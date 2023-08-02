Chatbot yang semakin populer, menyebabkan pemilik bisnis mencari vendor chatbot untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik kepada pelanggan mereka. IBM membantu bisnis memberikan layanan pelanggan yang konsisten dan cerdas di semua saluran dengan watsonx Assistant.

watsonx Assistant sangat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan asisten virtual andal yang memberikan jawaban yang konsisten dan akurat dengan cepat. watsonx Assistant dapat digunakan oleh pemilik bisnis untuk berbagai contoh penggunaan, mulai dari layanan pelanggan, sumber daya manusia, dan pemasaran. watsonx Assistant dibangun di atas model bahasa besar terkemuka di pasar (LLM), NLP, dan machine learning yang memberikan pemahaman yang akurat tentang pertanyaan umum, memberikan pelanggan layanan mandiri yang lancar.

Selain itu, watsonx Assistant terintegrasi dengan lancar ke dalam sistem bisnis, seperti manajemen hubungan pelanggan (CRM) dan platform pusat kontak sebagai layanan (CCaaS), tanpa mengharuskan perusahaan untuk memigrasikan tumpukan teknologi mereka atau menulis struktur pengodean yang kompleks.

Melalui fungsionalitas watsonx Assistant, IBM memberikan pemilik bisnis solusi dapat diskalakan yang sepenuhnya dan fleksibel untuk volume lalu lintas tinggi dalam layanan pelanggan. Solusi ini telah meningkatkan interaksi pelanggan, yang selanjutnya meningkatkan hasil keuangan bagi pelanggan watsonx Assistant dengan ROI 370% dan keuntungan sebesar USD 23 juta selama tiga tahun terakhir. Watson telah memecahkan masalah pemilik bisnis di industri, termasuk perbankan, retail, pemerintah, asuransi, dan layanan kesehatan. Bisnis seperti Humana, The Master's, dan ABN AMRO Bank N.V. hanyalah beberapa perusahaan yang telah menuai manfaat dari solusi watsonx Assistant di berbagai contoh penggunaan.

Camping World, peritel kendaraan rekreasi (RV) terbesar di seluruh dunia, mampu mengubah pengalaman layanan pelanggannya melalui bantuan watsonx Assistant. Setelah COVID-19, lonjakan pelanggan mengungkapkan kesenjangan dalam manajemen agen dan waktu respons. Selain itu, tidak menyediakan pusat panggilan 24/7 juga menjadi masalah bagi Camping World, karena banyak pertanyaan pelanggan yang tidak diperhatikan, sehingga hubungan antara pelanggan dan bisnis tidak terjalin dengan baik. Didukung oleh IBM watsonx Assistant, agen virtual Camping World, “Arvee”, membantu meningkatkan interaksi pelanggan sebesar 40% di semua platform dan mengurangi waktu tunggu hingga sekitar 33 detik. Ini dicapai melalui integrasi LivePerson, platform cloud percakapan, bersama dengan berbagai fitur baru seperti kemampuan SMS, lebih dari 30 FAQ, dan pengumpulan dan keterlibatan data pelanggan, yang membantu meningkatkan efisiensi Arvee sebesar 33%.

Dengan IBM watsonx Assistant, Anda dapat menggabungkan layanan pelanggan cerdas terdepan di pasar di semua saluran dan titik kontak. watsonx Assistant dapat memberdayakan tim Anda untuk mempromosikan retensi klien, memperkuat hubungan pelanggan, dan memberikan pengalaman pelanggan terbaik di kelasnya yang lebih efisien dan akurat dari sebelumnya. Bantu manfaatkan keuntungan Anda dengan IBM.