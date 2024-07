Kecerdasan buatan memunculkan disrupsi pada berbagai bidang bisnis. Potensi teknologi ini sangat jelas dalam layanan pelanggan, talenta, dan modernisasi aplikasi. Menurut IBM Institute for Business Value (IBV), AI dapat berisi kasus pusat kontak, meningkatkan pengalaman pelanggan hingga 70%. Selain itu, AI dapat meningkatkan produktivitas dalam SDM sebesar 40% dan dalam modernisasi aplikasi sebesar 30%. Salah satu contohnya adalah mengurangi beban tenaga kerja dengan mengotomatiskan bantuan tiket melalui operasi IT. Namun, sementara angka-angka ini menunjukkan peluang transformasi bagi perusahaan, penskalaan dan operasionalisasi AI secara historis merupakan tantangan bagi organisasi.

Towngas mampu menerapkan dan memanfaatkan kemampuan contact center IBM® watsonx™ Assistantuntuk keuntungannya, dengan meningkatkan CX sebesar 100%.

Asisten virtual Towngas Tinny yang baru memberikan beberapa peningkatan, antara lain:

pengalihan panggilan otomatis

respons suara interaktif

manajemen tenaga kerja yang lebih baik

pemantauan dan analitik real-time

kemampuan AI percakapan

Implementasi chatbot Tinny: Towngas melibatkan Mitra Bisnis IBM Mobinology Asia untuk mengubah seluruh pusat kontaknya dengan asisten suara untuk membantu mengalihkan sekitar 15% panggilan dari agen manusia. Mobinology membangun chatbot Tinny dengan teknologi IBM watsonx Assistant bersama dengan platform chatbot SYVA AI miliknya untuk merancang CRM untuk Towngas. Chatbot Tinny secara efektif menggantikan sistem pohon telepon dengan kemampuan AI percakapan.

Meningkatkan kepuasan pelanggan: Solusi chatbot layanan mandiri 24x7 menghasilkan 100% pengurangan waktu tunggu pelanggan. Tinny menyediakan dukungan langsung 24x7, menghilangkan ketergantungan pada interaksi manusia dan situasi kritis terkait (crit-sit). Pengalaman omnichannel yang dipicu selama pembuatan janji temu juga meningkatkan beban kerja CRM, yang mengarah pada pengalaman yang benar-benar terdigitalisasi.

Peningkatan 50% dalam layanan mandiri pelanggan. Kini konsumen dapat mengakses berbagai layanan dukungan sesuai keinginan mereka, bahkan dari lokasi yang jauh sekalipun, tanpa perlu menghubungi pusat kontak. Chatbot Tinny ramah seluler, diluncurkan tanpa penundaan.