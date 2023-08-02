Selama bertahun-tahun, chatbot telah terintegrasi dengan lancar dalam kehidupan kita sehari-hari — di rumah, ponsel, media sosial, atau aplikasi untuk belanja online, layanan kesehatan, dukungan pelanggan, dan banyak lagi. Mereka menawarkan keuntungan mengidentifikasi dan memahami pengguna, menawarkan jawaban yang akurat, dan menyelesaikan tugas. Karena prevalensi dan aksesibilitas kecerdasan buatan (AI) terus berkembang, sangat penting bahwa agen virtual mengintegrasikannya ke dalam praktik bisnis untuk mendukung dengan lancar pengguna akhir yang semakin banyak.
Kini, AI membuat perbedaan antara layanan pelanggan yang baik dan buruk. Chatbot yang tidak praktis dan terbatas yang tidak cukup menyelesaikan pertanyaan dan kesulitan memberikan hasil yang memuaskan, membuat pengguna frustrasi. Sedangkan agen virtual yang cerdas terlibat dalam percakapan yang berorientasi pada solusi, menjawab pertanyaan secara akurat, dan membuat pelanggan puas. Pelanggan yang memiliki pengalaman pengguna chatbot yang positif lebih cenderung memiliki hubungan positif dengan suatu merek. Berinvestasi dalam chatbot yang memahami percakapan manusia akan memberikan manfaat yang berarti bagi bisnis dan konsumen.
Saat chatbot mulai memanfaatkan teknologi canggih saat ini seperti AI generatif, pemrosesan bahasa alami (NLP), pemahaman dokumen cerdas, pengenalan ucapan, sintesis ucapan, dan banyak lagi, mereka menawarkan hasil yang lebih nyaman dan memuaskan. Chatbot yang memberikan layanan pelanggan yang konsisten dan cerdas menjadi teman baik yang menghemat waktu yang berharga dan memberdayakan kita untuk fokus pada aktivitas yang bernilai tinggi.
Seiring dengan pergeseran dunia ke gaya hidup yang lebih cepat, ada status quo layanan dukungan pelanggan yang cepat dan efisien. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan, bisnis perlu memberikan dukungan sepanjang waktu. Tanpa kecerdasan buatan, memenuhi ekspektasi ini dan mempertahankan pelanggan yang puas tidak akan mungkin terjadi. Pelanggan mengharapkan tanggapan dan solusi instan untuk masalah mereka. Selain itu, pelanggan ingin merasa dipahami oleh penyedia layanan. Namun, dengan beberapa tim dukungan yang menangani ribuan panggilan dari pelanggan setiap hari, memenuhi kebutuhan ini secara real-time menjadi semakin menantang. Ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana pemilik bisnis dapat membuat semua pelanggan puas dengan pengalaman pelanggan mereka? Jangan khawatir, karena kami dapat memanggil teman baik kami, chatbot AI.
Chatbot adalah program komputer yang memahami pertanyaan pelanggan dan mengotomatiskan respons terhadap pertanyaan tersebut, menyimulasikan percakapan manusia. Melalui fungsionalitas chatbot yang didukung AI, pemilik bisnis dapat sangat meningkatkan kepuasan pelanggan, sekaligus mengurangi tekanan pada agen manusia.
Agen layanan pelanggan menerima banyak sekali panggilan setiap harinya, dan dalam waktu singkat kewalahan menghadapi pertanyaan pelanggan yang biasanya memiliki jawaban yang sama. Akibatnya, kebutuhan pelanggan tidak terpenuhi dari waktu ke waktu, sehingga mengurangi kepuasan pelanggan, reputasi bisnis, pelanggan yang kembali, dan keuntungan bisnis secara signifikan. Namun, melalui penerapan NLP dan basis pengetahuan bisnis dalam chatbot, respons otomatis terhadap pertanyaan yang sering diajukan (FAQS) dapat diterapkan dengan cepat.
Dengan menggunakan data pelanggan yang disediakan oleh chatbot, bisnis dapat:
Chatbot yang semakin populer, menyebabkan pemilik bisnis mencari vendor chatbot untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik kepada pelanggan mereka. IBM membantu bisnis memberikan layanan pelanggan yang konsisten dan cerdas di semua saluran dengan watsonx Assistant.
watsonx Assistant sangat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan asisten virtual andal yang memberikan jawaban yang konsisten dan akurat dengan cepat. watsonx Assistant dapat digunakan oleh pemilik bisnis untuk berbagai contoh penggunaan, mulai dari layanan pelanggan, sumber daya manusia, dan pemasaran. watsonx Assistant dibangun di atas model bahasa besar terkemuka di pasar (LLM), NLP, dan machine learning yang memberikan pemahaman yang akurat tentang pertanyaan umum, memberikan pelanggan layanan mandiri yang lancar.
Selain itu, watsonx Assistant terintegrasi dengan lancar ke dalam sistem bisnis, seperti manajemen hubungan pelanggan (CRM) dan platform pusat kontak sebagai layanan (CCaaS), tanpa mengharuskan perusahaan untuk memigrasikan tumpukan teknologi mereka atau menulis struktur pengodean yang kompleks.
Melalui fungsionalitas watsonx Assistant, IBM memberikan pemilik bisnis solusi dapat diskalakan yang sepenuhnya dan fleksibel untuk volume lalu lintas tinggi dalam layanan pelanggan. Solusi ini telah meningkatkan interaksi pelanggan, yang selanjutnya meningkatkan hasil keuangan bagi pelanggan watsonx Assistant dengan ROI 370% dan keuntungan sebesar USD 23 juta selama tiga tahun terakhir. Watson telah memecahkan masalah pemilik bisnis di industri, termasuk perbankan, retail, pemerintah, asuransi, dan layanan kesehatan. Bisnis seperti Humana, The Master's, dan ABN AMRO Bank N.V. hanyalah beberapa perusahaan yang telah menuai manfaat dari solusi watsonx Assistant di berbagai contoh penggunaan.
Camping World, peritel kendaraan rekreasi (RV) terbesar di seluruh dunia, mampu mengubah pengalaman layanan pelanggannya melalui bantuan watsonx Assistant. Setelah COVID-19, lonjakan pelanggan mengungkapkan kesenjangan dalam manajemen agen dan waktu respons. Selain itu, tidak menyediakan pusat panggilan 24/7 juga menjadi masalah bagi Camping World, karena banyak pertanyaan pelanggan yang tidak diperhatikan, sehingga hubungan antara pelanggan dan bisnis tidak terjalin dengan baik. Didukung oleh IBM watsonx Assistant, agen virtual Camping World, “Arvee”, membantu meningkatkan interaksi pelanggan sebesar 40% di semua platform dan mengurangi waktu tunggu hingga sekitar 33 detik. Ini dicapai melalui integrasi LivePerson, platform cloud percakapan, bersama dengan berbagai fitur baru seperti kemampuan SMS, lebih dari 30 FAQ, dan pengumpulan dan keterlibatan data pelanggan, yang membantu meningkatkan efisiensi Arvee sebesar 33%.
Dengan IBM watsonx Assistant, Anda dapat menggabungkan layanan pelanggan cerdas terdepan di pasar di semua saluran dan titik kontak. watsonx Assistant dapat memberdayakan tim Anda untuk mempromosikan retensi klien, memperkuat hubungan pelanggan, dan memberikan pengalaman pelanggan terbaik di kelasnya yang lebih efisien dan akurat dari sebelumnya. Bantu manfaatkan keuntungan Anda dengan IBM.
