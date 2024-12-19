Apa itu komputasi sebagai layanan (CaaS)?

Komputasi sebagai layanan (CaaS) adalah model bisnis bayar per penggunaan yang memungkinkan organisasi memilih sumber daya cloud sesuai permintaan. Berdasarkan infrastruktur cloud, CaaS memungkinkan alat dan sumber daya komputasi memproses data dan menjalankan aplikasi.
Layanan CaaS terkadang juga disebut sebagai infrastruktur sebagai layanan (IaaS).
Pertama, mari perjelas istilah kita. Beberapa hal mungkin membingungkan, terutama karena CaaS sering disebut sebagai IaaS, dan komputasi sebagai layanan memiliki singkatan yang sama dengan kontainer sebagai layanan.
Sementara CaaS dan IaaS memungkinkan calon pengguna untuk meminta dan menyediakan sumber daya komputasi, istilah CaaS sering digunakan untuk lebih fokus pada daya pemrosesan dan fleksibilitas yang dapat disediakan layanan tersebut. IaaS kerap digunakan untuk menggambarkan infrastruktur yang mendasarinya secara penuh.
“Komputasi” adalah frasa umum yang mencakup semua jenis komponen yang diperlukan untuk menjalankan program. Ini termasuk daya pemrosesan, memori, kemampuan jaringan, dan berbagai sumber daya penyimpanan.
Saat membahas layanan komputasi, umumnya kita berbicara tentang:
Komputasi sebagai layanan (CaaS) sangat mengandalkan konsep virtualisasi, yang memungkinkan komputer membuat lingkungan virtual. Dengan teknologi virtualisasi, organisasi dapat mengakses daya komputasi secara hemat biaya dan fleksibel, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk infrastruktur yang mungkin diperlukan.
Peran penyedia cloud sangat penting bagi operasi CaaS. Penyedia cloud bertugas memasok daya komputasi yang diperlukan, mengelola memori, dan menyediakan layanan-layanan utama lainnya.
Peran pengguna dalam skema penyewaan ini jauh lebih sederhana: mendaftar, menggunakan layanan, dan membayar sumber daya seperti virtual server, daya pemrosesan, dan penyimpanan sesuai permintaan. Manfaat yang paling jelas bagi pengguna adalah kenyamanan ekstra dan ketenangan pikiran karena mengetahui penggunaan CaaS mereka dikelola dengan cara yang paling hemat biaya.
Fungsi CaaS dalam tiga langkah:
Ketika menganalisis jenis organisasi yang mungkin mendapatkan manfaat optimal dari operasi CaaS, kita cenderung menemukan beberapa karakteristik yang merupakan variasi pada tema yang sama. Perusahaan yang kemungkinan besar memperoleh manfaat optimal dari CaaS antara lain adalah organisasi yang:
Jika kita mengombinasikan semua kondisi tersebut, potret gabungan yang muncul menunjukkan sebuah perusahaan—layaknya sebagian besar organisasi—yang menghadapi beragam isu. Organisasi ini cukup besar untuk memiliki masalah layaknya suatu “perusahaan besar”, tetapi mungkin tidak memiliki anggaran atau tenaga kerja yang memadai untuk menangani kebutuhan tersebut dengan cara yang penuh komitmen.
Bahkan mungkin ada kecurigaan di dalam perusahaan bahwa staf TI mungkin tidak sepenuhnya siap menghadapi tantangan untuk menjaga keamanan perusahaan dan aset intelektualnya. Selain itu, meskipun ingin menghindari investasi skala besar, perusahaan masih menginginkan dan membutuhkan kelincahan sistem besar yang dapat menyesuaikan skala dengan cepat dalam orkestrasi yang sempurna dengan kebutuhan pemrosesan sesaat.
Jadi, sebagai kesimpulan, perusahaan yang mungkin paling cocok untuk menggunakan CaaS adalah perusahaan yang mungkin memiliki anggaran terbatas hingga moderat, tetapi masih membutuhkan manfaat pemrosesan yang biasanya dinikmati oleh organisasi yang lebih besar.
Komputasi sebagai layanan (CaaS) adalah konsep yang sangat selaras dengan pola penggunaan konsumen modern yang mengutamakan kenyamanan, fleksibilitas, dan keterjangkauan. Hal ini mirip dengan penyewaan mobil jangka panjang, yang saat ini mencakup sekitar 20% dari kepemilikan mobil di AS.1 Pengguna CaaS juga berupaya menghindari biaya investasi yang cukup besar untuk membeli peralatan.
Selain itu, pertimbangkan juga banyaknya paket ponsel yang mengumbar fakta bahwa mereka tidak memberlakukan kontrak jangka panjang sebagai bagian dari perjanjian layanan. CaaS menerapkan pendekatan tanpa ikatan yang serupa—Anda dapat menggunakan sumber daya yang dibutuhkan, hanya selama Anda membutuhkannya.
Berikut adalah manfaat utama dari penggunaan CaaS.
Pertimbangan biaya sering menjadi prioritas utama bagi bisnis. Hal ini membuat prospek CaaS tampak seperti pilihan yang masuk akal dan hemat biaya bagi banyak organisasi. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya menghindari pembelian peralatan yang mahal, tetapi juga menghemat biaya di masa depan yang terkait dengan pemeliharaan peralatan tersebut, yang bisa jadi cukup besar. Perusahaan semacam ini juga menghemat biaya tenaga kerja yang relevan.
CaaS menawarkan platform terpusat dan protokol keamanan canggih seperti kontrol akses, enkripsi data, deteksi intrusi, dan penambalan yang dicapai melalui otomatisasi. CaaS sangat sesuai bagi perusahaan yang ingin memperkuat postur keamanan, tetapi kekurangan sumber daya dan tenaga kerja untuk melaksanakan tugas berat semacam ini. CaaS dapat membatasi kerentanan dan membantu mencegah kehilangan data.
Banyak organisasi terus-menerus menerka jumlah layanan, dan akhirnya menemukan bahwa jumlah yang benar-benar dibutuhkan ternyata kurang dari atau melebihi dari jumlah yang tersedia. CaaS dapat membantu perusahaan mencegah layanan penyediaan yang berlebihan, membantu memastikan mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan jika bisnis benar-benar berubah, CaaS memberikan fleksibilitas agar mudah melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
Kenyamanan tambahan dari penggunaan CaaS, berkat pengalihan semua tanggung jawab manajerial dari operasi lokal ke layanan terkelola yang ditawarkan oleh penyedia layanan komputasi cloud, sering kali membawa konsekuensi dan beberapa potensi risiko yang cukup signifikan.
Meskipun pendekatan berorientasi CaaS masuk akal bagi banyak organisasi, semua perusahaan yang memilihnya harus menyadari bahwa mereka tidak dapat mempertahankan kontrol atau fleksibilitas atas proses tersebut seperti dahulu saat mereka menangani pengelolaan proses tersebut. Misalnya, pengguna memegang lebih sedikit kontrol atas infrastruktur yang mereka gunakan, dengan lebih sedikit opsi konfigurasi dan cara penyesuaian untuk penggunaan spesifik mereka.
Seperti yang diketahui oleh siapa pun yang pernah menggunakan langganan berbayar, selalu ada potensi biaya khusus dan biaya lain yang harus Anda pertimbangkan, sebaiknya sebelum Anda mendaftar. Kasus CaaS tidak berbeda. Perusahaan mendaftar untuk menerima layanan ini berdasarkan estimasi harganya sendiri terkait kebutuhan layanan yang akan datang. Namun, jika penggunaan perusahaan tersebut melampaui batas yang diproyeksikan, ada kemungkinan penalti besar akan diterapkan untuk lonjakan penggunaan.
Segala sesuatu di CaaS terjadi secara online, di situs penyedia layanan. Oleh karena itu, pengguna harus selalu menyediakan koneksi internet yang memadai. Lebih jauh, pengguna mungkin mengalami masalah latensi yang memengaruhi penyedia tersebut. Demikian juga, jika penyedia mengalami pemadaman atau masalah teknis, pengguna kemungkinan juga akan mengalami gangguan layanan. Dalam kedua kasus ini, pengguna mungkin mengalami kesulitan dan penundaan ketika mencoba mengakses data perusahaan.
Setiap kali perusahaan menyimpan datanya di server jarak jauh, ada risiko peningkatan kerentanan. Beberapa kasus pelanggaran keamanan yang populer telah menunjukkan bahwa penyedia layanan mungkin telah berusaha meningkatkan langkah-langkah keamanan dan menciptakan lingkungan tepercaya, tetapi itu tidak membuat mereka kebal terhadap ancaman siber. Beberapa peretas secara khusus menyasar penyedia layanan besar dan tepercaya, antara lain untuk meningkatkan popularitasnya dalam dunia kejahatan.
CaaS menawarkan semua kepraktisan. Jadi, Anda mungkin berpikir akan mudah untuk beralih ke penyedia cloud lain. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Transfer data sering menjadi masalah saat Anda memindahkan aset data dari satu platform ke platform lainnya. Hal ini dapat menciptakan keadaan vendor lock-in, yaitu situasi ketika pengguna mengalami ketergantungan terhadap satu penyedia. Ada pula masalah kepatuhan yang memengaruhi kontrol data dalam berbagai industri yang berurusan dengan informasi pribadi. Perusahaan semacam ini mungkin membutuhkan tingkat keamanan lebih tinggi daripada yang disediakan cloud publik.
Ada banyak alasan untuk mengadopsi CaaS sebagai strategi bisnis. Berikut adalah beberapa alasan paling umum perusahaan beralih ke CaaS.
Banyak perusahaan yang menawarkan layanan ini, masing-masing dengan perspektif tersendiri tentang CaaS:
