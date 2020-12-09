Les clusters edge sont essentiellement des nœuds edge qui sont des clusters basés sur Kubernetes. Donc, quelle est la logique de la configuration d'un petit cluster en tant que nœud edge ? Chaque nœud edge (ou périphérique) dans ce cas, le cluster edge, est enregistré auprès de la plateforme d'échange sous l'organisation du propriétaire du cluster périphérique. L'enregistrement se compose d'un identifiant et d'un token de sécurité qui s'appliquent uniquement à ce cluster edge. Un processus d'agent autonome s'exécute sur ce cluster edge et applique les politiques définies par le propriétaire du cluster périphérique. De manière simultanée, les bots autonomes (ou agbots) sont assignés des politiques de déploiement pour déployer des services sur ces clusters périphériques.

La description ci-dessus présente les étapes du produit IBM Edge Application Manager, qui permet de déployer des services edge sur un cluster edge via un opérateur Kubernetes, et donc de bénéficier des mêmes mécanismes de déploiement autonomes que ceux utilisés avec les appareils edge. Cela signifie que toute la puissance de Kubernetes en tant que plateforme de gestion de conteneurs est disponible pour les services edge.

Ce lien vers le centre de connaissances sur les produits détaille les étapes à suivre pour installer un agent edge sur un cluster edge. Une fois cette opération effectuée, il est possible d’installer les applications pertinentes sur ce cluster edge. Comme vous l’avez peut-être deviné, IEAM prend en charge Kubernetes, K3s, MiniKube, Microk8s et Red Hat OpenShift.

Cet article de blog décrit la valeur métier unique offerte par le déploiement de clusters périphériques, pas nécessairement à distance, mais des nœuds en des emplacements sur site, néanmoins. Pour récapituler, les capacités de clustering des nœuds périphériques vous permettent de gérer et de déployer des workloads depuis un cluster de hub de gestion vers des instances distantes d'OCP ou d'autres clusters basés sur Kubernetes.

Un cluster edge permet des cas d’utilisation en périphérie de réseau qui nécessitent la colocalisation du calcul avec les opérations métier ou qui exigent plus d’évolutivité, de disponibilité et de capacité de calcul que ce que peut prendre en charge un appareil edge. De plus, il n’est pas rare que les clusters edge fournissent les services d’application nécessaires pour prendre en charge les services exécutés sur les appareils edge en raison de leur proximité avec ces derniers.