Red Hat’s OpenShift est une plateforme de conteneur open source qui fonctionne sur le système d’exploitation Red Hat Enterprise Linux et sur Kubernetes. Ce produit est généralement appelé « plateforme en tant que service » (PaaS), car il combine une multitude de services au sein de la plateforme pour les entreprises. Cela inclut la plateforme Kubernetes et les images de conteneurs Docker. Il comprend également des fonctionnalités supplémentaires exclusives à la plateforme d’entreprise OpenShift.

Kubernetes est également une plateforme d'orchestration de conteneurs open source. Il permet aux développeurs de contrôler, de gérer et de gérer plus facilement les workloads de traitement des logiciels pour un meilleur déploiement et une meilleure évolutivité.

Pour en savoir plus sur Kubernetes, regardez notre vidéo « Fonctionnement de Kubernetes » :

La caractéristique principale de la différenciation entre les deux plateformes est que la plateforme OpenShift conteneur inclut la plateforme et les fonctionnalités de Kubernetes (ainsi que les fonctionnalités Docker). Mais Kubernetes n' inclut pas les services OpenShift, et il s'agit d'une option autonome, avec son propre tableau de bord Kubernetes.

De plus, bien que les deux soient des programmes open source, OpenShift est un service de plateforme payant proposé par Red Hat, tandis que le code open source Kubernetes est un service gratuit qui peut être téléchargé depuis GitHub.

Cette différence peut susciter un certain degré de confusion, il est donc utile de comprendre que les fournisseurs de Kubernetes-as-a-Service (KaaS) proposent un déploiement dédié aux entreprises et des services Kubernetes gérés. Ces fournisseurs proposent généralement des services d’intégration gérés avec les fournisseurs de cloud tels qu’IBM, Amazon Web Services (AWS) ou Microsoft Azure.