Qu'est-ce qu'un réseau périphérique ?

Les réseaux périphériques ont été créés en réponse à un problème. Pour retracer leur origine avec précision, il faut examiner l'évolution des centres de données hyperscale, eux aussi créés pour résoudre un problème. S'il est vrai que de nombreuses petites et moyennes entreprises peuvent tirer des avantages concrets des réseaux périphériques (comme une meilleure évolutivité), il est également vrai que ces réseaux ont été développés à l'origine pour remédier à la situation des centres de données hyperscale surchargés, qui sont par nature massifs et surtout utiles aux grandes entreprises capables de supporter leur coût exorbitant, qui peut atteindre des millions, voire des milliards de dollars.

Tout a commencé dans les années 1990 avec l'apparition des réseaux de distribution de contenu (CDN). Un CDN est un groupe de serveurs géographiquement distribués qui permet la mise en cache du contenu plus près des utilisateurs. Les CDN ont permis de fournir du contenu web/vidéo et de le stocker dans des centres de données.

Les centres de données étaient une extension de concepts définis tels que le cloud computing et la virtualisation. Cependant, au début des années 2000, de nombreuses entreprises ont commencé à dépasser la capacité de leurs centres de données sur site, ce qui a stimulé la création de centres de données hyperscale construits ou loués par le biais d'installations en colocation. De plus, de nombreuses organisations avaient besoin d'une plus grande évolutivité et d'un espace de stockage supplémentaire pour gérer leurs charges de travail massives.

Les centres de données hyperscale offraient cette évolutivité souhaitée, ainsi que la capacité, l'espace et la bande passante nécessaires pour déployer diverses applications au sein des installations hyperscale selon les besoins. Ces centres de données hyperscale ont rapidement commencé à apparaître un peu partout dans le monde, offrant un réseau informatique à une échelle macro-agressive. La définition médier du centre de données hyperscale, proposée par l’IDC (International Data Corporation), stipule qu'un tel centre doit utiliser au moins 5 000 serveurs et occuper au moins 10 000 pieds carrés d'espace au sol pour être considéré comme un véritable centre de données hyperscale.

Et cela nous amène au problème actuel des centres de données hyperscale qui, ironiquement, connaissent maintenant des problèmes de stockage de données. Lorsque de nombreuses entreprises ont adopté les centres de données hyperscale, elles ont supposé qu'elles disposaient désormais de suffisamment d'espace et de bande passante pour stocker toutes les formes de données possibles. Et c'est effectivement le cas, mais à un certain prix : une latence accrue et des taux de transmission de données réduits. Résultat ? Certains de ces centres de données hyperscale sont devenus tellement surchargés qu'ils peinent à fonctionner correctement.

Ce problème a nécessité le développement des réseaux périphériques. Depuis leur introduction, les réseaux périphériques sont rapidement devenus une solution de choix pour les entreprises modernes qui traitent des données. L'analyste du secteur Gartner a étudié la situation des réseaux périphériques en 2023 et a rapporté que 69 % des DSI interrogés ont indiqué que leur organisation avait déjà commencé à utiliser des solutions d'edge computing ou prévoyait de le faire d'ici la mi-2025.

Pour le seul marché américain, on constate la croissance quasi-explosive de l'adoption de la technologie des réseaux périphériques. Selon un rapport sur le marché mondial de l’edge computing, le marché américain des réseaux périphériques représentait 7,44 milliards de dollars en 2021. Les mêmes projections d'analyse de marché prévoient une valeur stupéfiante de 157,9 milliards de dollars en 2030. Cela correspond à un taux de croissance annuel constant et significatif de 37,9 %.