Qu’est-ce que l’analytique edge ?

L'émission d'une alerte lorsqu'un appareil atteint un certain seuil est assez simple, mais la véritable valeur réside dans la production d'une analyse visuelle de plusieurs variables de données en temps réel et dans la recherche d'une signification prédictive dans le flux de données. Cela peut aider les entreprises à identifier les données aberrantes potentielles ou les problèmes qu'elles doivent approfondir et effectuer des analyses plus approfondies.

L’analytique edge n’est pas toujours de nature visuelle : il existe de nombreux autres éléments générateurs de données, tels que l’analyse des chocs et des vibrations, la détection du bruit, la mesure de la température, les manomètres, les débitmètres et l’analyse audio et tonale. Les systèmes anticollision des voitures fonctionnent à l’aide de capteurs et non de caméras. Bien que les applications d’analytique edge doivent fonctionner sur des dispositifs périphériques qui peuvent présenter des contraintes en matière de mémoire, de puissance de traitement ou de communication, ces dispositifs seraient connectés à un serveur/une passerelle périphérique où s’exécutent les applications conteneurisées.

Différents protocoles sont utilisés pour transmettre les données des appareils vers le serveur ou la passerelle (généralement appelé « premier kilomètre »). Voici quelques-uns des protocoles courants, mais cette liste n’est pas exhaustive :

HTTP/HTTPS : Hypertext Transfer Protocol/Secure sont des protocoles de communication sans état qui constituent la base d’Internet.

MQTT : Message Queuing Telemetry Transport est un protocole de connectivité de messagerie machine-à-machine léger de type publication/abonnement.

RTSP : Real-Time Streaming Protocol est un protocole avec état utilisé pour la contribution vidéo.

Streams over HTTP : l'un des nombreux protocoles adaptatifs basés sur HTTP.

l’un des nombreux protocoles adaptatifs basés sur HTTP. WebRTC : une combinaison de normes, de protocoles et d’API JavaScript et HTML5 qui permet des communications en temps réel.

Zigbee : une technologie sans fil qui utilise le protocole radio par paquets destiné aux dispositifs à faible coût fonctionnant sur batterie dans des environnements industriels.

La pile logicielle varie en fonction du cas d’utilisation pour un secteur particulier, mais d’une manière générale, les topologies d’analytique edge impliquent généralement une combinaison de produits. À l’extrémité, on trouve des dispositifs visuels, audio ou sensoriels, dont certains ont la capacité d’exécuter un modèle d’inférence conteneurisé. Ils envoient des données à un serveur d’inférence, qui peut exécuter IBM Visual Insights et IBM Edge Application Manager. Les données non visuelles seraient envoyées à un réseau principal d’événements à l’aide d’IBM Event Streams ou d’Apache Kafka. Et des produits logiciels tels qu’IBM Watson qui entraînent/réentraînent les modèles, ainsi que du middleware tel qu’IBM Cloud Pak for Data and AI pourraient agréger, nettoyer et analyser les données dans la couche supérieure.

Rappelez-vous le graphique illustrant l’a conscience situationnelle présenté ci-dessus : de la perception à l’action, l’analytique edge doit fonctionner en temps réel. Le schéma de l’architecture modulaire montre les différents composants en jeu, avec les temps de latence indiqués en millisecondes entre les différentes couches :

Figure 2 : Architecture des composants d’analytique edge