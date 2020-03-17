Blockchain dan non-pengguna layanan perbankan: Datangnya perubahan dalam keuangan global

Mata uang kripto mungkin telah menjadi lebih dikenal karena fluktuasi liar dan keterkaitan yang tidak diinginkan dengan penipuan belakangan ini, tetapi potensi yang dimiliki koin digital sebagai kekuatan untuk kebaikan perlu diingat. Dunia memiliki lebih dari 1,7 miliar orang yang tidak memiliki akses ke segala bentuk infrastruktur perbankan, meskipun banyak dari mereka memiliki akses ke teknologi seperti telepon seluler. Robert Anzalone menyarankan dalam tulisannya di Forbes mengatakan bahwa “stablecoin dapat menjadi jalur bagi orang yang tidak memiliki rekening bank untuk menciptakan aset yang menjaga nilai moneter dan pertukaran yang stabil. Jika akses ke teknologi digital meningkat di semua negara, implikasinya bagi orang yang tidak memiliki rekening bank dan miskin mungkin merupakan adopsi kripto yang meluas dalam sistem keuangan lokal dan yang kurang kuat.

Karena stablecoin didasarkan pada aset berwujud seperti emas atau Dolar AS, stablecoin dirancang untuk mempertahankan nilai yang konsisten yang ideal untuk penggunaan sehari-hari. Gagasan mata uang yang mendorong inklusi keuangan adalah salah satu gagasan yang telah disambut dengan skeptisisme dari komentator keuangan di seluruh dunia. Namun, apakah gagasan untuk menghadirkan solusi keuangan berbasis blockchain kepada masyarakat yang tidak memiliki rekening bank di seluruh dunia dapat membawa manfaat?

Financial Times mencatat kelemahan utama dalam potensi efek stablecoin pada orang yang tidak memiliki rekening bank berdasarkan fakta bahwa lebih dari sepertiga dari mereka yang tercatat tidak memiliki rekening bank mengalami kondisi tersebut karena tidak memiliki cukup uang untuk membuka rekening bank. Jika 34 persen dari mereka yang tidak memiliki rekening bank tidak dapat membuka rekening, maka hal ini akan segera menghapus sebagian besar pasar yang berjumlah 1,7 miliar. Namun, hal itu masih menyisakan sejumlah besar pengadopsi potensial yang dapat memperoleh manfaat dari beberapa bentuk perbankan digital. Topik inklusi keuangan masih menjadi topik hangat di seluruh dunia. Faktanya,17 tujuan pembangunan berkelanjutan PBB menyebut inklusi keuangan sebagai pendorongnya.

Setelah banyak kehebohan seputar pengumuman awalnya, tampaknya makin mungkin bahwa mata uang tidak akan mampu memenuhi janjinya untuk memberikan solusi keuangan kepada populasi yang tidak memiliki rekening bank, tetapi hal ini tidak menghilangkan blockchain dari pertimbangan. Bisakah teknologi mengambil langkah signifikan dalam menjembatani kesenjangan antara keuangan dan orang yang tidak memiliki rekening bank? Mari kita lihat lebih dalam bagaimana teknologi blockchain dapat memicu revolusi dalam perbankan global: