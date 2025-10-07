Qu’est-ce qu’un rapport de durabilité ?

Publication : 19 décembre 2023
Contributeurs : Tom Krantz, Alexandra Jonker
Un rapport de durabilité est la divulgation des politiques, méthodologies et indicateurs de performance non financiers aux parties prenantes, y compris les investisseurs, les employés, les clients et le public.
Cette pratique englobe les indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cependant, un rapport de durabilité diffère d’un rapport ESG dans la mesure où l’ESG se concentre sur l’évaluation de la performance des entreprises par rapport à des indicateurs ESG, tandis que la durabilité adopte une approche plus large et examine le modèle commercial et les méthodologies dans leur ensemble.
Plus précisément, un rapport ESG utilise un ensemble d’indicateurs pour évaluer les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance d’une entreprise. À l’aide de différents cadres de production de rapports ESG (lien externe à ibm.com), les entreprises peuvent informer leurs parties prenantes de leur impact positif sur la société et l’environnement, ainsi que de leurs pratiques de gouvernance d’entreprise.
Un rapport de durabilité, quant à lui, encourage des pratiques commerciales plus responsables et éthiques en tenant compte de la relation de l’organisation avec le monde qui l’entoure. La durabilité étant un concept complexe, les entreprises peuvent s’appuyer sur plusieurs cadres de production de rapport, même si la plupart d’entre eux incluent des termes et des concepts clés tels que la durabilité, les émissions de carbone, la chaîne d’approvisionnement et la responsabilité sociale des entreprises (RSE).
L’une des principales différences entre l’ESG et la durabilité est la notion de motivation et de résultats. Un rapport de durabilité examine le modèle commercial ou les méthodologies qui motivent une entreprise et ses employés à agir dans le meilleur intérêt de la société. Un rapport ESG est la mesure et le résultat de ces initiatives et fournit aux entreprises et aux investisseurs les données ESG nécessaires à la prise de décision.
À l’instar de la RSE, les rapports ESG et de durabilité aident les organisations à améliorer leur confiance et leur réputation auprès des consommateurs en fixant des objectifs, en atteignant des cibles de réduction et en surpassant les critères de référence du secteur. Les entreprises peuvent considérablement améliorer la prise de décision et la gestion des risques en tenant compte des trois dimensions de la durabilité dans leur stratégie globale de durabilité plus importante.
Les trois dimensions de la durabilité sont : l’environnement, le social et l’économique.
La durabilité environnementale se concentre sur la résolution de problèmes environnementaux tels que le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la perte de biodiversité. L’un des moyens pour les entreprises de réduire leur impact environnemental est de s’éloigner des ressources limitées telles que les combustibles fossiles et le gaz naturel et d’opter pour des sources d’énergie renouvelable.
La durabilité sociale n’est pas encore aussi clairement définie. Certains spécialistes affirment qu’elle incarne toutes les activités humaines et que tous les domaines de la durabilité se ramènent à une composante sociale. Cette dimension donne la priorité aux droits de l’homme et reconnaît que le bien-être de tous les individus détermine la longévité, l’efficacité et la durabilité d’une société.
La durabilité économique se réfère à la pérennité des entreprises (c’est-à-dire leur rentabilité). Parfois, cela peut sembler en contradiction avec la durabilité environnementale. Cependant, les entreprises ont fait des progrès significatifs en matière d’action climatique. Les responsables du développement durable, par exemple, sont chargés de repenser les chaînes de valeur afin d’améliorer les performances ESG dans l’ensemble des opérations mondiales. Cela peut signifier affiner la manière dont les matières premières sont achetées, adopter une flotte de véhicules électriques ou donner la priorité aux initiatives de décarbonisation. Quelle que soit l’approche retenue, la mission des entreprises reste la même : trouver un équilibre entre la rentabilité et la planète dans un souci de bonne gestion de l’environnement.
Les rapports de durabilité jouent un rôle crucial dans la promotion de la durabilité dans les entreprises, c’est-à-dire la stratégie d’une entreprise visant à réduire l’impact environnemental et social négatif résultant de ses opérations. Les pratiques de durabilité d’une organisation sont généralement analysées par rapport aux indicateurs ESG qui sont partagés avec le public par le biais de rapports annuels.
Les entreprises peuvent mieux comprendre les défis et les opportunités auxquels elles sont confrontées en créant des rapports de durabilité qui retracent les étapes et les progrès en matière de critères ESG. Les informations issues de ces rapports peuvent aider les entreprises à s’éloigner des modèles économiques linéaires traditionnels et à renforcer l’économie circulaire qui met l’accent sur la location, le recyclage, la rénovation, la réparation, la réutilisation et le partage des matériaux et produits existants le plus longtemps possible.
Les entreprises peuvent tirer les avantages suivants de la création d’un rapport de durabilité :
Les préoccupations concernant le changement climatique et les conditions de travail se sont accrues ces dernières années, en particulier pour les entreprises confrontées à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Un rapport de durabilité peut aider les organisations à surmonter efficacement les effets indésirables de divers problèmes ESG en fournissant un véhicule pour mesurer, évaluer et comprendre leur encombrement opérationnel.
Un rapport complet sur la durabilité peut aider les organisations à repenser leurs modèles d’entreprise afin de mieux équilibrer les performances financières et les objectifs de durabilité. Grâce à des rapports annuels sur la durabilité, les entreprises peuvent attirer des investisseurs intéressés par les progrès continus en matière de respect des exigences relatives aux rapports de durabilité.
Les parties prenantes s’attendent à une plus grande transparence de la part des marques et des entreprises, en particulier lorsque les critères ESG sont intrinsèquement liés aux performances d’une entreprise. Les rapports de durabilité constituent un moyen concret de répondre à cet appel de transparence en démontrant qu’une entreprise et son écosystème de partenariats privilégient les problèmes de durabilité.
Un rapport de durabilité fournit également aux entreprises des informations précieuses sur les changements environnementaux et sociétaux en cours. Les entreprises peuvent voir comment leurs initiatives ESG se situent par rapport aux grandes tendances en matière de durabilité et découvrir des domaines d’amélioration potentiels. Cela peut éclairer la prise de décision qui conduit à une meilleure performance en matière de durabilité et à un meilleur alignement avec les exigences réglementaires.
En fonction de son emplacement, l’entreprise est tenue de présenter un rapport de développement durable. En Europe, par exemple, certaines organisations sont soumises à des réglementations en matière d’investissement durable et d’ESG. Prenons l’exemple de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD), une législation de l’Union européenne qui oblige les entreprises à rendre compte de l’impact environnemental et durable de leurs activités commerciales, ainsi que de leurs initiatives ESG.
À l’inverse, aux États-Unis, les entreprises ne sont pas obligées de fournir des indicateurs ESG ou de durabilité dans leurs rapports annuels, à l’exception de la Californie, qui a récemment adopté des lois climatiques qui imposent certaines divulgations liées au climat. Cependant, il est souvent dans leur intérêt de le faire, car les institutions et les particuliers prennent de plus en plus en compte les notes ESG des entreprises dans leurs décisions d’investissement.
De plus, les entreprises d’Amérique du Nord doivent toujours respecter les directives énoncées par la Security Exchange Commission (SEC). La SEC est chargée d’identifier toute mauvaise conduite liée à l’ESG telle que le greenwashing ou la fraude. Des organisations tierces telles que Bloomberg, S&P Dow Jones Indices et d’autres mesurent l’impact potentiel des risques ESG et ces notations peuvent être utilisées en conjonction avec d’autres données économiques pour éclairer les décisions des investisseurs.
À partir de 2026, les entreprises publiques brésiliennes seront tenues de publier chaque année des informations sur la durabilité et le climat. Les exigences seront basées sur les normes ISSB. De même, les grandes entreprises australiennes seront tenues de respecter les obligations de divulgation financière liées au climat à compter de 2024. Bien qu’elles soient définies par l’Australian Accounting Standards Board (AASB), ces normes seront également alignées sur celles définies par l’ISSB.
Il existe plusieurs ressources pour guider les organisations tout au long du processus de production de rapport.
Pour commencer, les entreprises peuvent faire référence aux objectifs de développement durable (ODD), qui servent de cadre directeur aux gouvernements et aux organisations. Présentés par les Nations Unies, les ODD définissent un programme mondial pour le développement durable dans l’espoir de parvenir à un avenir plus durable d’ici à 2030.
À partir de là, les entreprises peuvent se tourner vers plusieurs organisations tierces qui fixent les normes en matière de rapports de durabilité et peuvent aider les entreprises à trouver le cadre de rapports sur le développement durable adéquat à utiliser :
Le SASB est une organisation à but non lucratif qui s’efforce d’établir et de maintenir des normes sectorielles pour guider la divulgation d’informations sur la durabilité, telles que les émissions de GES, aux investisseurs et autres parties prenantes financières.
L’ISSB est un organisme de normalisation indépendant dont la mission est de créer une référence mondiale complète de normes de divulgation de durabilité de haute qualité pour répondre aux besoins des investisseurs et des marchés financiers.
Le GRI est une organisation à but non lucratif qui fournit un cadre de conseils applicable à l’échelle mondiale pour une gamme complète de questions ESG et de développement durable. Aujourd’hui, les normes GRI fournissent une base de référence, ainsi qu’une feuille de route, aux entreprises qui souhaitent fixer des objectifs et créer leurs propres rapports de durabilité.
