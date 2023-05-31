Il existe de nombreux scénarios d’utilisation commerciale qui se chevauchent, mobilisant à la fois les disciplines de l’Internet des objets (IdO) et de l’edge computing. Mais il existe un cas d’utilisation très pratique et prometteur qui a été déployé sans que beaucoup de gens y pensent : les produits connectés. Ce cas d’utilisation implique des dispositifs et des équipements dotés de capteurs, de logiciels et de connectivité qui échangent des données avec d’autres produits, opérateurs ou environnements en temps réel.

Dans cet article de blog, nous examinerons le phénomène souvent négligé des produits connectés et comment les entreprises les utilisent à leur avantage. C’est particulièrement vrai dans les domaines de la fabrication et de l’ingénierie industrielle. De la stratégie à la conception, au développement et au déploiement, de nombreux aspects sont à prendre en compte pour connecter les produits physiques. Bien que nous examinions cela du point de vue de l’edge computing, il a également des implications majeures pour l’Industrie 4.0.

Nous supposons que les lecteurs connaissent l’Industrie 4.0, qui implique l’intégration de technologies numériques avancées et de l’IdO dans les processus de fabrication et les appareils connectés qui transmettent et reçoivent des instructions et des données. Cela permet d’automatiser et d’optimiser davantage les processus de production, ce qui se traduit par une efficacité, une productivité et une flexibilité accrues dans la fabrication. Pour plus d’informations sur le concept, consultez le lien ci-dessous.