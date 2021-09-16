OpenShift et Kubernetes sont les options logicielles d’orchestration de conteneurs les plus utilisées aujourd’hui. Examinons les deux solutions, leurs relations et leurs différences.
Red Hat’s OpenShift est une plateforme de conteneur open source qui fonctionne sur le système d’exploitation Red Hat Enterprise Linux et sur Kubernetes. Ce produit est généralement appelé « plateforme en tant que service » (PaaS), car il combine une multitude de services au sein de la plateforme pour les entreprises. Cela inclut la plateforme Kubernetes et les images de conteneurs Docker. Il comprend également des fonctionnalités supplémentaires exclusives à la plateforme d’entreprise OpenShift.
Kubernetes est également une plateforme d'orchestration de conteneurs open source. Il permet aux développeurs de contrôler, de gérer et de gérer plus facilement les workloads de traitement des logiciels pour un meilleur déploiement et une meilleure évolutivité.
La caractéristique principale de la différenciation entre les deux plateformes est que la plateforme OpenShift conteneur inclut la plateforme et les fonctionnalités de Kubernetes (ainsi que les fonctionnalités Docker). Mais Kubernetes n' inclut pas les services OpenShift, et il s'agit d'une option autonome, avec son propre tableau de bord Kubernetes.
De plus, bien que les deux soient des programmes open source, OpenShift est un service de plateforme payant proposé par Red Hat, tandis que le code open source Kubernetes est un service gratuit qui peut être téléchargé depuis GitHub.
Cette différence peut susciter un certain degré de confusion, il est donc utile de comprendre que les fournisseurs de Kubernetes-as-a-Service (KaaS) proposent un déploiement dédié aux entreprises et des services Kubernetes gérés. Ces fournisseurs proposent généralement des services d’intégration gérés avec les fournisseurs de cloud tels qu’IBM, Amazon Web Services (AWS) ou Microsoft Azure.
Il est également utile d’avoir une connaissance de base du développement de la technologie d’orchestration de conteneurs et de son état actuel.
Le logiciel de conteneur n’est pas une nouveauté. Il est utilisé depuis les années 1970, lorsque les machines virtuelles (VM) ont remplacé le traitement mainframe par un partage avancé des ressources multi-systèmes sur une seule machine (ou « nœud »). Les développeurs pouvaient installer plusieurs systèmes d’exploitation virtuels sur un seul ordinateur. Les développeurs ont utilisé la segmentation des machines virtuelles, ce qui a permis à plusieurs utilisateurs d'accéder aux ressources et de les partager. Elle a également permis aux développeurs de tester et d’exécuter des applications dans un environnement isolé. L’isolation des applications des autres processus leur a permis de s’exécuter simultanément avec moins d’interférences ou d’interruptions de service.
Au cours des deux dernières décennies, la technologie des clusters de conteneurs, qui permet de gagner de l'espace et d'équilibrer la charge, a vu le jour. Elle est devenue la principale solution logicielle pour conteneurs permettant d'équilibrer de manière sécurisée les charges, les vitesses et la parité des applications dans tous les environnements.
En 2013, Docker a lancé un logiciel open source basé sur une interface graphique qui a une fois de plus fait progresser la technologie des conteneurs. Il a permis aux utilisateurs de mieux créer et contrôler le développement d’applications et a fourni des flux d’images. Peu après, Google a fondé Kubernetes (connu également sous le nom de « kube » ou « k8 ») en 2014 avec la conteneurisation de clusters Kubernetes, et qui est désormais géré par la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) à but non lucratif de la Linux Foundation.
Enfin, la plateforme RedHat OpenShift sur le système d'exploitation Red Hat Enterprise Linux (RHEL) a été lancée en 2011 et a gagné en demande au cours des 10 dernières années, car elle a permis de créer davantage de services destinés aux entreprises.
Le logiciel d’orchestration de conteneurs automatise les conteneurs et permet aux développeurs de les configurer. Il est considéré comme portable dans la mesure où il peut être créé et déployer dans n’importe quel environnement.
La technologie des conteneurs consiste à regrouper le code de l'application, ainsi que ses bibliothèques et d'autres informations nécessaires, en un seul événement. On l'appelle une « unité unique » d'application, car elle comprend le code le plus élémentaire orienté objet ou processus. Cela permet aux applications de mieux fonctionner, que ce soit sur site ou dans n’importe quel écosystème de développement. L'orchestration de conteneurs en cluster est une forme très répandue de technologie logicielle de conteneur, et c'est ainsi que Kubernetes est conçu.
La conteneurisation utilise des clusters de nœuds (machines réelles ou virtuelles) qui fonctionnent comme un serveur robuste. Cela permet de plus d'espace, d'isoler les applications, d'équilibrer la charge et de voir les vitesses de traitement toujours plus rapides.
Les clusters Kubernetes sont conçus dans des pods. Ceux-ci conservent le même nombre de ressources et fonctionnent dans le même réseau. Il s’agit d’une structure de traitement puissante, car elle peut être répliquée afin que n’importe quel conteneur d’un pod puisse fonctionner comme un autre, produisant des mises à jour simultanées ou équilibrant les responsabilités de traitement de charge.
Comment cette technologie fonctionne-t-elle pour votre entreprise et vos applications logicielles ? En résumé, le système est structuré de manière à ce que les pods puissent être répliqués afin de prendre en charge l'équilibrage de charge pour vos applications et de garantir leur bon fonctionnement. Il s’agit d’un moyen d’exécuter un logiciel de manière plus efficace et plus fiable, que vous l’exécutiez sur un ordinateur de bureau, un appareil mobile, un réseau local ou sur le cloud. Il vous permet de mettre plus facilement vos logiciels à l'échelle.
Dans l’ensemble, Kubernetes et OpenShift offrent un processus d’intégration continue et de distribution continue (CI/CD) très fonctionnel. Vous constaterez toutefois que certaines fonctionnalités du pipeline CD répondront peut-être mieux aux besoins de votre entreprise.
Maintenant que vous avez une idée du fonctionnement de l’orchestration de conteneurs de cluster, vous pouvez mieux comprendre les fonctionnalités de Kubernetes et ce qu’il offre pour votre entreprise.
Le déploiement et la distribution de Kubernetes pour les applications logicielles permettent aux entreprises de créer, de tester et de déployer des applications plus efficacement.
Les principales fonctionnalités de Kubernetes sont les suivantes :
Pensez à Kubernetes comme la meilleure option pour DevOps pour configurer et personnaliser les modèles d'application avec des commandes en ligne plus directes. Pour deploymentconfig et de nombreux contrôleurs, tels que les contrôleurs de réplication et d'espace de noms, Kubernetes peut être considéré comme une option plus complète.
OpenShift est une plateforme d'orchestration de conteneurs basée sur le cloud qui fonctionne sous Linux et comprend de nombreuses fonctionnalités supplémentaires et contrôles d'accès, que certaines entreprises peuvent juger plus importants.
La plateforme est conçue pour améliorer la mise à l'échelle et l'efficacité du développement basé sur le cloud sur IBM, Amazon et d'autres services cloud.
Les fonctionnalités principales d'OpenShift sont les suivantes :
La plateforme OpenShift peut être une option plus attrayante pour les entreprises à la recherche d’une automatisation prête à l’emploi et de fonctionnalités de conformité.
À la base, Kubernetes et OpenShift peuvent se déployer et s’exécuter sur des environnements de cloud public et locaux pour offrir une meilleure expérience à l’utilisateur final. Mais les différences fondamentales sont les considérations les plus importantes pour les entreprises.
Les applications de cas d’utilisation pour les deux options d’orchestration de conteneurs nécessitent un examen plus approfondi du type de secteur pour lequel chacune d'elles est la plus adaptée.
Les applications très utilisées qui nécessitent des mises à jour régulières peuvent se tourner vers Kubernetes pour son système facile à mettre à jour. Par exemple, les jeux et les espaces sociaux peuvent utiliser Kubernetes de manière plus intensive.
D'autre part, les applications à forte conformité, telles que les applications de santé, de formation ou gouvernementales, peuvent nécessiter un environnement plus sécurisé et plus strict. OpenShift est conçu pour « mieux se conformer aux réglementations » (lien externe à ibm.com) et respecte notamment les réglementations de conformité RGPD, HIPAA et HIPAA.
Pour les nouvelles entreprises, en particulier pour les petites entreprises, OpenShift peut être plus attrayante en raison de sa prise en charge accrue, notamment du déploiement plus facile de clusters CI/CD.
IBM propose à la fois Kubernetes et OpenShift en tant que services distincts avec IBM Cloud.
En effet, « The Forrester Wave: Multi-cloud Container Development Platforms » a désigné Red Hat OpenShift on IBM Cloud Service comme leader pour le troisième trimestre 2020 (lien externe à ibm.com).
De plus, IBM est une solution Kubernetes certifiée, en tant que fournisseur certifié KCSP et membre de la CNCF.
Vous pouvez créer et déployer des clusters de conteneurs OpenShift dans n’importe quel environnement avec IBM Cloud Satellite. Les entreprises peuvent également utiliser les outils et les API Red Hat OpenShift avec des options cloud. IBM fournit toutes les formes de conformité (par exemple, SOC1, 2 ; RGPD ; FIPS 140-2 niveau 4) et permet aux entreprises d'accéder à Jenkins dans le cadre du catalogue OpenShift ainsi que de l'assistance produit expert.
