Chatbots e-commerce : avantages et cas d’utilisation

Un chatbot e-commerce est une application logicielle automatisée qui simule des conversations avec les utilisateurs et gère des tâches simples dans les environnements de vente en ligne.
Les chatbots assurent souvent l’interaction initiale des boutiques e-commerce avec leurs clients. Au lieu d’obliger le client à naviguer dans des menus complexes ou à attendre d’être mis en relation avec un agent humain, les chatbots offrent une interface conversationnelle immédiate. Ils sont généralement conçus pour répondre aux questions fréquemment posées (FAQ). Ils offrent également une assistance en temps réel aux clients et recommandent des produits. De plus, ils mettent à jour l’état des commandes sans intervention humaine.
Les chatbots sont généralement intégrés aux sites Web e-commerce et activés par le biais de réseaux sociaux ou d’applications de messagerie comme WhatsApp et Facebook Messenger. Ils peuvent également être intégrés à une plateforme d’e-commerce comme Shopify par le biais d’une API. Et ils sont largement adoptés : selon une enquête, 85 % des entreprises de vente au détail et d’e-commerce interrogées ont mis en place des chatbots dans leurs opérations.1 Lorsqu’ils sont correctement mis en œuvre, les chatbots améliorent l’automatisation, contribuent à rationaliser les opérations et stimulent les ventes.
Les chatbots et agents IA sont liés, sans toutefois être identiques.
Les chatbots sont avant tout des interfaces de communication. Leur fonction principale est conversationnelle. Qu’ils soient basés sur des règles (suivant un arbre de décision) ou alimentés par l’IA (générant de réponses), leur objectif est d’interagir avec l’utilisateur, de collecter des informations et de fournir des réponses à partir d’une base de connaissances ou d’une base de données. Ils permettent de gérer d’importants volumes d'interactions de routine avec les clients.
Contrairement aux chatbots, les agents IA sont autonomes et peuvent effectuer des tâches plus complexes. Alors qu’un chatbot peut indiquer au client qu’un produit est en rupture de stock, un agent IA peut détecter que le stock est faible. Il peut alors contacter de manière autonome le fournisseur pour assurer le réapprovisionnement et ajuster la stratégie tarifaire en fonction des niveaux d’approvisionnement.
En résumé, alors que la majorité des chatbots ne fait qu’apporter la réponse à une question, les agents IA peuvent agir au-delà de la portée de la prompt initiale.
Cependant, la frontière entre les deux peut être floue. Ces dernières années, les chatbots ont évolué pour remplacer les arbres de décision rigides par de grands modèles de langage (LLM) similaires à la technologie derrière ChatGPT. Auparavant, si l’utilisateur saisissait une phrase que le bot ne reconnaissait pas, ce dernier renvoyait une erreur. Aujourd’hui, l’IA générative permet aux chatbots d’interpréter le contexte, de gérer les erreurs typographiques et de générer des réponses au-delà des templates prédéfinis, bien qu’ils soient toujours de nature prompt-réponse.
Par exemple, des outils comme IBM® watsonx Orchestrate permettent aux entreprises de créer des assistants conversationnels précis, évolutifs et ancrés dans les données métier. Ces assistants veillent à ce que l’IA respecte les directives strictes de la marque, tout en assurant l’automatisation.
Il existe plusieurs catégories de chatbots utilisables en e-commerce :
Ces chatbots fonctionnent selon des scripts prédéfinis et des arbres de décision ou des flux de conversation rigides, basés sur la logique « si/alors ». Les utilisateurs interagissent généralement en cliquant sur des boutons ou en sélectionnant des options dans un menu (par exemple, « suivre la commande », « obtenir de l’aide »). Les bots basés sur des règles sont les plus adaptés à des requêtes telles que les FAQ, l’état des commandes ou encore les politiques du magasin. Ils sont faciles à utiliser et peuvent répondre à des questions, mais ils sont généralement incapables de comprendre un texte nuancé et ouvert.
En associant machine learning (ML) et traitement automatique du langage naturel (TAL, ces bots peuvent interpréter l’intention derrière le texte ou la voix de l’utilisateur. Ils peuvent répondre à des questions plus ouvertes, proposer des recommandations personnalisées et apprendre au fil du temps. Par exemple, si un utilisateur tape « Où est mon colis ? » ou « Je n’ai pas encore reçu mes articles », un chatbot alimenté par l’IA reconnaîtra les deux comme étant des demandes de suivi de commande.
Les grands modèles de langage comme ChatGPT sont de plus en plus souvent intégrés dans les plateformes de chatbot. Ils sont tout de même généralement assortis de garde-fous et d’une modération.
Certains chatbots sont conçus principalement pour des applications de messagerie telles que WhatsApp, Facebook Messenger ou les SMS. Ces outils sont plus courants dans les régions où le commerce mobile prédomine, où l’engagement client se fait généralement en dehors des sites Web traditionnels.
Ces bots prennent en charge des actions commerciales telles que le suivi des commandes, l’assistance au paiement ou encore les remboursements et les échanges. Ils peuvent offrir un accompagnement personnalisé et vendre des produits complémentaires pendant le processus d’achat. Ils sont souvent étroitement intégrés à une plateforme e-commerce, à des systèmes de gestion de la relation client (CRM) et de gestion des commandes.
Ces modèles allient la précision des boutons basés sur des règles à la flexibilité d'une compréhension pilotée par l’IA. Ils traitent automatiquement la plupart des demandes d’assistance classiques, et ils transfèrent fluidement les problèmes d’ordre émotionnel ou technique complexes aux agents humains du service d’assistance ou à une équipe d’assistance spécialisée.
Les chatbots e-commerce sont utilisés tout au long du parcours client, de la découverte à l’après-vente. Si les fonctionnalités varient, les utilisations les plus courantes sont les suivantes :
Les chatbots sont fréquemment déployés comme première ligne de support client, traitant les gros volumes de requêtes courantes concernant les délais de livraison, les politiques de retour, la tarification et l’état des commandes.
Prenons l’exemple d’un client qui consulte une boutique en ligne à 22 heures et qui demande : « Quel est le délai de livraison standard pour la Californie ? » Le chatbot répond instantanément en estimant le délai de livraison en fonction de la localisation du client, ce qui évite de devoir contacter un agent. La réponse est personnalisée en fonction des données connues au sujet du client. En se chargeant des questions répétitives, les chatbots permettent aux équipes d’assistance de se concentrer sur les cas complexes ou à forte valeur ajoutée.
Pendant le paiement, les chatbots permettent de manière proactive d’éviter toute confusion, répondent aux questions de dernière minute et reconnectent les clients qui ont abandonné leur panier. Par exemple, les chatbots peuvent déclencher des messages (fenêtres contextuelles Web, SMS ou WhatsApp) pour rappeler aux utilisateurs les articles oubliés, voire leur proposer un code de réduction pour assurer la vente. Lorsqu’un client passe au paiement, les chatbots peuvent l’informer des promotions ou réductions qu’il pourrait utiliser.
Les chatbots facilitent la consultation des catalogues volumineux en posant des questions de clarification et en personnalisant les suggestions de produits selon le comportement de navigation des clients, leurs préférences et une segmentation de base. Par exemple, si un client tape « J’ai besoin d’un ordinateur portable pour montage vidéo à moins de 1 500 euros », le chatbot peut lui recommander les modèles appropriés et mettre en évidence les principales différences pour l’aider à faire son choix.
Si le client pose une question concernant les baskets, le bot peut lui proposer des options de vente additionnelle comme des chaussettes ou des articles de sport associés. Et si l’acheteur ajoute une paire de chaussettes dans son panier, le chatbot peut l’informer qu’il bénéficiera d’une réduction de 10 % en achetant trois paires. Cette approche conversationnelle permet de reproduire certains aspects de l’expérience en magasin et de réduire les frictions lors de la découverte de produits.
Dans le cas du commerce B2B ou des achats plus importants, les chatbots sont parfois utilisés pour qualifier les prospects, transférer les conversations aux équipes de vente ou de support et collecter des données clients structurées pour les systèmes CRM. Prenons l’exemple d’un chatbot qui accueille un visiteur sur un site e-commerce SaaS et lui pose des questions sur la taille de l’entreprise, le budget et le cas d’utilisation prévu. En fonction des réponses, le chatbot planifie une démonstration avec l’agent commercial concerné.
À l’échelle, les mêmes interactions peuvent également fournir des informations sur le marché. Les conversations agrégées des chatbots peuvent révéler des schémas dans les besoins ou les objections les plus courantes des consommateurs. Ces informations permettent d’orienter le développement de produits et la stratégie marketing, tout en facilitant la qualification des prospects.
Une fois la commande passée, les chatbots peuvent assister les clients en leur fournissant un suivi de commande en temps réel, des notifications de livraison, des réponses aux FAQ après-vente, ainsi que des informations sur les retours et les échanges. Par exemple, au lieu de parcourir ses e-mails, le client peut interroger le chatbot (« Où est ma commande ? ») et recevoir une réponse directe concernant l’état de cette dernière.
Lorsqu’ils sont bien mis en œuvre, les chatbots peuvent offrir des avantages significatifs en termes d’expérience opérationnelle et d’expérience client.
Si les chatbots offrent de nombreux avantages, ils demeurent perfectibles. Voici quelques-unes de leurs limites :
Si les outils et les processus varient, une mise en œuvre efficace des chatbots suit généralement la même séquence stratégique :
De nombreuses entreprises commencent par des chatbots relativement simples, basés sur des règles, puis intègrent progressivement des fonctionnalités pilotées par l’IA au fur et à mesure que la confiance, la qualité des données et la gouvernance s’améliorent. La mise en œuvre varie selon le modèle d’e-commerce.
