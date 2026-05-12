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Opérations métier

Qu’est-ce que l’analyse d’hypothèses ?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publié le 12 mai 2026

Définition de l’analyse d’hypothèses

L’analyse hypothétique est une méthode de planification stratégique qui modifie les valeurs d’entrée dans les formules afin d’aider les entreprises à modéliser différents scénarios.

L’analyse d’hypothèses établit un modèle financier de base pour les équipes financières et les aide à comprendre comment différentes variables peuvent modifier la performance financière d’une entreprise.

Ce processus est important pour les entreprises, car l’analyse d’hypothèses favorise une prise de décision fondée sur les données et des prévisions précises. Elle est également utile pour l’analyse de scénarios et l’analyse de sensibilité. En outre, elle constitue un atout pour la planification financière intégrée et la fonction de gestion des risques.

L’adaptabilité devient la principale caractéristique qui distingue les équipes de FP&A (planification et analyse financières). Au cœur de cette adaptabilité se trouve le passage à des outils d’intelligence artificielle (IA) et à des modèles de machine learning (ML) intégrés à l’analyse d’hypothèses.

Cette approche fondée sur la technologie va au-delà des possibilités offertes par l’analyse d’hypothèses traditionnelle et utilise l’IA pour les prévisions afin d’extraire des informations uniques et précieuses, d’automatiser des fonctions et de prendre des décisions éclairées.

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Comment fonctionne l’analyse d’hypothèses

De manière générale, l’analyse d’hypothèses consiste à examiner les évolutions positives ou négatives potentielles d’une ou de plusieurs variables. Ces variables sont également appelées « what-if » par emprunt à l’anglais, et peuvent subir des changements mineurs ou des fluctuations majeures, selon la situation.

Certaines de ces variables incluent le total des recettes, le taux de désabonnement, le total des dépenses, le coût des biens vendus (COGS), les impôts, l’inflation, les passifs et les taux d’intérêt. Les entreprises modernes doivent tenir compte, entre autres, de ces facteurs lorsqu’elles élaborent leur plan d’affaires.

Une analyse hypothétique est effectuée dans un classeur Microsoft Excel, généralement en accédant à l’onglet Données et en sélectionnant l’outil approprié dans le menu déroulant Analyse hypothétique.

Les outils FP&A modernes permettent d’intégrer directement des feuilles de calcul Excel, ce qui permet aux entreprises de nettoyer et d’organiser leurs données et de se connecter aux systèmes existants, tels que les systèmes de planification des ressources d’entreprise (ERP). Ces outils peuvent également proposer des fonctions d’IA pour la modélisation financière et des outils d’automatisation financière afin de rationaliser le processus d’analyse.

À partir de là, les équipes financières peuvent choisir parmi différents outils d’analyse hypothétique pour créer des scénarios :

  • Gestionnaire de scénarios : cette fonction, accessible via une boîte de dialogue, permet aux utilisateurs de créer et d’enregistrer plusieurs ensembles de valeurs (scénarios) et de comparer leurs résultats. Le gestionnaire de scénarios permet de créer différents scénarios sans avoir à ressaisir manuellement les valeurs et de comparer côte à côte les scénarios les plus favorables et les plus défavorables.
  • Valeur cible : cet outil d’analyse d’hypothèses effectue un calcul inverse d’une formule afin de trouver la valeur d’entrée nécessaire pour qu’une cellule variable atteigne un résultat spécifique. Par exemple, si la valeur cible dans les cellules de résultat est de 50 000 dollars de bénéfices, l’équipe financière peut utiliser la fonction Valeur cible pour déterminer la valeur d’entrée nécessaire. L’entrée peut également représenter le nombre d’unités qu’elle doit vendre pour atteindre son objectif.
  • Tableaux de données : il s’agit d’un agencement structuré de cellules s’intersectant en lignes et en colonnes, nécessitant souvent une cellule d’entrée de ligne ou de colonne spécifique pour fonctionner. Cet outil est conçu pour stocker et afficher les données de manière uniforme. Les équipes financières peuvent créer plusieurs tableaux de données avec différentes valeurs d’entrée au moyen d’une référence de cellule spécifique afin d’examiner l’impact de ces légères modifications sur un modèle financier.
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Types d’analyse d’hypothèses

Il existe deux méthodes principales d’analyse d’hypothèses : l’analyse de scénarios et l’analyse de sensibilité.

Parmi les autres approches spécifiques, citons l’analyse par valeur cible, l’analyse par simulation et la planification de scénarios.

Analyse de scénarios

L’analyse de scénarios est très utile pour évaluer les effets de multiples changements et de variables de marché inconnues. Ce processus évalue l’impact d’événements ou de scénarios potentiels qui peuvent se produire dans le futur. Les changements de scénario peuvent inclure des évolutions des conditions du marché, des modifications des taux d’imposition ou une augmentation des coûts de service.

En modélisation financière, l’analyse de scénarios est utilisée pour estimer les variations de la valeur de l’entreprise et des flux de trésorerie. Les scénarios sont généralement divisés en trois catégories : le meilleur des cas, le pire des cas et le cas de base. Les équipes financières utilisent cette analyse pour comprendre les résultats possibles et évaluer les résultats souhaités.

Analyse de sensibilité

Une analyse de sensibilité examine comment des variables indépendantes affectent une variable dépendante spécifique dans des conditions spécifiques. Cette approche convient mieux aux entreprises qui souhaitent se concentrer sur un seul objectif et sur la manière dont une variable unique peut affecter le budget global ou l’objectif financier annuel.

Les analystes financiers utiliseront cette approche dans des limites définies déterminées par les variables d’entrée et évalueront son impact sur la marge bénéficiaire d’une entreprise. L’analyse de données dans Excel est un outil puissant pour les entreprises souhaitant ajouter de la crédibilité à leurs modèles financiers.

Six étapes pour effectuer une analyse d’hypothèses

La réussite d’une analyse d’hypothèses repose sur une exécution et une collaboration rigoureuses. Bien que le processus puisse varier légèrement d’une entreprise à l’autre, ce guide étape par étape peut être un bon point de départ.

1. Identifier les tendances et les fonctions

Une analyse d’hypothèses commence par l’identification des facteurs ayant le plus d’impact sur les résultats de l’entreprise.

Consultez les directeurs financiers (CFO) et d’autres responsables lors de cette phase initiale afin qu’ils fournissent des informations sur les facteurs les plus importants. Les équipes financières peuvent utiliser ces facteurs pour créer des scénarios hypothétiques et commencer à élaborer une stratégie d’analyse.

2. Établir un plan et une stratégie

La plupart des analyses s’appuient sur une base de référence à des fins de comparaison. Les entreprises doivent collecter des données historiques et consolider les informations relatives à leur stratégie globale avant de procéder à l’analyse d’hypothèses.

Par exemple, si l’accent est mis sur les effectifs, les analystes devront collecter et organiser ces données en conséquence. Cette étape peut être chronophage et gourmande en ressources, mais c’est une étape importante du processus.

3. Prioriser les hypothèses

Après avoir établi la base de référence et sélectionné les facteurs, priorisez les variables ayant le plus d’influence sur les résultats financiers.

Parfois, de nouvelles données peuvent minimiser certains facteurs, les rendant moins pertinents pour l’analyse. Une façon d’éviter cette situation est d’utiliser des approches qualitatives et quantitatives pour déterminer l’importance des facteurs.

Les équipes financières doivent se poser des questions comme : « Existe-t-il un meilleur facteur pour représenter l’hypothèse ? » et « Quel est l’objectif de l’analyse de ce facteur ? »

4. Construire l’analyse

Après avoir sélectionné les facteurs les plus pertinents et les plus importants, l’équipe financière est prête à élaborer une analyse hypothétique. Les prochaines étapes dépendront des outils FP&A (planification et analyse financières) utilisés et du type d’analyse choisi : analyse de scénarios ou analyse de sensibilité.

Pour une analyse de scénarios, transformez les facteurs en un résumé des scénarios. Ensuite, créez un moyen de simuler et de suivre l’impact de ces scénarios sur les variables liées à l’activité. La plupart des entreprises utilisent Excel pour cette étape et, si possible, l’intègrent directement au logiciel FP&A.

Une analyse de sensibilité suit des étapes similaires mais se concentre sur un seul facteur. Dans les deux cas, les équipes financières doivent élaborer un plan pour examiner les résultats et les erreurs potentielles.

5. Effectuer l’analyse et évaluer les résultats

Il est bon de commencer l’analyse des hypothèses en définissant trois scénarios différents avec des ensembles d’hypothèses différents.

Par exemple, les scénarios optimistes, pessimistes et de référence offrent aux parties prenantes un bon point de départ pour analyser les variables. Veillez à documenter en permanence le raisonnement qui sous-tend chaque hypothèse afin que les analystes disposent de commentaires et puissent prendre de meilleures décisions dans de nouveaux scénarios.

6. Examiner et mettre à jour

Les équipes financières doivent passer en revue tous les résultats des scénarios et rechercher dans les données des tendances révélant les facteurs qui ont le plus d’impact.

Validez les résultats en les comparant aux performances historiques et préparez-vous à ajuster les hypothèses si les résultats ne sont pas réalistes. Ensuite, appliquez ces conclusions et transformez-les en rapports exploitables pour les dirigeants.

Avantages de l’analyse d’hypothèses

Les organisations résilientes se démarquent de la concurrence. Une analyse d’hypothèses bien menée peut fournir aux équipes FP&A des informations précieuses pour la gestion financière et améliorer la clarté de la planification de l’entreprise :

  • Un avantage concurrentiel accru : le fait d’être proactif et de tenir compte des événements futurs place les entreprises dans une position de force unique. En réalisant une analyse d’hypothèses, les équipes financières peuvent prendre de meilleures décisions plus rapidement et mettre en place des plans d’urgence avant qu’une situation ne se produise. Cette agilité permet aux entreprises de garder une longueur d’avance sur les problèmes et d’optimiser les prix et la rentabilité.
  • Meilleure gestion des risques : connaître l’impact financier du changement et mettre en place des plans permet de réduire le risque opérationnel. Les résultats de l’analyse d’hypothèses permettent aux entreprises de gérer leurs opérations en toute sérénité et en position de force. Ils peuvent estimer efficacement les besoins de trésorerie et résoudre les problèmes de chaîne d’approvisionnement sans compromettre la valeur. Cette approche protège le profil de risque de l’entreprise et lui permet de continuer à fonctionner, même dans le pire des cas.
  • Meilleure résilience : réaliser une analyse d’hypothèses et prévoir des scénarios potentiels permet de mettre en lumière les faiblesses d’une entreprise. Grâce à ces informations, l’entreprise devient plus résiliente face aux événements futurs ou aux évolutions imprévisibles du marché. Une analyse d’hypothèses permet aux équipes financières d’évaluer toutes les options possibles et de déterminer laquelle offre le meilleur résultat.

Bonnes pratiques pour une analyse d’hypothèses efficace

Les équipes financières doivent suivre des lignes directrices générales lorsqu’elles effectuent une analyse d’hypothèses. Pour garantir des informations basées sur les données et des résultats exploitables, les équipes doivent identifier les pièges les plus courants lors de l’élaboration de scénarios budgétaires :

  • Fixez des hypothèses réalistes : basez les hypothèses sur des données réelles et historiques ainsi que sur des références sectorielles, et non sur des hypothèses irréalistes qui ne sont probablement pas réalisables, même dans des circonstances « parfaites ».
  • Utilisez des modèles simples : choisissez quelques variables importantes pour commencer et ne compliquez pas inutilement le processus. Les modèles complexes imposent une charge de travail plus importante aux équipes financières et sont sujets aux erreurs. Gardez les choses simples au début et documentez tout le travail.
  • Tenez compte des biais : tenez compte des biais dans une analyse d’hypothèses et sachez qu’ils affecteront les résultats. Les biais sont parfois inévitables. Reconnaissez ces biais lors de l’analyse et soyez transparent quant à leur influence sur certains facteurs.
  • Testez plusieurs scénarios : commencez par les scénarios optimistes, de base et pessimistes, puis élargissez votre champ d’investigation pour couvrir un éventail de résultats plus réaliste.
  • Consignez les conclusions : conservez une trace écrite de tous les scénarios et de toutes les hypothèses. Préparez-vous à communiquer les résultats aux parties prenantes et aux autres services. Les visuels et les tableaux de bord permettent de communiquer des résultats plus techniques et de garantir que toutes les parties concernées les comprennent.
Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

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