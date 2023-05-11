Voici la deuxième partie d'une série de cinq articles sur la modernisation des mainframes.

Quand vous entendez l'expression « modernisez vos applications mainframe grâce au cloud », la première chose qui vous vient à l'esprit est probablement la migration. Pas si vite. Quand on va plus loin que les idées reçues, migrer hors du mainframe est rarement la meilleure approche. Les mainframes d'aujourd'hui sont extrêmement rapides, remarquablement évolutifs et si incroyablement fiables que de nombreux mainframes en service aujourd'hui fonctionnent depuis des décennies sans la moindre interruption de service. Tout à fait. Pas au quart. Pas à moitié. On parle de « 100 % de temps de fonctionnement ». Il n’est pas étonnant que les deux tiers des entreprises du Fortune 100 en dépendent pour assurer leurs transactions essentielles. Banques, compagnies aériennes, compagnies d’assurance, détaillants... la liste est longue. L'économie internationale dépend des mainframes, à chaque instant. Cependant, ces mêmes entreprises sont en pleine transformation numérique. Les nouvelles pressions exercées par l'économie et les clients les obligent à innover et à repenser la manière dont elles exploitent la technologie pour apporter de la valeur au client. Ces transformations incluent invariablement le cloud, et lorsque c'est le cas, la modernisation du mainframe entre rapidement en ligne de compte. Alors qu'AWS, Microsoft Azure et d'autres grands fournisseurs de cloud aimeraient que toutes les charges de travail des entreprises s'exécutent sur leurs clouds, ils se rendent compte que la plupart des clients mainframe seraient mieux servis par une stratégie de collaboration mainframe/cloud. IBM, le seul fournisseur de mainframes restant et fournisseur de cloud à part entière, défend également l'intégration des mainframes et des clouds pour répondre aux besoins numériques modernes des entreprises qui dépendent depuis tant d'années de la plateforme mainframe. Vous pensez toujours que la modernisation des applications mainframe implique nécessairement une migration ? Examinons les différents scénarios de collaboration mainframe/cloud pour voir comment apporter de la valeur, économiser de l’argent et, surtout, atteindre les objectifs de la transformation numérique en se concentrant sur le client.