Industri sumber daya manusia (SDM) Jepang sedang mengalami transformasi. Pekerjaan seumur hidup tidak lagi dijamin. Promosi berdasarkan senioritas sudah mulai runtuh. Dan pasar kerja menjadi semakin tanpa batas. Itulah sebabnya perusahaan di Jepang mulai menjelajahi gaya kerja baru yang lebih mendekati gaya global.
Banyak perusahaan sekarang mengizinkan karyawannya untuk bekerja sampingan, yang membawa masuknya pekerja lepas dan kontraktor ke dalam pasar. Ketika orang-orang ini mencari pekerjaan baru, para profesional HR umumnya bekerja sendiri-sendiri dengan menggunakan metode manual yang membosankan untuk menyaring riwayat pekerjaan, keterampilan, pencapaian, dan referensi.
Di Persol Career Co., kami tahu harus ada cara yang lebih baik untuk memverifikasi bahwa kredensial terkini akurat dan tidak diubah hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Cara yang lebih baik untuk menyimpan informasi pribadi dalam sistem TI, namun tetap terlindungi dari peretas dan perubahan penipuan. Cara yang lebih baik bagi pekerja untuk memperbarui resume mereka dan membagikannya dengan aman di antara perekrut dan perusahaan pilihan.
Kami membuat hipotesis bahwa jaringan blockchain dapat menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi kami membutuhkan bantuan dalam menguji asumsi kami dan mengembangkan solusi.
Kami beralih ke IBM Garage, yang menyelenggarakan lokakarya Enterprise Design Thinking yang dikelola oleh para pakar IBM yang berpengetahuan luas di bidang IBM Blockchain Platform,Hyperledger Fabric sumber terbuka dari Linux Foundation, dan contoh penggunaan global yang sukses. Tim kami termasuk personel IT dan pebisnis yang mewakili komunitas pengguna SDM.
Menggunakan pemikiran desain, tim Garage tidak membutuhkan waktu lama untuk mengembangkan produk yang layak untuk dikembangkan (MVP) dengan potensi yang luar biasa. Masih dalam bentuk prototipe, solusi ini menciptakan jaringan blockchain yang diizinkan dan ideal untuk memverifikasi dan berbagi riwayat kerja karyawan di antara konsorsium pengusaha, perusahaan SDM, dan organisasi karyawan. Solusi ini menawarkan manfaat yang signifikan bagi para pemangku kepentingan di pasar tenaga kerja dan bahkan untuk tatanan sosial Jepang.
Selama lokakarya Garage, sangat menyenangkan bisa bertanya kepada para pakar Hyperledger apakah asumsi kami benar dan mendapatkan konfirmasi. Tim IBM juga memberi kami banyak ide baru dan menunjukkan bagaimana blockchain dapat merampingkan proses SDM. Salah satu pendorong utamanya adalah buku besar terdistribusi dalam blockchain, sebuah lingkungan yang tahan terhadap gangguan dan sangat aman untuk berbagi informasi riwayat pekerjaan yang sangat penting bagi para pencari kerja dan pemberi kerja.
Setelah informasi pribadi disimpan dalam blockchain, pencari kerja dapat membuatnya tersedia dengan membagikan kunci digital, dan personel SDM dapat mencari kandidat yang memenuhi syarat dalam jaringan. Hal ini akan memudahkan dalam menyaring pelamar dan menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan kualifikasi dan minat mereka. Dan pekerja dapat memilih jalur karier mereka secara lebih mandiri.
Secara garis besar, kami percaya bahwa dengan menerapkan blockchain ke pasar SDM, kami dapat membantu orang-orang memaksimalkan kelebihan dan memenuhi potensi mereka.
Untuk membantu jaringan kami tumbuh menjadi penting, kami di Persol mengundang organisasi SDM dan karyawan untuk bergabung dengan konsorsium. HR Blockchain adalah platform yang dapat dibagikan. Kami mendorong para peserta baru untuk memanfaatkan bagian yang dapat dibagikan untuk memperkenalkan gaya kerja baru dan membantu menciptakan cara yang lebih baik dalam mengelola SDM.
