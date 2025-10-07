Qu'est-ce qu'un réseau périphérique ?

Publication : 9 avril 2024
Contributeurs : Phill Powell, Ian Smalley
Un réseau périphérique ou réseau en périphérie est un type de réseau basé sur le cloud et conçu pour alléger les capacités des centres de données en déplaçant de nombreuses tâches informatiques du traitement en centre de données vers des dispositifs edge, qui gèrent les tâches réelles de traitement des données.
On appelle ces réseaux « périphériques », car c'est là que se concentrent leur puissance de traitement de données et leurs applications, à la périphérie des réseaux. Ce changement géographique est essentiel, car en relocalisant ces workflows vers la périphérie du réseau, une organisation peut profiter de performances accrues et plus fiables.
Les réseaux périphériques contribuent au domaine général du calcul périphérique, plus souvent appelé « edge computing », qui est un cadre informatique distribué rapprochant les applications d'entreprise du point où les données sont créées et les actions sont prises. L'edge computing aide les organisations à limiter la latence tout en augmentant la vitesse du réseau, la bande passante et la fiabilité. Cela se traduit par une analyse des données plus rapide et plus complète, des informations plus détaillées, des temps de réponse plus courts et une amélioration de l'expérience utilisateur. L'edge computing peut absorber les données créées et transmises par les dispositifs edge de point de terminaison - de proximité, puis utiliser un programme de machine learning pour analyser les données et en tirer des conseils pratiques.
Les fournisseurs de services proposent diverses solutions pour répondre aux besoins informatiques de chaque entreprise. Une stratégie de réseau en périphérie représente un paradigme informatique différent en ce qu'elle vise non pas à déplacer le traitement vers des installations de stockage de données, mais à déplacer la fonctionnalité des ressources hors des centres de données et vers les dispositifs edge connectés par ce réseau.
Dispositifs edge, appareils de périphérie, appareils périphériques, périphériques... Avant de poursuivre, il est important de clarifier ces termes. Ils sont synonymes, mais on parle généralement de « dispositif edge », un terme essentiel pour bien comprendre le concept des réseaux périphériques. Cependant, il doit être considéré dans le contexte spécifique utilisé, car il englobe plusieurs significations.
Dans un sens, il peut désigner des appareils qui servent de point d'entrée dans différents réseaux, agissant comme des passerelles d'un réseau à un autre. Les routeurs sont un exemple important de dispositifs edge, tout comme les commutateurs de routage et les appareils qui donnent accès aux SD-WAN (réseaux étendus définis par logiciel). Dans certains cas, un pare-feu peut être utilisé dans le même but de pont entre les réseaux. De même, les serveurs edge sont une autre forme de dispositif edge, et ils fournissent également un moyen d'accéder à un autre réseau.
Mais il ne s'agit là que de l’une de ses interprétations. Le terme couvre également les appareils d’edge computing généralement classés sous la désignation Internet des objets (IdO), qui sont conçus pour collecter et transmettre des données sans fil. Les dispositifs IdO comprennent divers types d'actionneurs, d'appareils électroménagers et de capteurs, et sont largement utilisés par les consommateurs et les industries.
On prévoit que d'ici 2030, près de 30 milliards d'appareils IdO seront utilisés dans le monde. Si l'on considère que cette projection représente une augmentation de près de 13 milliards d'appareils par rapport à 2024, il est évident que le nombre de dispositifs IdO en service augmentera de manière substantielle et fiable à mesure que la technologie continue d'être intégrée dans un nombre croissant de foyers et d'usines à l'échelle mondiale.
Pour les deux marchés, les dispositifs IdO prennent de nombreuses formes. Le marché grand public inclut des dispositifs IdO aussi variés que les appareils domestiques intelligents (par exemple, réfrigérateurs, éclairages, thermostats et contrôles de sécurité domestique), les terminaux de paiement améliorés et même les technologies portables.
Sur le front industriel, les dispositifs IdO renforcent les processus de chaîne d'approvisionnement en surveillant en permanence des variables telles que les itinéraires assignés (et les éventuelles complications de trafic), les poids des charges expédiées et les températures des conteneurs nécessaires. Les dispositifs IdO industriels contribuent également à d'autres processus commerciaux clés, tels que le suivi des actifs, la maintenance prédictive et les garanties de contrôle de qualité. De plus, les applications et appareils IdO industriels permettent des activités de pointe comme la livraison de marchandises par drone.
Pour les organisations aux prises avec des problèmes de surcharge des centres de données, les réseaux périphériques offrent de nombreux avantages.
Le principal avantage des réseaux périphériques est l'augmentation des taux de transmission de données avec un meilleur débit, grâce à la réduction de la latence par rapport aux réseaux classiques. Ces vitesses de téléchargement peuvent atteindre 384 Kbps (soit deux à trois fois plus vite que les réseaux classiques).
Les réseaux périphériques aident également les organisations à mieux surveiller leurs services de réseau du point de vue de la sécurité du réseau, renforçant ces efforts avec un contrôle d'accès supplémentaire, une inspection de paquets et un décryptage des données. Les réseaux périphériques ajoutent également une couche complète de cybersécurité aux cœurs de réseau.
Pour atteindre un débit constant, les réseaux périphériques se distinguent par la bande passante élevée généralement associée à l'edge computing. Dans les réseaux périphériques, cette bande passante importante est associée à une latence considérablement réduite, ce qui améliore l'accès en temps réel aux informations du réseau.
L'une des caractéristiques clés des réseaux périphériques est leur fiabilité. Cela est dû à la quasi-omniprésence des dispositifs edge. Ces derniers stockent et traitent les données et fonctionnent en conjonction avec les centres de données périphériques pour contrer et surmonter les éventuels problèmes de connectivité réseau.
Les réseaux périphériques ont été créés en réponse à un problème. Pour retracer leur origine avec précision, il faut examiner l'évolution des centres de données hyperscale, eux aussi créés pour résoudre un problème. S'il est vrai que de nombreuses petites et moyennes entreprises peuvent tirer des avantages concrets des réseaux périphériques (comme une meilleure évolutivité), il est également vrai que ces réseaux ont été développés à l'origine pour remédier à la situation des centres de données hyperscale surchargés, qui sont par nature massifs et surtout utiles aux grandes entreprises capables de supporter leur coût exorbitant, qui peut atteindre des millions, voire des milliards de dollars.
Tout a commencé dans les années 1990 avec l'apparition des réseaux de distribution de contenu (CDN). Un CDN est un groupe de serveurs géographiquement distribués qui permet la mise en cache du contenu plus près des utilisateurs. Les CDN ont permis de fournir du contenu web/vidéo et de le stocker dans des centres de données.
Les centres de données étaient une extension de concepts définis tels que le cloud computing et la virtualisation. Cependant, au début des années 2000, de nombreuses entreprises ont commencé à dépasser la capacité de leurs centres de données sur site, ce qui a stimulé la création de centres de données hyperscale construits ou loués par le biais d'installations en colocation. De plus, de nombreuses organisations avaient besoin d'une plus grande évolutivité et d'un espace de stockage supplémentaire pour gérer leurs charges de travail massives.
Les centres de données hyperscale offraient cette évolutivité souhaitée, ainsi que la capacité, l'espace et la bande passante nécessaires pour déployer diverses applications au sein des installations hyperscale selon les besoins. Ces centres de données hyperscale ont rapidement commencé à apparaître un peu partout dans le monde, offrant un réseau informatique à une échelle macro-agressive. La définition médier du centre de données hyperscale, proposée par l’IDC (International Data Corporation), stipule qu'un tel centre doit utiliser au moins 5 000 serveurs et occuper au moins 10 000 pieds carrés d'espace au sol pour être considéré comme un véritable centre de données hyperscale.
Et cela nous amène au problème actuel des centres de données hyperscale qui, ironiquement, connaissent maintenant des problèmes de stockage de données. Lorsque de nombreuses entreprises ont adopté les centres de données hyperscale, elles ont supposé qu'elles disposaient désormais de suffisamment d'espace et de bande passante pour stocker toutes les formes de données possibles. Et c'est effectivement le cas, mais à un certain prix : une latence accrue et des taux de transmission de données réduits. Résultat ? Certains de ces centres de données hyperscale sont devenus tellement surchargés qu'ils peinent à fonctionner correctement.
Ce problème a nécessité le développement des réseaux périphériques. Depuis leur introduction, les réseaux périphériques sont rapidement devenus une solution de choix pour les entreprises modernes qui traitent des données. L'analyste du secteur Gartner a étudié la situation des réseaux périphériques en 2023 et a rapporté que 69 % des DSI interrogés ont indiqué que leur organisation avait déjà commencé à utiliser des solutions d'edge computing ou prévoyait de le faire d'ici la mi-2025.
Pour le seul marché américain, on constate la croissance quasi-explosive de l'adoption de la technologie des réseaux périphériques. Selon un rapport sur le marché mondial de l’edge computing, le marché américain des réseaux périphériques représentait 7,44 milliards de dollars en 2021. Les mêmes projections d'analyse de marché prévoient une valeur stupéfiante de 157,9 milliards de dollars en 2030. Cela correspond à un taux de croissance annuel constant et significatif de 37,9 %.
Si les centres de données hyperscale offraient et offrent toujours aux entreprises une évolutivité supérieure, ils restent soumis aux mêmes problèmes de capacité que les centres de données classiques. Plus ils transportent de données, plus ils sont susceptibles de subir des ralentissements de la vitesse de transfert.
Les réseaux périphériques permettent de désengorger l'infrastructure réseau afin de réduire la latence et d'augmenter les vitesses de transmission. Pour ce faire, ils adoptent la conception d'un modèle de réseau distribué, dans lequel diverses tâches informatiques sont réparties entre différents actifs pour un équilibrage général de la charge et une augmentation de la vitesse des données.
Le centre du réseau périphérique abrite son cœur de traitement, semblable au noyau d'un atome. Les points de terminaison qui émanent de cet emplacement central sont comparables à des atomes stationnaires aux extrémités de la molécule. Dans le modèle de réseau périphérique, ces points de terminaison (ou nœuds) sont l'endroit où se trouvent les dispositifs edge, qu'ils aient pour fonction de relier des réseaux ou d'effectuer une large gamme de tâches de traitement.
Les réseaux distribués gagnent en puissance lorsqu'ils s'associent au matériel d’edge computing, créant une situation synergique dans laquelle les performances accrues des réseaux distribués se combinent à la latence plus faible associée aux réseaux périphériques et aux dispositifs edge.
Les secteurs d'activité et les cas d'utilisation suivants peuvent tous trouver une grande utilité dans la mise en œuvre d'un réseau périphérique.
Les solutions de réseau périphérique favorisent la modernisation du réseau, notamment en augmentant la vitesse des données et en créant de nouveaux services innovants. Ces solutions fonctionnent en périphérie et contribuent à économiser de la bande passante, à soutenir les initiatives de sécurité et à limiter la latence.
Les réseaux périphériques intègrent des contrôles d'accès avancés qui permettent de bloquer l'accès non autorisé des pirates aux systèmes de santé. Les réseaux périphériques garantissent également une faible latence pour les applications critiques du secteur de la santé et améliorent l'utilisation globale des ressources.
L'expérience client en ligne contemporaine consiste notamment à pouvoir trouver immédiatement les produits souhaités, à les acheter en toute sécurité et à les faire expédier rapidement. Les réseaux périphériques facilitent l'ensemble de ce processus à la demande.
Avec l'arrivée des véhicules connectés, les réseaux périphériques joueront un rôle croissant dans leur mise en œuvre. Les réseaux périphériques exerceront également une influence considérable dans le domaine de la logistique des transports, garantissant la fluidité et la sécurité de l'ensemble des systèmes de trafic.
Les services publics d'énergie doivent satisfaire aux niveaux d'approvisionnement obligatoires, moderniser les actifs vieillissants et s'adapter à une demande en constante évolution. Les réseaux périphériques soutiennent les réseaux intelligents grâce à des données en temps réel. Cela favorise une prise de décision plus rapide et l'utilisation de modèles d'analyse prescriptive.
IBM Cloud Satellite vous fournit les outils nécessaires pour créer rapidement des applications. Et en vous permettant d'utiliser une API unique pour créer un emplacement IBM Cloud Satellite, vous pouvez ajouter des machines hôtes de n'importe où par la suite, à partir de n'importe quel cloud, de votre centre de données sur site ou depuis la périphérie.
Profitez de la prise en charge de l'automatisation opérationnelle par l'edge computing grâce aux solutions IBM d'edge computing. Elles vous aident à mettre en œuvre des protocoles de sécurité, à créer de meilleures expériences utilisateur, ainsi qu’à gérer l’évolutivité dans les environnements edge.
Les entreprises doivent agir rapidement pour satisfaire les clients d'aujourd'hui, et cela inclut les produits proposés à la demande. Les services cloud gérés vous permettent d'optimiser l'agilité de votre organisation et de réduire la complexité des niveaux de service informatique pour favoriser les environnements multicloud.
Pour de nombreuses organisations, l'équilibrage de charge peut devenir compliqué lorsqu'elles tentent de concilier les priorités concurrentes de l'acquisition et de la gestion des données, ainsi que de la vitesse de traitement informatique. Un stockage de données efficace est la clé pour maintenir cet équilibre, mais quelle voie une entreprise devrait-elle choisir ? De nombreuses entreprises tournées vers l'avenir ont appris à valoriser une solution de service cloud de nouvelle génération qui encourage leur indépendance en leur permettant de créer rapidement des applications et de les exécuter sur la plateforme de leur choix.