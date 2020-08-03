Setelah informasi pribadi disimpan dalam blockchain, pencari kerja dapat membuatnya tersedia dengan membagikan kunci digital, dan personel SDM dapat mencari kandidat yang memenuhi syarat dalam jaringan. Hal ini akan memudahkan dalam menyaring pelamar dan menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan kualifikasi dan minat mereka. Dan pekerja dapat memilih jalur karier mereka secara lebih mandiri.

Secara garis besar, kami percaya bahwa dengan menerapkan blockchain ke pasar SDM, kami dapat membantu orang-orang memaksimalkan kelebihan dan memenuhi potensi mereka.

Untuk membantu jaringan kami tumbuh menjadi penting, kami di Persol mengundang organisasi SDM dan karyawan untuk bergabung dengan konsorsium. HR Blockchain adalah platform yang dapat dibagikan. Kami mendorong para peserta baru untuk memanfaatkan bagian yang dapat dibagikan untuk memperkenalkan gaya kerja baru dan membantu menciptakan cara yang lebih baik dalam mengelola SDM.

