Apa itu komputasi sebagai layanan (CaaS)?

Layanan CaaS terkadang juga disebut sebagai infrastruktur sebagai layanan (IaaS).

Pertama, mari perjelas istilah kita. Beberapa hal mungkin membingungkan, terutama karena CaaS sering disebut sebagai IaaS, dan komputasi sebagai layanan memiliki singkatan yang sama dengan kontainer sebagai layanan.

Sementara CaaS dan IaaS memungkinkan calon pengguna untuk meminta dan menyediakan sumber daya komputasi, istilah CaaS sering digunakan untuk lebih fokus pada daya pemrosesan dan fleksibilitas yang dapat disediakan layanan tersebut. IaaS kerap digunakan untuk menggambarkan infrastruktur yang mendasarinya secara penuh.

“Komputasi” adalah frasa umum yang mencakup semua jenis komponen yang diperlukan untuk menjalankan program. Ini termasuk daya pemrosesan, memori, kemampuan jaringan, dan berbagai sumber daya penyimpanan.

Saat membahas layanan komputasi, umumnya kita berbicara tentang:

Kontainer: Kontainer adalah jenis sumber daya komputasi yang digunakan dengan layanan komputasi.

Mesin virtual: Mesin virtual (VM) adalah jenis perangkat lunak yang meniru komputer fisik dan memungkinkan pengguna menjalankan program dan sistem operasi dalam lingkungan pribadi.