Modèles de fondation en périphérie

La création et le déploiement des modèles de fondation (FM) se font en plusieurs étapes. Ces opérations comprennent l’ingestion, la sélection et le prétraitement des données, le pré-entraînement, l’ajustement du modèle à une ou plusieurs tâches en aval, la fourniture d’inférences et la gouvernance et la gestion du cycle de vie des données et des modèles d’IA - autrement dit, le FMOps.

Pour aider les entreprises dans cette démarche, IBM leur propose les outils et les capacités nécessaires pour exploiter le potentiel de ces modèles de fondation via la gamme de produits d’IA IBM watsonx, conçue pour multiplier l’impact de l’IA dans l’ensemble de l’organisation. IBM watsonx comprend les éléments suivants :

IBM watsonx.ai apporte de nouvelles capacités d’IA générative, alimentées par les modèles de fondation et le machine learning traditionnel (ML), dans un studio puissant couvrant tout le cycle de vie de l’IA. IBM watsonx.data est un magasin de données adapté et construit sur une architecture de lakehouse ouvert pour adapter les workloads de l’IA à toutes vos données, où qu’elles se trouvent. IBM watsonx.governance est une boîte à outils automatisée de bout en bout pour la gouvernance du cycle de vie de l’IA, conçue pour permettre des workflows d’IA responsables, transparents et explicables.

Un autre vecteur clé est l’importance croissante de l’informatique à la périphérie de l’entreprise, comme les sites industriels, les ateliers de fabrication, les magasins de vente au détail, les sites périphériques des opérateurs télécoms, etc. Plus précisément, l’IA à la périphérie de l’entreprise permet le traitement des données là où le travail est effectué pour une analyse en temps quasi réel. La périphérie de l’entreprise est l’endroit où de vastes volumes de données d’entreprise sont générés et où l’IA peut fournir des informations commerciales précieuses, opportunes et exploitables.

Les modèles d’IA en périphérie permettent des prévisions en temps quasi réel, tout en respectant les exigences en matière de souveraineté et de protection des données. Cela réduit considérablement la latence souvent associée à l’acquisition, à la transmission, à la transformation et au traitement des données d’inspection. Travailler en périphérie nous permet de protéger les données sensibles de l’entreprise et de réduire les coûts de transfert de données avec des temps de réponse plus rapides.

La mise à l’échelle des déploiements d’IA en périphérie n’est toutefois pas une tâche facile, compte tenu des défis liés aux données (hétérogénéité, volume et réglementation) et aux ressources limitées (calcul, connectivité réseau, stockage et même compétences informatiques). Ils peuvent être classés en deux principales catégories :