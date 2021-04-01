Le découpage de réseau n’est pas nouveau ; c’est un moyen de créer plusieurs réseaux logiques et virtualisés uniques au-dessus d’une infrastructure partagée en utilisant des réseaux définis par logiciel (SDN). Comme nous l'avons évoqué dans des blogs précédents, la technologie 5G a accéléré l'utilisation du SDN et de la virtualisation des fonctions de réseau (NFV), qui permettent tous deux de créer rapidement des tranches de réseau. Ainsi, en appliquant les mêmes principes de virtualisation aux réseaux d'accès radio (RAN), un opérateur de réseau peut séparer physiquement le trafic par tranches.

Les tranches réseau peuvent prendre en charge une application, un service, un ensemble d’utilisateurs ou un réseau spécifique et peuvent couvrir plusieurs domaines réseau, y compris l’accès, le cœur et le transport. Elles peuvent également être déployées auprès de plusieurs opérateurs. Cela signifie que chaque réseau logique est conçu pour servir un objectif métier défini et comprend toutes les ressources réseau nécessaires — configurées et connectées de bout en bout.

Les tranches de réseau, l’une des fonctionnalités les plus importantes de la 5G, peuvent être créées et programmées de manière dynamique pour fournir aux clients finaux leur propre réseau mobile et la gestion des abonnés, qui peuvent être continuellement mis à jour pour répondre à leurs besoins en constante évolution. De la bande passante ultra-élevée à la faible latence, les cas d’utilisation identifiés pour la 5G et le découpage réseau couvrent des besoins de livraison variés et se répartissent en trois grandes catégories. La version 15 du 3GPP (3rd Generation Partnership Project) a fourni des détails sur ces trois types de tranches/services (SST) :

SST 1 – Haut débit mobile extrême (ou amélioré) (eMBB) : Conçu pour les applications centrées sur la vidéo qui consomment beaucoup de bande passante et génèrent le plus de trafic sur le réseau mobile.

SST 2 – Communications ultra-fiables à faible latence (urLLC) : cela permettra des choses comme la chirurgie à distance ou les communications véhicule-à-X (v2x) et exigera que les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) disposent d'une capacité d'edge computing.

SST 3 – Massive Machine-Type Communications (mMTC) : bien que communément appelé Internet des objets (IdO), ce type de réseau fonctionne à une échelle bien plus grande, avec des milliards d'appareils connectés au réseau. Ces appareils généreront beaucoup moins de trafic que les applications eMBB, mais leur nombre sera bien plus important.

La simultanéité des services est rendue possible par le découpage du réseau. Il existe un effet intrinsèque où chaque service possède des caractéristiques intrinsèques : un effet micro dans lequel un changement dans une tranche n'affecte pas la tranche adjacente, et un effet macro lorsque des ressources physiques sont déplacées vers une autre tranche en fonction de la demande. C'est la NFV qui assure l'évolutivité, la flexibilité et l'isolation.

Il est important de comprendre que l'isolement au niveau du réseau (où les clients verticaux ne partagent pas les fonctions ou les ressources du réseau avec les autres clients) n'est pas considéré comme une exigence fondamentale et n'est pas pris en compte par le découpage du réseau. Par conséquent, le découpage du réseau part du principe que seul un petit nombre de tranches sera nécessaire dans un réseau national et qu'elles seront partagées par des entreprises ayant des besoins similaires.