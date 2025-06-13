Apa itu kerangka kerja AI?

Merancang arsitektur dasar sistem AI dapat menjadi tugas yang rumit, tetapi membangunnya dari awal membuat kesulitan tersebut makin bertambah. Kerangka kerja AI mengemas kompleksitas pembelajaran mesin ke dalam modul-modul, sehingga mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk memahami matematika dan statistik yang mendasarinya, serta mengubahnya menjadi kode perangkat lunak.

Berikut adalah beberapa keuntungan utama kerangka kerja AI:

Penurunan biaya pengembangan

Alur kerja yang terstandardisasi