Qu'est-ce que l'hébergement sur serveur ?

Bien qu'il existe de petites variantes, les offres d'hébergement sur serveur se répartissent en trois catégories générales :

Hébergement sur serveur partagé



Dans l'hébergement partagé, la forme d'hébergement sur serveur la plus simple et la plus rentable, les ressources d'un serveur physique sont virtualisées et mises à la disposition de plusieurs locataires (utilisateurs ou comptes d'entreprise) dans des proportions égales. L'hébergement partagé est idéal pour les sites Web et les applications Web basiques et les personnels qui ont peu de trafic, peu d'exigences techniques et des besoins limités en performance ou sécurité. Mais, comme tous les locataires se voient attribuer une quantité limitée de la capacité d'un serveur, les fournisseurs ne permettent pas aux sites Web de s'étendre au-delà d'une certaine limite. L'hébergement partagé est le modèle d'hébergement sur serveur le plus sensible aux « voisins bruyants », c'est-à-dire aux locataires dont les applications consomment de manière inattendue plus que leur part de ressources, ce qui entraîne des problèmes de performance pour les autres locataires. Pour plus d'informations sur l'hébergement partagé, voir « Qu'est-ce que l'hébergement dans le cloud ? » et « Hébergement Web : Introduction ».

Hébergement VPS



L'hébergement VPS (Virtual Private Server) offre une sorte d'hébergement à service partagé de niveau supérieur : chaque locataire partage une partie , mais pas la totalité, des ressources d'un serveur matériel unique et obtient un peu plus de contrôle sur l'environnement d'hébergement. Chaque VPS exécute son propre système d'exploitation (OS) et ses propres applications, et il réserve sa propre partie des ressources de la machine (mémoire, calcul, etc.).

Un VPS permet de mieux contrôler les spécifications du système, les systèmes d'exploitation invités et la pile logicielle globale. Il s'agit également de la forme d'hébergement sur serveur la plus facilement extensible et la plus abordable, ce qui en fait un excellent choix pour les systèmes de commerce électronique, les serveurs de messagerie, les systèmes de gestion de la relation client et d'autres applications qui supportent généralement un trafic modéré ou intense.

Hébergement sur serveur dédié



L'hébergement sur serveur dédié est un hébergement exclusif : le serveur a un accès exclusif à TOUTES les ressources d'un seul serveur matériel. Par rapport aux autres formes d'hébergement citées précédemment, l'hébergement dédié offre le plus haut niveau d'isolement par rapport aux autres serveurs et clients hébergés par le cloud ou le fournisseur de services informatiques. Vous pouvez choisir parmi trois modèles d'hébergement dédié :