Voici la deuxième partie d'une série de cinq articles sur la modernisation des mainframes.
Quand vous entendez l'expression « modernisez vos applications mainframe grâce au cloud », la première chose qui vous vient à l'esprit est probablement la migration. Pas si vite. Quand on va plus loin que les idées reçues, migrer hors du mainframe est rarement la meilleure approche. Les mainframes d'aujourd'hui sont extrêmement rapides, remarquablement évolutifs et si incroyablement fiables que de nombreux mainframes en service aujourd'hui fonctionnent depuis des décennies sans la moindre interruption de service. Tout à fait. Pas au quart. Pas à moitié. On parle de « 100 % de temps de fonctionnement ». Il n’est pas étonnant que les deux tiers des entreprises du Fortune 100 en dépendent pour assurer leurs transactions essentielles. Banques, compagnies aériennes, compagnies d’assurance, détaillants... la liste est longue. L'économie internationale dépend des mainframes, à chaque instant. Cependant, ces mêmes entreprises sont en pleine transformation numérique. Les nouvelles pressions exercées par l'économie et les clients les obligent à innover et à repenser la manière dont elles exploitent la technologie pour apporter de la valeur au client. Ces transformations incluent invariablement le cloud, et lorsque c'est le cas, la modernisation du mainframe entre rapidement en ligne de compte. Alors qu'AWS, Microsoft Azure et d'autres grands fournisseurs de cloud aimeraient que toutes les charges de travail des entreprises s'exécutent sur leurs clouds, ils se rendent compte que la plupart des clients mainframe seraient mieux servis par une stratégie de collaboration mainframe/cloud. IBM, le seul fournisseur de mainframes restant et fournisseur de cloud à part entière, défend également l'intégration des mainframes et des clouds pour répondre aux besoins numériques modernes des entreprises qui dépendent depuis tant d'années de la plateforme mainframe. Vous pensez toujours que la modernisation des applications mainframe implique nécessairement une migration ? Examinons les différents scénarios de collaboration mainframe/cloud pour voir comment apporter de la valeur, économiser de l’argent et, surtout, atteindre les objectifs de la transformation numérique en se concentrant sur le client.
Pour certaines entreprises équipées de mainframes, la modernisation peut ne pas être une priorité. Selon l'adage « si le système n'est pas défaillant, il n'est pas nécessaire de le corriger », certaines applications mainframe continuent à fonctionner, offrant autant de valeur aujourd'hui qu'elles en offraient lorsqu'elles étaient nouvelles. Laisser ces applications de côté est peut-être la meilleure décision métier, mais cela pourrait également ralentir la capacité de l'entreprise à innover pour répondre à l'évolution des besoins des clients. Il est important de peser le pour et le contre d'un changement par rapport au maintien du statu quo. Dans d'autres situations, les initiatives de modernisation des applications mainframe impliquent la mise à jour ou le remplacement des anciennes applications mainframe par des applications mainframe nouvelles ou révisées. Toutefois, il est fort probable que la modernisation des systèmes mainframe nécessite une combinaison de capacités mainframe et de capacités cloud fonctionnant de concert. La refonte des applications mainframe pour les faire fonctionner dans le cloud est une stratégie de modernisation parfois envisagée. Convertir le COBOL en Java, par exemple, soit pour l’exécuter tel quel dans le cloud, soit dans le cadre d’une initiative de reprise de l’architecture cloud-native. La réduction des coûts de millions d’instructions par seconde du mainframe a souvent pour motivation métier le transfert de certaines ou de toutes les applications vers le cloud. « Les clients veulent faire plus avec moins », explique Steven Steuart, responsable international AWS GTM Mainframe. « Nos clients peuvent effectuer des transformations avec ou vers AWS (par exemple pour réduire la consommation liées au traitement de millions d’instructions par seconde), traiter sur mainframe et consommer sur AWS. »
Les entreprises utilisent les mainframes pour exécuter des applications et stocker des données. Les considérations relatives à la modernisation pour chaque usage sont souvent différentes. Aborder la question du mainframe par rapport au cloud comme celle de savoir quel outil convient à quelle tâche est essentiel pour des décisions de modernisation rentables. Par exemple, laisser le traitement des transactions de base sur le mainframe est une décision simple et peu risquée, tandis que l'exécution de charges de travail telles que l'analyse et l'expérience client sur le cloud permettra de réduire les coûts et d’utiliser la pleine puissance des services basés sur le cloud. En fait, dans de nombreuses situations, la question porte moins sur l'emplacement des applications que sur les données. La prise en charge des applications mobiles avec des données mainframe, par exemple, peut être à la fois coûteuse et lente en raison des coûts de traitement du mainframe, des coûts d’acheminement des données et des problèmes de latence du réseau. La réplication sélective des données du mainframe vers le cloud pour permettre un accès en lecture seule peut résoudre ces problèmes, mais elle n'est appropriée que lorsque l'accès en temps réel aux données est peu important. L'inférence en temps réel, au plus près de l'endroit où résident les données, est un avantage concurrentiel qu'offre le mainframe moderne IBM z16. Dans d'autres situations, l'objectif est d'élargir l'accès aux données du mainframe aux applications et services basés sur le cloud. Les entreprises peuvent ainsi tirer parti de la valeur des données sur le mainframe dans l'ensemble de leur environnement informatique.
Alors que la génération des développeurs mainframe part à la retraite, les établissements se reposant sur le mainframe doivent recruter du personnel. Ces professionnels ne veulent cependant pas s'asseoir devant des terminaux à écran vert. Ils veulent travailler avec des outils de développement modernes dans un environnement moderne basé sur le cloud. Découvrez IBM Wazi Developer for Workspaces. Wazi est un environnement de développement avec un environnement de développement intégré basé sur un navigateur que les développeurs et les testeurs peuvent utiliser pour créer, tester et exécuter des applications mainframe depuis n'importe où. AWS, pour sa part, est totalement compatible avec Wazi. « Wazi d’IBM est disponible aujourd’hui sur le AWS Marketplace dans le cadre de l’offre Z and Cloud Modernization Stack d’IBM », souligne Steve Steuart d’AWS. Wazi répond au problème des compétences générationnelles en proposant une expérience moderne aux développeurs qui utilisent des applications mainframe z/OS dans le cloud. En outre, IBM a déployé IBM Wazi as a Service sur IBM Cloud, proposant pour la première fois le développement et le test de z/OS en tant que service sur le cloud. « Les développeurs ont désormais facilement accès aux outils de développement modernes et aux services cloud innovants », a déclaré Andy Bradfield, vice-président d’IBM Z Hybrid Cloud. « Grâce aux clouds hybrides, ils peuvent maintenir leurs applications là où elles sont nécessaires : dans le cloud, sur site et en périphérie du réseau. »
Outre IBM et les principaux fournisseurs de cloud, il existe tout un écosystème de fournisseurs, jeunes et établis, qui proposent des outils et des plateformes pour aider les entreprises à moderniser leurs applications mainframe grâce au cloud. Certains fournisseurs se concentrent sur les outils DevOps. D’autres sur l’intégration mainframe-cloud. Les DataOps et d'autres outils de données modernes sont également disponibles auprès de nombreux fournisseurs de logiciels indépendants. En conséquence, le nombre d’entreprises basées sur mainframe qui cherchent à migrer hors de cette vénérable plateforme diminue en réalité, car il devient de plus en plus évident que les mainframes sont une partie intégrante et essentielle du monde moderne basé sur le cloud. Pour en savoir plus, consultez les autres articles de cette série :
Copyright © Intellyx LLC. IBM est un client d’Intellyx. Intellyx dispose du contrôle éditorial final de cet article. Aucune IA n’a été utilisée dans la rédaction de cet article.
