Il existe de nombreux scénarios d’utilisation commerciale qui se chevauchent, mobilisant à la fois les disciplines de l’Internet des objets (IdO) et de l’edge computing. Mais il existe un cas d’utilisation très pratique et prometteur qui a été déployé sans que beaucoup de gens y pensent : les produits connectés. Ce cas d’utilisation implique des dispositifs et des équipements dotés de capteurs, de logiciels et de connectivité qui échangent des données avec d’autres produits, opérateurs ou environnements en temps réel.
Dans cet article de blog, nous examinerons le phénomène souvent négligé des produits connectés et comment les entreprises les utilisent à leur avantage. C’est particulièrement vrai dans les domaines de la fabrication et de l’ingénierie industrielle. De la stratégie à la conception, au développement et au déploiement, de nombreux aspects sont à prendre en compte pour connecter les produits physiques. Bien que nous examinions cela du point de vue de l’edge computing, il a également des implications majeures pour l’Industrie 4.0.
Nous supposons que les lecteurs connaissent l’Industrie 4.0, qui implique l’intégration de technologies numériques avancées et de l’IdO dans les processus de fabrication et les appareils connectés qui transmettent et reçoivent des instructions et des données. Cela permet d’automatiser et d’optimiser davantage les processus de production, ce qui se traduit par une efficacité, une productivité et une flexibilité accrues dans la fabrication. Pour plus d’informations sur le concept, consultez le lien ci-dessous.
Il existe trois éléments fondamentaux en matière de produits connectés :
Comme nous le voyons dans la figure 1, les données sont l’élément vital des produits connectés. Cela dit, pourquoi les produits connectés deviennent-ils vitaux pour les entreprises ? Avec les produits connectés, les clients s’attendent non seulement à acheter les appareils de pointe les plus récents et les plus performants, mais aussi à ce que ces appareils fonctionnent, s’améliorent et sont mis à jour en permanence avec des fonctionnalités nouvelles tout au long de leur cycle de vie. Les mises à jour OTA (over-the-air) des voitures Tesla ou des produits Apple sont de bons exemples de fourniture de nouveaux logiciels, micrologiciels, fonctionnalités, protections, etc. aux produits connectés.
Les produits connectés ne se limitent pas à de simples mises à jour OTA. Les produits connectés peuvent améliorer l’assistance en surveillant et en optimisant l’utilisation. Dans les environnements industriels, ils fournissent l’état de santé des machines et peuvent prédire/prévenir les pannes ou les temps d’arrêt en anticipant les besoins de service. Les robots de l’atelier de fabrication sont programmés pour être conscients de la présence d’autres robots et pour travailler avec eux. Alimenté par des données, un produit peut être connecté de manière interactive à un écosystème plus large, offrant une expérience client améliorée (CX), des performances produits optimisées et des services, et une chaîne d’approvisionnement agile qui peut fournir de nouvelles sources de valeur au client.
Les entreprises disposent de produits et services connectés qui couvrent la stratégie commerciale et technologique, l’activation de la connectivité, la connectivité edge intelligente et l’informatique, etc. La figure 2 présente la vision d’IBM des composants qui offriront un avantage concurrentiel aux entreprises de fabrication d’aujourd’hui. Dans le domaine des Produits et services connectés, nous voyons les trois aspects principaux :
IBM propose également une offre qui comprend IBM Cognitive Assistant pour les produits connectés, qui tire parti des données et apprend des interactions avec les clients à travers tous les aspects du cycle de vie des produits connectés.
La connectivité s’accompagne de préoccupations en matière de sécurité, car les produits sont de plus en plus définis par des logiciels et axés sur les données. Les produits connectés sont conçus sur des plateformes à multiples facettes fonctionnant dans de multiples environnements d’exploitation, notamment en combinant des plateformes informatiques personnalisées, des plateformes informatiques traditionnelles et le cloud. Il est primordial de transformer les approches actuelles en matière de sécurité pour passer de solutions ponctuelles à une solution multiplateforme de bout en bout qui protège les produits connectés et les services associés.
Bon nombre des fonctionnalités auxquelles nous venons de faire référence se retrouvent également dans les solutions d’edge computing.
On pourrait dire que les produits connectés ne sont que la manifestation d’un cas d’utilisation d’edge computing spécifiquement lié au domaine de l’expérience client (CX). La différence réside dans la définition du edge computing, qui stipule que les données sont analysées à la source où elles sont générées. Les produits connectés, quant à eux, sont déterminés par les réponses reçues lors de l’envoi de données vers le cloud.
Dans certains cas, les produits intelligents connectés peuvent fonctionner indépendamment. Si un aspirateur robotique intelligent peut retourner à sa station d’accueil, est-il farfelu d’imaginer des véhicules autonomes se rendant eux-mêmes à une station de recharge ? Les véhicules évoluent pour devenir des produits connectés dotés de connexions aux smartphones, à d’autres véhicules et à l’infrastructure environnante grâce à des technologies de capteurs avancées, avec des capacités de traitement à distance et intégrées. De telles capacités nécessitent des mises à jour fréquentes de l’OTA de la part du fabricant. Nous pouvons affirmer que l’edge computing et l’écosystème qui l’accompagne ouvrent la voie aux véhicules autonomes, qui deviendront les ultimes dispositifs mobile edge et des prototypes de produits connectés.
Comme nous l’avons décrit dans les articles de blog précédents de cette série, IBM Edge Application Manager (IEAM) est mieux adapté pour déployer et gérer les applications sur les appareils edge et les appareils edge lointains.
L’un des précédents articles de blog de cette série, « Les données en périphérie », parlait de la gestion de toutes les données générées en périphérie. Les mêmes exigences en matière de protection, de confidentialité, de souveraineté, de gouvernance et d’hébergement des données sont tout aussi pertinentes pour les produits connectés.
Les produits connectés envoient et reçoivent d’énormes volumes de données vers le cloud. Des lois régissent la collecte et le stockage de toutes ces données. Lors de l’ajout de connectivité aux produits, les concepteurs et les fabricants doivent comprendre et prendre des mesures pour atténuer le rayon d’action. Les normes IEC 6243 et UL 2900 s’appliquent aux produits connectés utilisés dans les environnements domestiques ou commerciaux, aux dispositifs médicaux et aux systèmes de sécurité et de sûreté de la vie. L’État de Californie, par exemple, applique une loi appelée « Teddy Bear and Toaster Act », qui vise à renforcer la sécurité afin d’éviter les attaques de logiciels malveillants et de protéger les consommateurs qui utilisent des appareils connectés.
Même si les produits connectés vis-à-vis de l’IdO et de l’edge computing génèrent beaucoup de données, ni l’un ni l’autre n’offre de plan de données. À cette fin, l’IBM Cloud Pak for Data offre de nombreuses options pour gérer et magasin les données à des fins opérationnelles, d’analytique et de capacités d’audit. Nous envisageons de faire partie de la solution des produits connectés.
Du point de vue de l’expérience client, nous constatons que les produits connectés ont un impact majeur dans l’automobile, la technologie médicale, les produits de consommation, l’Industrie 4.0 et le secteur de l’énergie et des services publics. Pour exploiter tout le potentiel des produits et services connectés, les entreprises doivent placer l’expérience client au premier plan tout en assurant la sécurité des données et des réseaux.
Nous considérons les produits connectés comme des dispositifs fonctionnant et aidant les humains dans un domaine d’edge computing, les données étant l’élément vital de ces solutions. Les entreprises peuvent offrir de nombreux services après-vente personnalisés via des produits connectés et repousser les limites des secteurs.
Dites-nous ce que vous en pensez.
Merci à Joe Pearson et Charla Stracener d’avoir relu l’article et de nous avoir fait part de leurs réflexions.