Apa itu manajemen kontainer?

Kontainerisasi mengem as aplikasi perangkat lunak dengan semua dependensinya ke dalam unit portabel terisolasi yang disebut kontainer. Tidak seperti mesin virtual (VM) yang memerlukan sistem operasi (OS) lengkap, kontainer berbagi kernel OS host sambil mempertahankan isolasi aplikasi melalui fitur-fitur seperti namespace Linux dan cgroup.

Setiap kontainer mencakup kode aplikasi, waktu proses, alat sistem, pustaka, dan pengaturan yang diperlukan untuk menjalankan, semua dikemas sebagai gambar kontainer— cetak biru yang berfungsi sebagai cetak biru untuk membuat kontainer. Pendekatan ini dapat memastikan kinerja yang konsisten baik digunakan pada laptop pengembang, lingkungan pengujian, produksi pusat data, atau infrastruktur hybrid cloud.

Konsep containerisasi dan isolasi proses telah ada selama beberapa dekade, tetapi kemunculan Docker pada tahun 2013 mengubah lingkungan. Docker menyediakan alat bantu pengembang yang sederhana dan pendekatan pengemasan universal yang mempercepat adopsi arus utama dengan kelas Enterprise.

Mengikuti kesuksesan Docker, Kubernetes muncul sebagai platform orkestrasi kontainer yang dominan, yang awalnya dikembangkan oleh Google dan disumbangkan sebagai proyek sumber terbuka ke Cloud Native Computing Foundation (CNCF) pada tahun 2014.

Tumpukan teknologi ini membentuk fondasi yang membantu terbangunnya alat dan praktik manajemen kontainer. Mesin kontainer seperti Docker dibuat untuk menangani eksekusi waktu proses. Platform orkestrasi seperti Kubernetes mengelola kompleksitas operasional penjadwalan dan mengotomatiskan penerapan, manajemen, dan penskalaan ratusan ribu aplikasi kontainer.

Kombinasi yang kuat antara Docker dan Kubernetes telah mendorong adopsi perusahaan secara luas. Sebuah survei IBM pada tahun 2021 menemukan bahwa 61% responden telah mengintegrasikan kontainer ke setidaknya setengah dari aplikasi baru mereka selama 2 tahun sebelumnya. Survei juga mengungkapkan bahwa 64% merencanakan tingkat adopsi yang sama untuk pengembangan masa depan.