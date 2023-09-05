Combiner mainframe et cloud ? C’est facile avec l’open source

Voici la quatrième partie d’une série de cinq articles sur la modernisation des mainframes.
Le secret pour intégrer le mainframe dans les environnements informatiques modernes centrés sur cloud est de faire en sorte que l’expérience de travail avec le mainframe soit la même que l’expérience de travail hors mainframe, en particulier l’expérience du développeur (DX).
Historiquement, travailler sur un mainframe était une expérience entièrement différente de celle du monde distribué. Les mainframes étaient équipés de terminaux à écran vert (ou émulateurs de terminal), d’outils et de langages de programmation spécifiques au mainframe, et de méthodes totalement différentes d’organisation et d’accès aux données, de gestion de la sécurité et d’exploitation de toutes les fonctionnalités au niveau du système d’exploitation.
Pour offrir aux développeurs un DX moderne sur le mainframe, il ne suffit pas d’un nouveau skin. Les développeurs ont besoin d’une interaction pratique avec les outils qu’ils utilisent, une relation profonde qui leur permet de s’approprier la technologie, même lorsqu’ils travaillent dans le cloud.
La clé de cette relation étroite ? Les logiciels open source.
Les logiciels open source et DevOps partagent une philosophie commune et des fondements techniques. Il est essentiel de comprendre l’un pour comprendre l’autre.
DevOps est un état d’esprit, une culture et un ensemble de pratiques techniques qui favorisent une meilleure communication et une meilleure collaboration tout au long du cycle de vie du logiciel. L’automatisation basée sur les outils est un facilitateur important, mais DevOps est davantage un changement de perception et de comportement humain qu’un effort technologique.
Dans de nombreuses entreprises, l’équipe DevOps travaille avec les développeurs et les responsables des opérations pour assembler et gérer les différentes technologies d’automatisation qui prennent en charge les parties du cycle de vie relatives à l’intégration continue et au déploiement continu (CI/CD), ce que nous avons fini par appeler la chaîne d’outils Devops.
GitOps est également un facilitateur important de CI/CD et, par extension, de DevOps. GitOps est un modèle cloud natif pour les opérations qui prend en compte le déploiement basé sur des modèles et des configurations sur des infrastructures immuables permettant de supporter des environnements de production dynamiques à l’échelle.
GitOps tire son nom de Git, le très populaire outil de gestion de code open source. L’adoption d’outils et de processus standard tels que Git et GitOps peut permettre aux pratiques de développement d’une entreprise d’atteindre plus efficacement ses objectifs.
Permettre aux équipes d’utiliser un pipeline standard basé sur Git pour Orchestrate le développement et le déploiement d’une application augmente la productivité.
Étant donné que les développeurs de mainframes doivent faire partie de la même équipe que tous les autres, ils doivent avoir un rôle actif dans le cycle de développement. Par conséquent, l’architecture optimale pour parvenir à l’inclusivité du mainframe doit équilibrer les activités sur le mainframe avec son intégration dans la chaîne d’outils Devops.
Une telle architecture comprend de nombreux éléments open source. L’Open Mainframe Project (OMP), hébergé par la Fondation Linux et défendu par IBM, Broadcom, Rocket Software et d’autres, est l’une des sources de ce type de logiciel.
Le projet phare de l’OMP est Zowe. L’objectif de Zowe est d’équiper les développeurs de mainframes de tous les outils dont ils ont besoin pour qu’ils soient des acteurs DevOps à part entière, aussi bien pendant le processus de développement, via l’intégration continue (CI), que lors du déploiement de logiciels en production, via le déploiement continu (CD).
L’OMP a basé Zowe sur IBM z/OS, le système d’exploitation d’IBM pour ses mainframes Z. Zowe est un cadre d’exigences logicielles comprenant un ensemble de base d’applications, d’API et de capacités de système d’exploitation pour soutenir les développements futurs.
Zowe offre aux développeurs des interfaces modernes pour interagir avec z/OS, leur permettant de travailler avec le mainframe comme dans les environnements cloud modernes. Les vendeurs tiers sont également invités à créer des plug-ins et des extensions pour inclure les capacités de Zowe dans leurs outils de développement commerciaux. IBM soutient également Wazi, qui est basé sur l’open source. Wazi est une famille d’outils permettant de fournir un DX cloud natif pour z/OS et d’assurer le développement et le test cloud natif pour z/OS dans le IBM Cloud. Avec Wazi, les développeurs peuvent rapidement créer un système de développement et de test z/OS ou créer leur propre image personnalisée à partir de LPAR (partitions logiques) mainframe sur site.
Exécuter des composants Wazi dans IBM Cloud est un choix naturel, mais l’histoire du cloud DevOps mainframe open source s’étend aussi à d’autres clouds.
AWS, par exemple, fournit un environnement d’exécution géré pour moderniser les workloads de mainframe suivant plusieurs stratégies hybrides. IBM Z and Cloud Modernization Stack s’exécute sur Red Hat OpenShift on AWS. Cette pile comprend des outils de modernisation conteneurisés et la possibilité de se connecter à des environnements z/OS.
Les ingénieurs DevOps peuvent également exécuter Red Hat Ansible Automation Platform on AWS comme base pour la mise en œuvre d’automatisations DevOps sur AWS et les mainframes IBM zSystems.
Microsoft Azure étend également ses efforts DevOps au mainframe. Les solutions Azure DevOps s’intègrent à DevOps pour zSystems, couvrant les services Azure et les environnements z/OS pour orchestrer le cycle de vie du développement logiciel dans zSystems et Azure.
Enfin, comme pour AWS, Red Hat Ansible Automation Platform fonctionne comme une plateforme gérée sur Azure, intégrant les mainframes avec de nombreux services basés sur Azure. En fait, les développeurs peuvent utiliser Ansible Visual Studio Code Extension pour développer des protocoles Ansible à l’aide de collections IBM Z.
La position unique d’IBM, seule entreprise à encore fabriquer des mainframes, lui confère un rôle de chef de file dans le secteur des mainframes.
Malgré la longévité remarquable du mainframe en tant que plateforme essentielle pour les entreprises modernes, IBM est le premier à reconnaître que le mainframe doit s’intégrer correctement dans l’ensemble de l’environnement informatique de l’entreprise.
Travailler avec les clouds publics fait partie intégrante de cette stratégie. Les mainframes constituent un élément central d’IBM Cloud, et AWS et Azure sont de solides partenaires d’IBM dans sa démarche visant à faire du mainframe un acteur cloud de premier plan.
Pour en savoir plus, consultez les autres articles de cette série :
Copyright © Intellyx LLC. IBM est un client actuel d’Intellyx. Broadcom, Microsoft et Rocket Software sont d’anciens clients d’Intellyx. Intellyx conserve le contrôle éditorial final de cet article. Aucune IA n’a été utilisée pour rédiger cet article.
Profitez d’une valeur métier augmentée en intégrant l’IA aux workloads critiques sur l’IBM z17.
IBM Z est une famille d’infrastructures modernes alimentées par le processeur IBM Telum qui exécutent des systèmes d’exploitation d’entreprise et le logiciel IBM Z, permettant d’améliorer la précision, la productivité et l’agilité de l’IA.
Le IBM z17™ intègre l’IA avancée dans le cloud hybride, optimisant les performances, la sécurité et la prise de décision là où résident les données critiques.
Découvrez comment protéger les données de votre organisation contre les cybermenaces et assurer une récupération rapide après des événements critiques.
Découvrez comment la virtualisation transforme vos opérations informatiques en maximisant l’utilisation des ressources, en réduisant les coûts et en stimulant l’agilité. Découvrez les avantages et les principaux cas d’utilisation qui font de la virtualisation une nouvelle donne pour l’infrastructure moderne.
Libérez la puissance d’IBM Z et de Telum pour sécuriser vos données, optimiser les performances et obtenir des informations en temps réel pilotées par l’IA. Construisez l’avenir de votre entreprise avec des solutions mainframe et des processeurs de pointe, conçus pour la vitesse, l’évolutivité et la sécurité.