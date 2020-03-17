Blockchain dan non-pengguna layanan perbankan: Datangnya perubahan dalam keuangan global

Mata uang kripto mungkin telah menjadi lebih dikenal karena fluktuasi liar dan keterkaitan yang tidak diinginkan dengan penipuan belakangan ini, tetapi potensi yang dimiliki koin digital sebagai kekuatan untuk kebaikan perlu diingat. Dunia memiliki lebih dari 1,7 miliar orang yang tidak memiliki akses ke segala bentuk infrastruktur perbankan, meskipun banyak dari mereka memiliki akses ke teknologi seperti telepon seluler. Robert Anzalone menyarankan dalam tulisannya di Forbes mengatakan bahwa “stablecoin dapat menjadi jalur bagi orang yang tidak memiliki rekening bank untuk menciptakan aset yang menjaga nilai moneter dan pertukaran yang stabil. Jika akses ke teknologi digital meningkat di semua negara, implikasinya bagi orang yang tidak memiliki rekening bank dan miskin mungkin merupakan adopsi kripto yang meluas dalam sistem keuangan lokal dan yang kurang kuat.
Karena stablecoin didasarkan pada aset berwujud seperti emas atau Dolar AS, stablecoin dirancang untuk mempertahankan nilai yang konsisten yang ideal untuk penggunaan sehari-hari. Gagasan mata uang yang mendorong inklusi keuangan adalah salah satu gagasan yang telah disambut dengan skeptisisme dari komentator keuangan di seluruh dunia. Namun, apakah gagasan untuk menghadirkan solusi keuangan berbasis blockchain kepada masyarakat yang tidak memiliki rekening bank di seluruh dunia dapat membawa manfaat?
Financial Times mencatat kelemahan utama dalam potensi efek stablecoin pada orang yang tidak memiliki rekening bank berdasarkan fakta bahwa lebih dari sepertiga dari mereka yang tercatat tidak memiliki rekening bank mengalami kondisi tersebut karena tidak memiliki cukup uang untuk membuka rekening bank. Jika 34 persen dari mereka yang tidak memiliki rekening bank tidak dapat membuka rekening, maka hal ini akan segera menghapus sebagian besar pasar yang berjumlah 1,7 miliar. Namun, hal itu masih menyisakan sejumlah besar pengadopsi potensial yang dapat memperoleh manfaat dari beberapa bentuk perbankan digital. Topik inklusi keuangan masih menjadi topik hangat di seluruh dunia. Faktanya,17 tujuan pembangunan berkelanjutan PBB menyebut inklusi keuangan sebagai pendorongnya.
Setelah banyak kehebohan seputar pengumuman awalnya, tampaknya makin mungkin bahwa mata uang tidak akan mampu memenuhi janjinya untuk memberikan solusi keuangan kepada populasi yang tidak memiliki rekening bank, tetapi hal ini tidak menghilangkan blockchain dari pertimbangan. Bisakah teknologi mengambil langkah signifikan dalam menjembatani kesenjangan antara keuangan dan orang yang tidak memiliki rekening bank? Mari kita lihat lebih dalam bagaimana teknologi blockchain dapat memicu revolusi dalam perbankan global:
Ada keinginan yang diakui secara luas untuk melakukan perubahan dalam hal melihat kebutuhan warga di daerah-daerah yang kekurangan di seluruh dunia. Para pemimpin teknologi yang berpengaruh seperti Bill Gates telah menunjukkan masalahnya dan menyoroti manfaat dari upaya menciptakan solusi. Terkait orang yang tidak memiliki rekening bank, Gates mengatakan, “melibatkan yang termiskin dalam sistem keuangan akan meningkatkan nilai aset mereka, mengubah ekonomi yang mendasari layanan keuangan melalui mata uang digital—membantu mereka yang hidup dalam kemiskinan secara langsung.”
Pentingnya menghadirkan perbankan kepada masyarakat yang tidak memiliki rekening bank merupakan langkah penting untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Fasilitas keuangan dan rekening bank bergantung pada pengguna yang membawa bentuk identitas yang valid serta akses ke infrastruktur yang memungkinkan mereka untuk menyimpan uang mereka. Masalah utamanya adalah bahwa hal ini tampaknya bukan masalah yang secara alamiah akan selesai dengan sendirinya tanpa adanya tindakan langsung.
Salah satu masalah paling signifikan yang memengaruhi banyak orang yang tidak memiliki akses ke perbankan timbul dari kurangnya identifikasi formal. Tanpa kartu identitas yang sah, hanya ada sedikit kesempatan bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank untuk membangun riwayat kredit yang dapat membuka jalan bagi segala bentuk pinjaman. Tanpa pinjaman dan kekayaan yang berpotensi diciptakan melalui produksi, hanya ada sedikit pilihan bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank untuk keluar dari lingkaran utang dan, pada gilirannya, kemiskinan.
Bank secara tradisional dianggap penting dalam hal menghadirkan keuangan inklusif ke sebagian besar wilayah di dunia yang masih belum tersentuh layanan perbankan. Daerah yang paling miskin termasuk 80 persen Afrika sub-Sahara, 67 persen orang dewasa di Timur Tengah, 65 persen Amerika Latin, dan lebih dari 870 juta orang di Asia Timur dan Tenggara. Ditambah lagi dengan 60 juta orang dewasa di Eropa Barat dan Amerika Utara yang masih belum memiliki rekening bank, maka skala masalahnya menjadi lebih jelas.
Menyediakan infrastruktur keuangan untuk orang yang tidak memiliki rekening bank dipenuhi dengan risiko bagi banyak bank. Biaya yang terkait dengan upaya tersebut tinggi, dan tidak ada jaminan bahwa akan ada pengembalian investasi. Di sinilah teknologi seperti blockchain memiliki potensi untuk hadir ketika bank takut mengambil risiko. Sangat logis jika blockchain dipandang sebagai harapan terbaik saat ini untuk menghadirkan inklusivitas keuangan ke bagian-bagian dunia di mana gagasan infrastruktur keuangan sebelumnya tampak mustahil.
Ada sedikit keraguan tentang riwayat keuangan blockchain. Meskipun ada pertanyaan seputar kedatangan mata uang digital baru, teknologi ini merupakan faktor penting dalam peningkatan seismik Bitcoin menjadi terkenal pada tahun 2017, dan tingkat aksesibilitasnya yang tinggi berarti bahwa ada potensi kuat untuk menghadirkan perbankan kepada warga negara yang kurang mampu dalam skala besar. Tingkat keamanan yang tinggi dalam jaringan blockchain berarti bahwa teknologi dapat mengatur transaksi keuangan dengan cepat dan efisien tanpa perlu perantara untuk terlibat dalam pembayaran dan transfer lintas batas.
Struktur privasi yang tidak dapat diubah yang diberikan blockchain kepada pelanggan memastikan keamanan saat melakukan atau menerima pembayaran. Selama pelanggan dapat mengakses perangkat yang memiliki kemampuan untuk mengakses dompet elektronik, biaya yang terkait pengoperasian teknologi akan kecil jumlahnya. Ada juga banyak dompet yang dibangun agar efektif pada blockchain seperti Ethereum.
Yang terpenting, blockchain memungkinkan pengguna untuk membawa identitas digital nyata mereka sendiri setiap kali mereka mentransfer uang dalam skala domestik dan internasional. Teknologi ini pada dasarnya unggul di tempat-tempat yang pada awalnya dianggap sebagai batu sandungan bagi bank-bank yang sudah mapan.
Keunggulan blockchain adalah bahwa ia dapat membuat hal-hal yang tampaknya mustahil satu generasi yang lalu menjadi sangat logis. Bitcoin tidak akan pernah bisa menggemparkan dunia jika bukan karena kerangka kerja blockchain-nya, dan sekarang teknologi dasarnya sedang dieksplorasi di sejumlah industri.
Statistik menunjukkan sejumlah besar masyarakat di seluruh dunia masih mengalami kekurangan infrastruktur keuangan. Kehadiran stablecoin algoritmik seperti yang dapat digunakan sepenuhnya pada akun yang aman dan ditransfer secara internasional bisa menjadi satu-satunya solusi yang dapat ditindaklanjuti yang kita miliki untuk mencapai kemajuan. Algoritma ini memungkinkan pengguna untuk mendukung stablecoin melalui mekanisme kapitalisasi ulang akun yang tidak memiliki jaminan, dan pada saat yang sama menerima komisi yang ditetapkan. Untungnya, ini adalah mekanisme yang bagus.
Meskipun mungkin belum ada mata uang kripto yang pada akhirnya dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mengelola keuangan mereka, blockchain lebih dari mampu untuk menciptakan sebuah lingkungan yang pada akhirnya dapat membawa inklusivitas ke dalam dunia perbankan.
