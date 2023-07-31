Ceci est la troisième partie d’une série en cinq volets sur la modernisation des mainframes.

Nous avons déjà abordé le fait que la modernisation des mainframes ne concerne pas uniquement le secteur financier. Par conséquent, pourquoi ne pas aborder le sujet qui préoccupe tout le monde ? Les plus grands défis de modernisation du monde sont concentrés dans le secteur bancaire.

Avant Internet et le cloud computing, et avant les smartphones et les applications mobiles, les banques effectuaient des paiements via d’immenses passerelles électroniques de règlement et exploitaient des mainframes comme systèmes d’enregistrement.

Les sociétés de services financiers sont considérées comme des institutions parce qu’elles gèrent et déplacent les principaux aspects de notre système économique mondial. Et le cœur battant des institutions financières est le mainframe IBM.

Les banques ont tout à gagner (et tout à perdre en cas d’échec) à adapter leurs applications mainframe et leurs actifs de données aux normes modernes de flexibilité, d’agilité et d’innovation cloud pour répondre à la demande des clients.