah tersebut mungkin termasuk membangun konektivitas berkecepatan tinggi, ketersediaan tinggi, dan menerapkan strategi replikasi real-time yang dapat mencerminkan layanan selama migrasi, bahkan saat data baru ditambahkan ke lingkungan.
Salah satu bagian kunci dari teknologi dalam arsitektur cloud terintegrasi adalah jaringan pribadi virtual (VPN). Tidak hanya dapat memberikan kecepatan dan fleksibilitas yang diperlukan untuk memindahkan data dan aplikasi di seluruh arsitektur terdistribusi, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan enkripsi untuk mengamankan data yang bergerak dengan lebih baik.
Namun, pada akhirnya, tujuan cloud integration tidak hanya untuk merampingkan infrastruktur atau meningkatkan sumber daya, tetapi juga untuk meningkatkan kolaborasi antara pekerja pengetahuan. Banyak opsi hosting dan penyimpanan hybrid cloud ideal untuk berbagi data dan alat analitik antara beberapa pekerja, bahkan yang dipisahkan oleh jarak jauh.
Menentukan dengan tepat bagaimana arsitektur ini harus dirancang memang sulit, karena setiap perusahaan akan memiliki persyaratan dan tujuan operasionalnya sendiri. Data sensitif kemungkinan besar harus disimpan di cloud on premises, begitu juga data yang harus diakses dengan cepat oleh karyawan utama. Di sisi lain, beban kerja bervolume tinggi sebagian besar akan dialihkan ke cloud publik, asalkan ada kebijakan dan sistem untuk memastikan keamanan yang tepat.
Dengan ukuran apa pun, lingkungan cloud terintegrasi adalah solusi yang jauh lebih bisa diterapkan daripada beberapa cloud yang berbeda.
Jawaban yang lebih dalam untuk pertanyaan “apa itu cloud integration?” adalah bahwa itu adalah proses untuk mencegah jenis infrastruktur berbasis silo yang mengganggu pusat data terjadi kembali di cloud.
Cloud integration membutuhkan perencanaan yang cermat, dan jika Anda tidak memiliki keterampilan internal, bekerja dengan mitra tepercaya dapat membantu Anda dengan cepat membuat lingkungan cloud integration berfungsi penuh, tanpa kesalahan mahal di sepanjang prosesnya.
Saya mendorong Anda untuk mempelajari lebih lanjut tentang menemukan jalur tanpa gangguan ke cloud untuk perusahaan Anda. Kemudian, jelajahi cloud integration untuk mulai merencanakan jalur untuk perusahaan Anda.
