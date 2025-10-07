Qu’est-ce qu’un rapport de durabilité ?

Cette pratique englobe les indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cependant, un rapport de durabilité diffère d’un rapport ESG dans la mesure où l’ESG se concentre sur l’évaluation de la performance des entreprises par rapport à des indicateurs ESG, tandis que la durabilité adopte une approche plus large et examine le modèle commercial et les méthodologies dans leur ensemble.



Plus précisément, un rapport ESG utilise un ensemble d’indicateurs pour évaluer les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance d’une entreprise. À l’aide de différents cadres de production de rapports ESG (lien externe à ibm.com), les entreprises peuvent informer leurs parties prenantes de leur impact positif sur la société et l’environnement, ainsi que de leurs pratiques de gouvernance d’entreprise.

Un rapport de durabilité, quant à lui, encourage des pratiques commerciales plus responsables et éthiques en tenant compte de la relation de l’organisation avec le monde qui l’entoure. La durabilité étant un concept complexe, les entreprises peuvent s’appuyer sur plusieurs cadres de production de rapport, même si la plupart d’entre eux incluent des termes et des concepts clés tels que la durabilité, les émissions de carbone, la chaîne d’approvisionnement et la responsabilité sociale des entreprises (RSE).

L’une des principales différences entre l’ESG et la durabilité est la notion de motivation et de résultats. Un rapport de durabilité examine le modèle commercial ou les méthodologies qui motivent une entreprise et ses employés à agir dans le meilleur intérêt de la société. Un rapport ESG est la mesure et le résultat de ces initiatives et fournit aux entreprises et aux investisseurs les données ESG nécessaires à la prise de décision.

À l’instar de la RSE, les rapports ESG et de durabilité aident les organisations à améliorer leur confiance et leur réputation auprès des consommateurs en fixant des objectifs, en atteignant des cibles de réduction et en surpassant les critères de référence du secteur. Les entreprises peuvent considérablement améliorer la prise de décision et la gestion des risques en tenant compte des trois dimensions de la durabilité dans leur stratégie globale de durabilité plus importante.