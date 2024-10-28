Qu’est-ce que l’IA documentaire ?

Les interfaces de programmation d’application (API) sont essentielles pour connecter les modèles d’IA appliquée aux documents à d’autres systèmes. Les API d’IA appliquée aux documents facilitent l’intégration transparente de l’IA appliquée aux documents avec les plateformes d’entreprise, automatisant les flux de travail liés aux documents et facilitant l’extraction et l’analyse des données en temps réel. Ces API aident à documenter l’IA pour la dimensionner, la rendant adaptable à un large éventail de tâches métier tout en s’intégrant à des infrastructures informatiques plus larges.

Les plateformes d’IA documentaire utilisent également des processeurs comme intermédiaires entre les fichiers de documents et les modèles de machine learning. Ces processeurs sont chargés de réaliser des actions spécifiques telles que la classification, la division, l’analyse syntaxique et l’analyse des documents, contribuant ainsi à garantir que le système traite et comprend correctement chaque document.

L’analyseur syntaxique analyse et interprète la structure des données. Il décompose les documents en leurs composants fondamentaux, comprend les relations entre ces éléments et convertit les données non structurées ou semi-structurées en formats que le système d’IA peut traiter.

En plus de comprendre du texte, l’IA appliquée aux documents peut analyser la structure et la mise en page des documents. Il reconnaît des éléments tels que les titres, les paragraphes, les tableaux et les listes, ce qui aide l’IA à comprendre la hiérarchie et le contexte du document. Cette analyse structurée est utile pour identifier les paires clé-valeur, comme dans les factures où l’IA des documents extrait les montants dus et les dates de paiement pour réduire le besoin de saisie.

La plupart des modèles d’IA documentaires standard sont pré-entraînés sur de nombreux types de documents, mais les entreprises utilisent souvent des documents spécialisés avec des formats, une terminologie ou des mises en page uniques spécifiques à leur domaine. Le réglage fin des modèles d’IA documentaire permet de les adapter à des besoins spécifiques. Par exemple, un cabinet d’avocats peut affiner un modèle afin de mieux comprendre le jargon juridique, les clauses contractuelles et les particularités de mise en forme, rendant ainsi l’IA plus précise.

Les systèmes d’IA documentaires avancés vont au-delà de la simple extraction de données pour fournir des résumés de documents volumineux. En mettant en évidence les points clés du document, ces systèmes permettent aux utilisateurs de saisir rapidement les informations essentielles sans avoir à en lire l’intégralité.

L’IA documentaire est souvent intégrée au stockage cloud et aux systèmes d’entreprise afin de rationaliser la gestion et l’analyse des documents dans toute l’entreprise, permettant ainsi aux utilisateurs appropriés d’accéder aux documents et aux informations dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.