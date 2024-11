Les véhicules autonomes (VA) sont des voitures et des camions autonomes qui utilisent l'informatique de pointe pour aider les systèmes de navigation automobile à collecter et à interpréter le flux incessant de données fournies par diverses entrées de capteurs (telles que les radars, LiDAR et caméras de circulation). Et comme le trafic évolue à chaque instant, il est important que le système de navigation puisse interpréter ces données et agir en temps réel.

Le ministère de l’Énergie définit les VA comme des véhicules équipés d’une technologie capable de faire fonctionner ce véhicule sans le contrôle direct du conducteur. Aujourd'hui, au moins 25 constructeurs automobiles différents ont déjà commencé à déployer une forme ou une autre de VA. Le groupe comprend des constructeurs de premier plan tels que BMW, Ford, Mercedes-Benz Group AG, Tesla et Cadillac.

Nous sommes maintenant entrés dans la phase de mise en œuvre où les fabricants testent leurs prototypes. De nombreux aspects rendent cette étape de développement particulièrement délicate.

D’une part, les véhicules autonomes ont été et sont testés dans des conditions de circulation réelles, où les conditions de conduite peuvent changer presque instantanément. Et maintenant, comme les constructeurs automobiles intègrent des technologies qui amèneront sûrement certains conducteurs à prêter moins d’attention aux tâches de conduite, ils essaient également d’ajouter des fonctionnalités pour s’assurer que les conducteurs de VA ne deviennent pas trop distraits.

Par exemple, le système Mercedes Drive Pilot conserve une caméra embarquée orientée sur le visage du conducteur. Donc, s'il est vrai que le conducteur peut s'amuser en jouant à un jeu vidéo sur le tableau de bord, si la caméra détecte qu'il a quitté le siège du conducteur ou qu'il est dans une incapacité (à cause d'un sommeil accidentel), le système s'arrête. Ce système est actuellement testé dans le cadre d'un programme initial au Nevada, où de telles voitures peuvent être conduites, mais seulement à des vitesses inférieures à 40 MPH.

Un autre point important à prendre en compte est l’épineuse question de la gestion du trafic. L'edge computing s'attaque aux problèmes de gestion du trafic en traitant localement les données collectées aux intersections de trafic. Cela présente plusieurs avantages, tels qu’une sécurité accrue pour les piétons, de meilleures conditions de circulation et une coordination plus fluide des itinéraires pour les véhicules d’urgence.

L'Edge computing permet même le « platooning » de convois de camions, dans lesquels un opérateur humain peut conduire un camion de tête tandis que les camions qui le suivent restent connectés en chaîne virtuelle et en totale synchronisation grâce à des signaux radio

En plus d'être capables de naviguer, les véhicules autonomes doivent être formés à partager la route et à tenir compte momentanément de la mauvaise conduite des conducteurs humains, ainsi que de celle des autres véhicules autonomes. En outre, il convient de noter que cette technologie s'accompagne d'autres coûts d'infrastructure, tels que les dépenses liées à l'équipement des infrastructures de circulation avec des dispositifs de pointe tels que des capteurs IdO pour communiquer instantanément avec les VA qui passent et les informer de l'évolution des schémas de circulation, des mises à jour sur les travaux ou des alertes météorologiques.