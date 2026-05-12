Qu’est-ce que l’analyse d’hypothèses ?

De manière générale, l’analyse d’hypothèses consiste à examiner les évolutions positives ou négatives potentielles d’une ou de plusieurs variables. Ces variables sont également appelées « what-if » par emprunt à l’anglais, et peuvent subir des changements mineurs ou des fluctuations majeures, selon la situation.

Certaines de ces variables incluent le total des recettes, le taux de désabonnement, le total des dépenses, le coût des biens vendus (COGS), les impôts, l’inflation, les passifs et les taux d’intérêt. Les entreprises modernes doivent tenir compte, entre autres, de ces facteurs lorsqu’elles élaborent leur plan d’affaires.

Une analyse hypothétique est effectuée dans un classeur Microsoft Excel, généralement en accédant à l’onglet Données et en sélectionnant l’outil approprié dans le menu déroulant Analyse hypothétique.

Les outils FP&A modernes permettent d’intégrer directement des feuilles de calcul Excel, ce qui permet aux entreprises de nettoyer et d’organiser leurs données et de se connecter aux systèmes existants, tels que les systèmes de planification des ressources d’entreprise (ERP). Ces outils peuvent également proposer des fonctions d’IA pour la modélisation financière et des outils d’automatisation financière afin de rationaliser le processus d’analyse.

À partir de là, les équipes financières peuvent choisir parmi différents outils d’analyse hypothétique pour créer des scénarios :

Gestionnaire de scénarios : cette fonction, accessible via une boîte de dialogue, permet aux utilisateurs de créer et d’enregistrer plusieurs ensembles de valeurs (scénarios) et de comparer leurs résultats. Le gestionnaire de scénarios permet de créer différents scénarios sans avoir à ressaisir manuellement les valeurs et de comparer côte à côte les scénarios les plus favorables et les plus défavorables.

Valeur cible : cet outil d’analyse d’hypothèses effectue un calcul inverse d’une formule afin de trouver la valeur d’entrée nécessaire pour qu’une cellule variable atteigne un résultat spécifique. Par exemple, si la valeur cible dans les cellules de résultat est de 50 000 dollars de bénéfices, l’équipe financière peut utiliser la fonction Valeur cible pour déterminer la valeur d’entrée nécessaire. L’entrée peut également représenter le nombre d’unités qu’elle doit vendre pour atteindre son objectif.