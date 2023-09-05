Combiner mainframe et cloud ? C’est facile avec l’open source

Les logiciels open source et DevOps partagent une philosophie commune et des fondements techniques. Il est essentiel de comprendre l’un pour comprendre l’autre.

DevOps est un état d’esprit, une culture et un ensemble de pratiques techniques qui favorisent une meilleure communication et une meilleure collaboration tout au long du cycle de vie du logiciel. L’automatisation basée sur les outils est un facilitateur important, mais DevOps est davantage un changement de perception et de comportement humain qu’un effort technologique.

Dans de nombreuses entreprises, l’équipe DevOps travaille avec les développeurs et les responsables des opérations pour assembler et gérer les différentes technologies d’automatisation qui prennent en charge les parties du cycle de vie relatives à l’intégration continue et au déploiement continu (CI/CD), ce que nous avons fini par appeler la chaîne d’outils Devops.

GitOps est également un facilitateur important de CI/CD et, par extension, de DevOps. GitOps est un modèle cloud natif pour les opérations qui prend en compte le déploiement basé sur des modèles et des configurations sur des infrastructures immuables permettant de supporter des environnements de production dynamiques à l’échelle.

GitOps tire son nom de Git, le très populaire outil de gestion de code open source. L’adoption d’outils et de processus standard tels que Git et GitOps peut permettre aux pratiques de développement d’une entreprise d’atteindre plus efficacement ses objectifs.

Permettre aux équipes d’utiliser un pipeline standard basé sur Git pour Orchestrate le développement et le déploiement d’une application augmente la productivité.

Étant donné que les développeurs de mainframes doivent faire partie de la même équipe que tous les autres, ils doivent avoir un rôle actif dans le cycle de développement. Par conséquent, l’architecture optimale pour parvenir à l’inclusivité du mainframe doit équilibrer les activités sur le mainframe avec son intégration dans la chaîne d’outils Devops.

Une telle architecture comprend de nombreux éléments open source. L’Open Mainframe Project (OMP), hébergé par la Fondation Linux et défendu par IBM, Broadcom, Rocket Software et d’autres, est l’une des sources de ce type de logiciel.

Le projet phare de l’OMP est Zowe. L’objectif de Zowe est d’équiper les développeurs de mainframes de tous les outils dont ils ont besoin pour qu’ils soient des acteurs DevOps à part entière, aussi bien pendant le processus de développement, via l’intégration continue (CI), que lors du déploiement de logiciels en production, via le déploiement continu (CD).

L’OMP a basé Zowe sur IBM z/OS, le système d’exploitation d’IBM pour ses mainframes Z. Zowe est un cadre d’exigences logicielles comprenant un ensemble de base d’applications, d’API et de capacités de système d’exploitation pour soutenir les développements futurs.

Zowe offre aux développeurs des interfaces modernes pour interagir avec z/OS, leur permettant de travailler avec le mainframe comme dans les environnements cloud modernes. Les vendeurs tiers sont également invités à créer des plug-ins et des extensions pour inclure les capacités de Zowe dans leurs outils de développement commerciaux. IBM soutient également Wazi, qui est basé sur l’open source. Wazi est une famille d’outils permettant de fournir un DX cloud natif pour z/OS et d’assurer le développement et le test cloud natif pour z/OS dans le IBM Cloud. Avec Wazi, les développeurs peuvent rapidement créer un système de développement et de test z/OS ou créer leur propre image personnalisée à partir de LPAR (partitions logiques) mainframe sur site.