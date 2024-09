Qu’est-ce qu’un système de traitement des transactions (TPS) ?

Un TPS crée un environnement d'exécution rapide et précis, garantissant la disponibilité, la sécurité et l'intégrité des données grâce à diverses formes de traitement de l'information. Il offre également des fonctionnalités de personnalisation et d'automatisation pour accélérer les activités de traitement du système informatique et permettre la production de rapports de business intelligence (BI) pour la prévision et l'analyse des tendances à un niveau supérieur.

Le premier TPS, Sabre, a été développé par IBM pour American Airlines au début des années 1960. Conçu pour traiter jusqu'à 83 000 transactions quotidiennes, Sabre fonctionnait sur deux ordinateurs IBM 7090. Des versions ultérieures de Sabre, telles que l'Airline Control Program (ACP) et le Transaction Processing Facility (TPF), ont été adoptées par les grandes banques, les sociétés de cartes de crédit et les chaînes hôtelières. De nos jours, les entreprises de tous les secteurs d'activité s'appuient sur des logiciels TPS modernes pour traiter leurs transactions commerciales.

À la différence du système de point de vente (POS) d'un commerçant, qui est utilisé pour des actions telles que la lecture de données de cartes de crédit, l'impression de reçus et la gestion des paiements en espèces, un TPS stocke, envoie et reçoit les données transactionnelles nécessaires pour valider et compléter une transaction commerciale. Par exemple, lorsqu'un client dans une épicerie achète un sac de café en grains avec une carte de crédit, il glisse sa carte sur le POS. Le TPS collecte les informations de la carte, communique avec la banque du client et approuve ou refuse l'achat.

Un commerçant en ligne utilisera également un TPS appelé système de traitement transactionnel en ligne (OLTP) pour vérifier et finaliser un achat similaire. Dans ce cas, l'OLTP peut également communiquer avec le centre de traitement du commerçant pour vérifier la disponibilité des produits et distribuer les instructions d'expédition pour l'exécution des commandes des clients.